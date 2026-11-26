Zur Einordnung: Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Anleger bei Kauf zum aktuellen Kurs und Halten bis zur Fälligkeit erzielt. Sie bewegt sich entgegengesetzt zum Kurs. Fällt der Kurs, steigt die Rendite. Der Kupon dagegen ist der feste Zins, der bei der Ausgabe festgelegt wurde.

Am Mittwoch war die Rendite der Zehnjährigen bis auf 3,21 Prozent gefallen, den tiefsten Stand seit August. Zum Handelsschluss lag sie bei 3,218 Prozent, nach 3,266 Prozent am Vortag. Auslöser waren die Sorgen vor neuen US-Zöllen und Kursverluste bei US-Technologiewerten. Anleger suchten Sicherheit. Commerzbank-Anleiheexperten sprachen von einer „ordentlichen Performance“ der Bundesanleihen trotz gestiegener Ölpreise und sahen darin eine Verschiebung des Marktfokus.

Am Donnerstag meldet sich das Öl zurück. Der Brent-Preis hatte am Mittwoch um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar je Barrel zugelegt, nachdem die Huthi nach Berichten die größte Raffinerie Saudi-Arabiens angegriffen hatten. Steigende Ölpreise schüren Inflationserwartungen, und Inflationserwartungen drücken auf Anleihekurse. Die Bedeutung des Öls für den Anleihemarkt ist nach Einschätzung von Marktbeobachtern zuletzt allerdings gesunken, weil die Turbulenzen bei Technologiewerten und die Sorge vor einem Ende des KI-Booms stärker in den Vordergrund rückten.