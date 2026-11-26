Mehr Angebot bedeutet nicht automatisch fallende Kurse. Ob eine Auktion den Markt belastet, zeigt sich an der Nachfrage: Je höher die Gebotsquote (Verhältnis der Gebote zum angebotenen Volumen) und je kleiner der Abstand zwischen Durchschnittsrendite und dem Stand vor der Auktion, desto besser wird das Ergebnis gelesen. Auf kurzen Laufzeiten wie Schatz und Bubill spielt zudem die Erwartung zur Leitzinsentwicklung eine größere Rolle als das Volumen. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht die EZB laut dpa-AFX vom Donnerstag im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt; die Dekabank erwartet zwei weitere Leitzinserhöhungen. Das ist die Einschätzung eines Hauses, keine Prognose von aktiencheck.de.

Für Sparer und Anleger ergibt sich daraus eine nüchterne Rechnung: Bei einer Rendite von 3,26 Prozent für zehn Jahre und einem Kupon von 2,90 Prozent bei der Bobl liegt der Kupon unter der aktuellen Marktrendite; eine solche Anleihe notiert deshalb typischerweise unter 100 Prozent des Nennwerts. Wie hoch der Kurs im Einzelnen ist, hängt vom Tag und von der Restlaufzeit ab; die Kurse der Papiere nennt dieser Beitrag nicht.