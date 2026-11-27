Der Verteidigungsetat bleibt mit 109,75 Milliarden Euro auf dem Niveau des Entwurfs, die Verpflichtungsermächtigungen steigen aber um knapp 5 Milliarden auf 296,88 Milliarden Euro. Verpflichtungsermächtigungen erlauben dem Ministerium, Aufträge zu vergeben, die erst in späteren Jahren bezahlt werden. Für Anbieter wie die Rheinmetall Aktie oder andere Rüstungsaktien sind sie ein Indikator für künftige Bestellungen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte bei der Einbringung gesagt: „Ohne neue Schulden sich zu verteidigen, das ist, wie ohne Rakete zum Mond fliegen“ (Bundestag, September 2026).

Die Investitionen im Kernhaushalt wachsen laut Haushaltsausschuss von 58,35 auf 61,85 Milliarden Euro. Beim Verkehr sieht der Entwurf 17,7 Milliarden Euro für Schiene, Brücken und Straßen vor, die aus dem Sondervermögen kommen sollen; der Verkehrsetat selbst wurde um 1,08 Milliarden Euro auf 25,35 Milliarden Euro gekürzt, die Investitionen der Autobahn GmbH um 1,98 Milliarden Euro. Für Bauaktien und Infrastrukturwerte wie die Hochtief Aktie oder die Siemens Aktie ist weniger die Summe als der Abruf entscheidend: Wie schnell Ausschreibungen tatsächlich laufen, zeigt sich erst in den kommenden Jahren.