Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am Donnerstag um 17:03 Uhr MEZ bei 3,26 Prozent. Der Euro-Bund-Future, das am meisten beachtete Terminkontrakt auf deutsche Staatsanleihen, verliert 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte. Am Morgen hatte der Markt noch bei 3,25 Prozent und 123,19 Punkten gestanden. Ein Tag mit wenig Impulsen, an dem die Anleger trotzdem eine Frage klären wollen: Wie lange trägt die Flucht in Bundesanleihen, wenn Inflation und Ölpreis die Zinsen von der anderen Seite nach oben ziehen?
Bundesanleihen: Rendite dreht auf 3,26 Prozent, Dekabank erwartet zwei weitere EZB-Zinserhöhungen – wer führt die Notenbank in die nächste Runde?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steigt am Donnerstag um 17:03 Uhr auf 3,26 Prozent, der Bund-Future gibt auf 123,01 Punkte nach. Ölpreis, Personalpoker um die EZB-Spitze und die Zinserwartungen der Dekabank bestimmen die Richtung.
Das Tagesbild
Warum steigt die Rendite der Bundesanleihe wieder?
Nach dem deutlichen Kursgewinn vom Mittwoch korrigiert der Markt leicht. Bundesanleihen sind am Donnerstag etwas billiger geworden, ihre Rendite steigt entsprechend.
Zur Einordnung: Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Anleger bei Kauf zum aktuellen Kurs und Halten bis zur Fälligkeit erzielt. Sie bewegt sich entgegengesetzt zum Kurs. Fällt der Kurs, steigt die Rendite. Der Kupon dagegen ist der feste Zins, der bei der Ausgabe festgelegt wurde.
Am Mittwoch war die Rendite der Zehnjährigen bis auf 3,21 Prozent gefallen, den tiefsten Stand seit August. Zum Handelsschluss lag sie bei 3,218 Prozent, nach 3,266 Prozent am Vortag. Auslöser waren die Sorgen vor neuen US-Zöllen und Kursverluste bei US-Technologiewerten. Anleger suchten Sicherheit. Commerzbank-Anleiheexperten sprachen von einer „ordentlichen Performance“ der Bundesanleihen trotz gestiegener Ölpreise und sahen darin eine Verschiebung des Marktfokus.
Am Donnerstag meldet sich das Öl zurück. Der Brent-Preis hatte am Mittwoch um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar je Barrel zugelegt, nachdem die Huthi nach Berichten die größte Raffinerie Saudi-Arabiens angegriffen hatten. Steigende Ölpreise schüren Inflationserwartungen, und Inflationserwartungen drücken auf Anleihekurse. Die Bedeutung des Öls für den Anleihemarkt ist nach Einschätzung von Marktbeobachtern zuletzt allerdings gesunken, weil die Turbulenzen bei Technologiewerten und die Sorge vor einem Ende des KI-Booms stärker in den Vordergrund rückten.
Die EZB
Wie viele Zinserhöhungen sind eingepreist?
Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Dezember. Die Dekabank geht weiter: Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht die EZB im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt, die Dekabank-Experten erwarten zwei weitere Leitzinserhöhungen (Dekabank, Stand 26.11.2026). Das ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose von aktiencheck.de.
Der Hintergrund ist eine Inflation, die deutlich über dem Ziel liegt. Der Gouverneur der französischen Notenbank sagte vor einer Woche, die Teuerung im Euroraum liege bei rund 4 Prozent und damit doppelt so hoch wie das Ziel von 2 Prozent. Die Bundesbank erwartet in ihrem Monatsbericht zum Jahreswechsel einen kräftigen Anstieg der deutschen Inflationsrate, wobei wegen der Konflikte im Nahen Osten die Aufwärtsrisiken überwiegen.
Hinzu kommt ein Personalthema: Nach Berichten aus Diplomatenkreisen nach den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel soll der Spanier Pablo Hernández de Cos neuer EZB-Präsident werden, der Ökonom Markus Brunnermeier ist als Chefvolkswirt vorgesehen. Eine offizielle Bestätigung lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Für Anleihemarkt und Zinserwartungen ist das wichtig, weil die neue Führung den Kurs der Zinswende fortsetzen oder verändern könnte.
|Zeitpunkt
|Rendite
|Bund-Future
|Do, 26.11., 17:03 Uhr
|3,26 %
|123,01
|Do, 26.11., 09:34 Uhr
|3,25 %
|123,19
|Mi, 25.11., Handelsschluss
|3,218 %
|–
|Mi, 25.11., Tagestief
|3,21 %
|–
|Do, 19.11., 17:17 Uhr
|3,40 %
|121,75
Rendite in Prozent pro Jahr; Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte. Uhrzeiten in MEZ.
Quelle: Börsenhandel, Stand laut angegebener Uhrzeit
Das große Bild
Was bedeutet das für Sparer und Anleger?
Eine Rendite von 3,26 Prozent bedeutet: Der Staat Deutschland zahlt für zehn Jahre Geld spürbar mehr als noch vor einem Jahr. Wer Bundesanleihen hält, profitiert beim Kupon, trägt aber das Kursrisiko, wenn die Zinsen weiter steigen. Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs. Dieses Maß heißt Duration.
Auch für Unternehmen und Aktien ist die Bundrendite der Maßstab. Sie ist der risikofreie Zins, auf dem alle anderen Renditen aufsetzen. Steigt sie, werden Hypotheken, Unternehmenskredite und Anleihen teurer, und Aktien mit hohen Bewertungen geraten unter Druck. Fällt sie wegen Marktangst, zeigt das zugleich, dass Anleger Wachstumsrisiken sehen. Die Rendite sagt also nie nur etwas über Zinsen, sondern immer auch über Stimmung.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November: Wegen Thanksgiving gibt es am Donnerstag keine US-Konjunkturdaten, der US-Anleihemarkt handelt am Freitag verkürzt.
Dezember: Zinsentscheid der EZB, den der Markt als Erhöhung erwartet.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe heute?
Am Donnerstag, 26. November 2026, um 17:03 Uhr MEZ lag sie bei 3,26 Prozent.
Was ist der Bund-Future?
Ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe, der am Donnerstag um 17:03 Uhr bei 123,01 Punkten stand. Er gibt die Richtung am Anleihemarkt schnell wieder.
Warum fällt die Rendite trotz hoher Inflation?
Weil Anleger bei Turbulenzen an den Aktienmärkten Bundesanleihen als sicheren Hafen kaufen. Das drückt die Rendite zeitweise unter die Inflationserwartung.
Wer soll neuer EZB-Präsident werden?
Laut Berichten aus Diplomatenkreisen der Spanier Pablo Hernández de Cos. Eine offizielle Bestätigung stand zum Redaktionsschluss aus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.