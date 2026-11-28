Builders-FirstSource-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Baustoffhändler zieht an – warum die Aktie um 12,5 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Builders-FirstSource-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,54 Prozent erholt sich der Baustoffhändler, liegt auf Jahressicht aber noch über 44 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Builders-FirstSource-Aktie (ISIN: US12008R1077, WKN: A0ER15, Handelssymbol: BLDR) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,54 Prozent, am Freitag um 1,36 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Minus von 44,58 Prozent. BLDR BLDR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BLDR — — — Builders-FirstSource-Wochenplus +12,54 % Builders FirstSource am Freitag +1,36 % Builders FirstSource auf Monatssicht +9,22 % Builders FirstSource auf Jahressicht -44,58 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Zyklische Erholung ohne Einzelnachricht Konjunktursensible Werte zählten zu den Profiteuren der Rekordwoche. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu, auch der breite Russell 2000 gewann 6,5 Prozent. Builders FirstSource profitierte als zyklischer Wert. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Zyklische Erholung Konjunktursensible Titel gefragt. 02 Tiefe Jahresbilanz Über 44 Prozent Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Aufholbewegung, offene Ursache Builders FirstSource hängt am US-Wohnungsbau. Was für die Builders-FirstSource-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Starker Monat: Plus von gut 9 Prozent. Was die Builders-FirstSource-Aktie belasten kann Wohnungsbau: Schwache Nachfrage träfe den Konzern.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Builders-FirstSource-Aktie Unternehmen: Builders FirstSource, Inc.

ISIN: US12008R1077 · WKN: A0ER15

Handelssymbol: BLDR (NYSE)

Branche: Baustoffe Häufige Fragen zur Builders-FirstSource-Aktie Warum ist die Builders-FirstSource-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 12,54 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US12008R1077, WKN A0ER15, Handelssymbol BLDR. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Builders FirstSource Die Builders-FirstSource-Aktie erholt sich, bleibt auf Jahressicht aber deutlich im Minus.

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