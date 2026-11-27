Der Bundestag stimmt am Freitag, 27. November 2026, in zweiter und dritter Lesung über den Bundeshaushalt 2027 ab. Nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses vom 13. November sieht der Etat Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro vor, und die Neuverschuldung einschließlich der Sondervermögen summiert sich laut Reuters auf rund 210,4 Milliarden Euro. Das ist so viel wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Der DAX (Xetra, ISIN DE0008469008) lag am Morgen um 09:11 Uhr bei 25.411,95 Punkten und damit 0,78 Prozent im Plus, nach 25.215,52 Punkten zum Schluss am Vortag (finanzen.net, 27.11.2026, 09:27 Uhr). Ein Ergebnis der Abstimmung lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Bundeshaushalt 2027: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben, 210 Milliarden neue Schulden – wer trägt die Rekordrechnung?
Der Bundestag stimmt heute über den Haushalt 2027 ab: Rekordausgaben, die höchste Neuverschuldung seit der Corona-Pandemie und Zinsen, die bis 2030 auf 80,7 Milliarden Euro steigen sollen. Was im Etat steckt, wo Koalition und Opposition streiten und was das für DAX, Rüstungs- und Bauaktien bedeutet.
Die Eckdaten
Was steht im Bundeshaushalt 2027 – und was hat der Ausschuss geändert?
Die Bundesregierung hatte ihren Entwurf am 8. September in den Bundestag eingebracht, damals mit Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro. In der Bereinigungssitzung, die von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen, 13. November, dauerte, stockten die Haushälter den Etat nach Angaben von Börsen-Zeitung und Euronews auf 560,9 Milliarden Euro auf. Das sind 6,9 Prozent mehr als das Soll 2026 von 524,5 Milliarden Euro. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt steigt von 118,7 auf 122,97 Milliarden Euro, davon entfallen 84,55 Milliarden auf die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit und 38,43 Milliarden auf die reguläre Schuldenregel, die damit nach Angaben des Bundestags an der zulässigen Obergrenze liegt.
|Position
|Regierungsentwurf (8.9.)
|Beschluss (13.11.)
|Gesamtausgaben
|555,4 Mrd. €
|560,9 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|118,7 Mrd. €
|122,97 Mrd. €
|davon Bereichsausnahme
|85,4 Mrd. €
|84,55 Mrd. €
|davon nach Schuldenregel
|33,4 Mrd. €
|38,43 Mrd. €
|Investitionen im Kernhaushalt
|56,3 Mrd. €
|61,85 Mrd. €
|Verteidigung (Einzelplan 14)
|109,7 Mrd. €
|109,75 Mrd. €
Die Bundestagsseite nennt an anderer Stelle 555,94 Mrd. € Gesamtausgaben; Reuters, Euronews und Börsen-Zeitung nennen 560,9 Mrd. €.
Quelle: Bundestag, Börsen-Zeitung/Reuters (13.11.2026), Euronews (13.11.2026)
Hinzu kommen laut Reuters neue Schulden der Sondervermögen: 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Zusammen mit dem Kernhaushalt ergibt das die rund 210,4 Milliarden Euro. Das bisherige Rekordjahr war 2021 mit 215,4 Milliarden Euro.
Verteidigung und Investitionen
Wohin fließt das Geld – und wer profitiert an der Börse?
Der Verteidigungsetat bleibt mit 109,75 Milliarden Euro auf dem Niveau des Entwurfs, die Verpflichtungsermächtigungen steigen aber um knapp 5 Milliarden auf 296,88 Milliarden Euro. Verpflichtungsermächtigungen erlauben dem Ministerium, Aufträge zu vergeben, die erst in späteren Jahren bezahlt werden. Für Anbieter wie die Rheinmetall Aktie oder andere Rüstungsaktien sind sie ein Indikator für künftige Bestellungen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte bei der Einbringung gesagt: „Ohne neue Schulden sich zu verteidigen, das ist, wie ohne Rakete zum Mond fliegen“ (Bundestag, September 2026).
Die Investitionen im Kernhaushalt wachsen laut Haushaltsausschuss von 58,35 auf 61,85 Milliarden Euro. Beim Verkehr sieht der Entwurf 17,7 Milliarden Euro für Schiene, Brücken und Straßen vor, die aus dem Sondervermögen kommen sollen; der Verkehrsetat selbst wurde um 1,08 Milliarden Euro auf 25,35 Milliarden Euro gekürzt, die Investitionen der Autobahn GmbH um 1,98 Milliarden Euro. Für Bauaktien und Infrastrukturwerte wie die Hochtief Aktie oder die Siemens Aktie ist weniger die Summe als der Abruf entscheidend: Wie schnell Ausschreibungen tatsächlich laufen, zeigt sich erst in den kommenden Jahren.
Einschätzung der Redaktion: Eine direkte Kursreaktion auf den Haushaltsbeschluss ist nicht belegt. Wer den Etat verfolgt, achtet auf drei Dinge: auf das Tempo der Investitionen, auf die Bestellungen der Bundeswehr und auf die Staatsanleihen, deren Angebot durch die hohe Kreditaufnahme wächst.
Die Zinslast
Wie teuer wird die Verschuldung – und was kommt nach 2027?
Der Preis der neuen Schulden zeigt sich im Finanzplan. Die Zinsausgaben im Kernhaushalt sollen von rund 41,9 Milliarden Euro im Jahr 2027 auf 55,2 Milliarden Euro 2028, 68,1 Milliarden Euro 2029 und 80,7 Milliarden Euro 2030 steigen. Die Regierung begründet das mit dem höheren Schuldenstand und gestiegenen Renditen. Die Nettokreditaufnahme soll laut Regierungsentwurf 2028 bei 148,8 Milliarden Euro und 2029 bei 152,0 Milliarden Euro liegen, die Kreditaufnahme außerhalb der Schuldenregel von 85,4 Milliarden Euro 2027 auf 151,8 Milliarden Euro 2030 wachsen.
Zinsausgaben im Kernhaushalt laut Finanzplan
Mrd. €
Quelle: Bundestag, Regierungsentwurf vom 8.9.2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Zinsausgaben
|2027
|41,9
|2028
|55,2
|2029
|68,1
|2030
|80,7
Die Positionen
Was sagen Koalition und Opposition – und wo liegt der Streit?
Die Koalition aus CDU/CSU und SPD verteidigt den Etat als Antwort auf Verteidigungs- und Investitionsbedarf. SPD-Haushälter Thorsten Rudolph nannte die Konsolidierungslücke von 34 Milliarden Euro laut Reuters eine „enorme Kraftanstrengung“, CDU-Haushälter Christian Haase sprach vom Motto „Konsolidieren, investieren und den Zusammenhalt stärken“ (Börsen-Zeitung). Die Opposition kritisiert den Etat aus unterschiedlichen Richtungen: Die AfD hält den Investitionsbegriff der Koalition für manipuliert, die Linke spricht von einem „Irrgarten aus Schulden, Tricks und Verschiebungen“, und der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer sagte: „Diese Koalition schustert sich ihren Haushalt mit immer dreisteren Tricks zusammen.“ Alle Änderungsanträge der Opposition wurden im Haushaltsausschuss abgelehnt (Bundestag).
Häufige Fragen
Was Leser zum Bundeshaushalt 2027 wissen wollen
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses 560,9 Milliarden Euro; der Regierungsentwurf lag bei 555,4 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027? Im Kernhaushalt 122,97 Milliarden Euro, zusammen mit den Sondervermögen rund 210,4 Milliarden Euro (Reuters).
Wann stimmt der Bundestag ab? Die zweite und dritte Lesung stehen am 27. November 2026 auf der Tagesordnung; ein Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Was bedeutet der Haushalt für den DAX? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt. Entscheidend sind Verteidigungs- und Infrastrukturaufträge sowie die Entwicklung der Zinsen.
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