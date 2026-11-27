Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag, dem 27. November 2026, bei 3,27 Prozent (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Um 17:24 Uhr meldete dpa-AFX auf ariva.de eine Rendite von 3,26 Prozent bei einem Bund-Future von 123,06 Punkten, minus 0,11 Prozent. Der Anlass für die Debatte um die nächste Zinsstufe: Das am Donnerstag veröffentlichte Protokoll der EZB-Sitzung vom 28. und 29. Oktober zeigt, dass die Notenbank schon damals dicht an einer Zinserhöhung war.
Bundesanleihen: EZB-Protokoll zeigt viel Rückhalt für eine Oktober-Erhöhung, Zehnjährige bei 3,27 Prozent – wie viel Dezember steckt im Bund?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Freitag bei 3,27 Prozent, 11 Basispunkte unter dem Monatsanfang. Das am Donnerstag veröffentlichte Protokoll der EZB-Oktobersitzung zeigt, dass schon damals eine große Zahl von Ratsmitgliedern die Zinsen anheben wollte.
Das Protokoll
Was steht im EZB-Protokoll der Oktobersitzung?
Nach der Reuters-Meldung vom 26. November (Autor: Balazs Koranyi) befürwortete eine große Zahl von Ratsmitgliedern bereits im Oktober eine Anhebung, eine Mehrheit gab es aber nicht. Die EZB ließ die Zinsen unverändert und wollte zunächst mehr Belege zu den Inflationsrisiken sammeln. Als Begründung für das Abwarten nennt das Protokoll laut Reuters, eine Anhebung im Oktober hätte die nötige Straffung nur vorgezogen („frontload“). Zweitrundeneffekte, also Preissteigerungen über Löhne und Folgepreise, seien bisher nicht eingetreten, sollten aber vorbeugend berücksichtigt werden.
Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei ING Research, sieht in dem Protokoll am 26. November eine bestätigte Straffungsneigung der EZB. Eine weitere Erhöhung im Dezember sei so gut wie sicher, zusätzliche Erhöhungen 2027 würden nach seiner Einschätzung eher schaden als nützen. Das ist die Einschätzung eines Dritten und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wann genau der Rat tagt, ist in den Quellen uneinheitlich: Reuters nennt den 17. Dezember, ING den 18. Dezember. Nach Reuters haben sich die meisten Ratsmitglieder seit der Oktobersitzung dahingehend geäußert, dass die Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember kommt. Trading Economics schreibt unter Berufung auf LSEG-Daten, die Geldmärkte preisten bis Juni 2027 zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte ein.
Der Handelstag
Wie reagieren Bundesanleihen auf Ölpreis, Aktien und Inflationsdaten?
Der Freitag brachte zwei gegenläufige Signale. Die Teuerung in Frankreich fiel im November von 3,7 auf 3,2 Prozent, in Spanien von 4,7 auf 4,1 Prozent, wie dpa-AFX meldet. Beide Länder liegen aber weiter deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent mittelfristig. Die Wirtschaftsstimmung der Eurozone sank im November laut dpa-AFX unerwartet auf den tiefsten Stand seit Juni. Stützen konnte das die Anleihen nicht: Die Commerzbank-Experten sehen die Bunds laut dpa-AFX unter Gegenwind höherer Ölpreise und sich erholender Aktien. Trading Economics ergänzt Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und auf saudische Energieinfrastruktur.
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|2 Jahre
|3,08 %
|+0,6
|−2,4
|+105,1
|10 Jahre
|3,27 %
|+1,4
|−11,1
|+58,1
|30 Jahre
|3,68 %
|+3,1
|−2,2
|+34,5
Veränderungen in Basispunkten (1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte). Abstände von der Redaktion berechnet: Zehnjährige zur Zweijährigen rund 19, Dreißigjährige zur Zehnjährigen rund 41 Basispunkte.
Quelle: Trading Economics, Tagesstand 27.11.2026 (OTC-Quoten, ohne Uhrzeit)
Auffällig ist, dass die Zweijährige in zwölf Monaten mit gut 105 Basispunkten am stärksten gestiegen ist, die Dreißigjährige mit knapp 35 am wenigsten. Kurze Laufzeiten reagieren am direktesten auf die erwartete Leitzinsentwicklung, lange Laufzeiten stärker auf Wachstum, Inflation und das Angebot an Staatsanleihen.
Begriffe
Was bedeuten Rendite, Kurs und Zweitrundeneffekte?
Die Rendite einer Bundesanleihe ist die jährliche Verzinsung bezogen auf den aktuellen Kurs, nicht der Kupon. Steigt sie, fällt der Kurs bereits ausgegebener Anleihen, und umgekehrt. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe und gilt als Stimmungsbarometer des Marktes. Zweitrundeneffekte entstehen, wenn höhere Energiepreise in Löhne und andere Preise durchschlagen und die Inflation dadurch länger hoch bleibt.
Termine
Was beobachten Anleger nach dem Wochenende?
Am Montag, dem 30. November, werden laut dpa-AFX die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und für Deutschland veröffentlicht. Sie liefern den nächsten Datenpunkt vor der Dezember-Sitzung der EZB, in deren Vorfeld auch Anleihe-Auktionen der Finanzagentur und die Projektionen der Notenbank eine Rolle spielen. Nach der Reuters-Meldung verlassen Präsidentin Christine Lagarde und Isabel Schnabel die EZB, wahrscheinlicher Nachfolger sei Pablo Hernández de Cos, Anfang 2027.
Häufige Fragen
FAQ zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics 3,27 Prozent am 27. November 2026, laut dpa-AFX um 17:24 Uhr 3,26 Prozent.
Was steht im EZB-Protokoll der Oktobersitzung? Eine große Zahl von Ratsmitgliedern wollte bereits im Oktober die Zinsen anheben, eine Mehrheit gab es nicht (Reuters, 26. November 2026).
Wann tagt die EZB im Dezember? Reuters nennt den 17., ING den 18. Dezember 2026; ein Termin sollte im EZB-Kalender geprüft werden.
Was bedeutet eine steigende Rendite für Bundesanleihen-Kurse? Der Kurs bereits ausgegebener Anleihen fällt, wenn die Rendite steigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.