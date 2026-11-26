Wer Bundesanleihen beobachtet, sieht am Thanksgiving-Donnerstag einen Markt ohne Impulse aus Amerika – aber mit Angebot im Anmarsch. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Donnerstag laut dpa-AFX bis 17:02 Uhr auf 3,26 Prozent, der Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte nach. Am Mittwoch war die Rendite noch bis auf 3,21 Prozent gefallen, den tiefsten Stand seit August. Und schon am Montag beginnt eine Auktionsserie der Deutschen Finanzagentur: Bis zum 8. Dezember kommen Bundesobligationen, Schätze und Bubills im Gesamtvolumen von 15,5 Milliarden Euro an den Markt.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,26 Prozent, 15,5 Milliarden Euro Bobl, Schatz und Bubills in acht Tagen – wie viel Angebot trägt der Markt?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag um 17:02 Uhr bei 3,26 Prozent, nach 3,21 am Mittwoch, dem tiefsten Stand seit August. Nun bietet die Finanzagentur zwischen dem 30. November und dem 8. Dezember 15,5 Milliarden Euro an – darunter eine Bundesobligation 2,90 % 2031 über 4,5 Milliarden Euro. Was steckt hinter den Auktionen?
Bundesanleihen
Warum steigt die Rendite der Bundesanleihe am Donnerstag wieder?
Zwei Kräfte ziehen in entgegengesetzte Richtungen. Die gestiegenen Ölpreise erhöhten laut dpa-AFX die Inflationserwartungen, doch ihre Bedeutung habe abgenommen; zuletzt rückten Turbulenzen im Technologiesektor durch die Sorge vor einem Ende des KI-Booms stärker in den Vordergrund. Anleiheexperten der Commerzbank sprachen am Morgen von einer „ordentlichen Performance“ der Bundesanleihen trotz höherer Ölpreise, was eine Verschiebung des Marktfokus zeige. Am Morgen um 9:34 Uhr lag die Rendite noch bei 3,25 Prozent, der Bund-Future bei 123,19 Punkten. Weil in den USA Feiertag war und keine Konjunkturdaten kamen, galt der Handel als impulsarm.
Zur Orientierung: Die Rendite ist nicht der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, den eine Anleihe auf den Nennwert zahlt; die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit. Sinkt der Kurs, steigt die Rendite – und umgekehrt. Ein Basispunkt entspricht einem Hundertstel Prozentpunkt.
Welche Bundeswertpapiere bietet die Finanzagentur jetzt an?
|Datum
|Papier
|ISIN
|Volumen
|30.11.
|Bubill, fällig 12.05.2027
|DE000BU0E410
|3,0 Mrd. €
|30.11.
|Bubill, fällig 16.11.2027
|DE000BU0E477
|2,0 Mrd. €
|1.12.
|Bundesobligation 2,90 % 2031, fällig 08.10.2031
|DE000BU25075
|4,5 Mrd. €
|7.12.
|Bubill, fällig 16.06.2027
|DE000BU0E428
|2,0 Mrd. €
|8.12.
|Schatz 3,00 %, fällig 13.12.2028
|DE000BU22155
|4,0 Mrd. €
Aufstockungen bestehender Emissionen. Uhrzeiten nennt die Finanzagentur-Seite nicht; die Uhrzeit 11:30 Uhr für den 1. Dezember stammt nur aus der Dow-Jones-Wochenvorschau. Summe 15,5 Mrd. € eigene Berechnung.
Quelle: Deutsche Finanzagentur (Emissionskalender), Dow Jones
Eine Bundesobligation, kurz Bobl, ist eine Bundesanleihe mit fünf Jahren Laufzeit; der Schatz ist die zweijährige Variante, die Bubill ein Geldmarktpapier ohne Kupon mit höchstens zwölf Monaten Laufzeit. Bei den Auktionen am 1. Dezember (Bobl 2,90 % 2031, 4,5 Milliarden Euro) und am 8. Dezember (Schatz 3,00 % 2028, 4,0 Milliarden Euro) handelt es sich um Aufstockungen bereits umlaufender Papiere, also um zusätzliche Stücke derselben ISIN. Die Finanzagentur weist ausdrücklich darauf hin, dass Auktionen im 15-, 20- und 30-jährigen Segment sowie Grüne Bundeswertpapiere und Syndikate noch nicht konkretisiert sind; die Benchmark der Multi-ISIN-Auktionen werde erst in der Woche vor dem Termin per Pressenotiz bekannt gegeben.
Was bedeutet das Angebot für Rendite und Kurs der Bundesanleihen?
Mehr Angebot bedeutet nicht automatisch fallende Kurse. Ob eine Auktion den Markt belastet, zeigt sich an der Nachfrage: Je höher die Gebotsquote (Verhältnis der Gebote zum angebotenen Volumen) und je kleiner der Abstand zwischen Durchschnittsrendite und dem Stand vor der Auktion, desto besser wird das Ergebnis gelesen. Auf kurzen Laufzeiten wie Schatz und Bubill spielt zudem die Erwartung zur Leitzinsentwicklung eine größere Rolle als das Volumen. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht die EZB laut dpa-AFX vom Donnerstag im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt; die Dekabank erwartet zwei weitere Leitzinserhöhungen. Das ist die Einschätzung eines Hauses, keine Prognose von aktiencheck.de.
Für Sparer und Anleger ergibt sich daraus eine nüchterne Rechnung: Bei einer Rendite von 3,26 Prozent für zehn Jahre und einem Kupon von 2,90 Prozent bei der Bobl liegt der Kupon unter der aktuellen Marktrendite; eine solche Anleihe notiert deshalb typischerweise unter 100 Prozent des Nennwerts. Wie hoch der Kurs im Einzelnen ist, hängt vom Tag und von der Restlaufzeit ab; die Kurse der Papiere nennt dieser Beitrag nicht.
Was Anleger jetzt beobachten
Montag, 30. November 2026: zwei Bubill-Auktionen über zusammen 5,0 Milliarden Euro; um 14:00 Uhr die vorläufige deutsche Inflationsrate für November.
Dienstag, 1. Dezember 2026: Bobl-Auktion über 4,5 Milliarden Euro; um 11:00 Uhr die vorläufige Inflationsrate im Euroraum.
Montag, 7. Dezember, und Dienstag, 8. Dezember 2026: Bubill und Schatz über zusammen 6,0 Milliarden Euro.
Die im Dezember erwartete EZB-Sitzung, in deren Vorfeld Dekabank zwei weitere Zinserhöhungen sieht.
FAQ: Fragen zu Bundesanleihen und den Auktionen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX 3,26 Prozent am Donnerstag, 26. November 2026, um 17:02 Uhr; am Mittwoch fiel sie bis auf 3,21 Prozent.
Was ist eine Bundesobligation? Eine Bundesanleihe mit fünf Jahren Laufzeit; die Finanzagentur stockt am 1. Dezember die Bobl 2,90 % 2031 um 4,5 Milliarden Euro auf.
Wo kann man Bundeswertpapiere ansehen? Die Deutsche Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender und Ergebnisse auf ihrer Internetseite; dieser Beitrag ist keine Aufforderung zum Kauf.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
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