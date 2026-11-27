Nach der Reuters-Meldung vom 26. November (Autor: Balazs Koranyi) befürwortete eine große Zahl von Ratsmitgliedern bereits im Oktober eine Anhebung, eine Mehrheit gab es aber nicht. Die EZB ließ die Zinsen unverändert und wollte zunächst mehr Belege zu den Inflationsrisiken sammeln. Als Begründung für das Abwarten nennt das Protokoll laut Reuters, eine Anhebung im Oktober hätte die nötige Straffung nur vorgezogen („frontload“). Zweitrundeneffekte, also Preissteigerungen über Löhne und Folgepreise, seien bisher nicht eingetreten, sollten aber vorbeugend berücksichtigt werden.

Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei ING Research, sieht in dem Protokoll am 26. November eine bestätigte Straffungsneigung der EZB. Eine weitere Erhöhung im Dezember sei so gut wie sicher, zusätzliche Erhöhungen 2027 würden nach seiner Einschätzung eher schaden als nützen. Das ist die Einschätzung eines Dritten und keine Prognose von aktiencheck.de.