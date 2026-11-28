Die Builders-FirstSource-Aktie (ISIN: US12008R1077, WKN: A0ER15, Handelssymbol: BLDR) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,54 Prozent, am Freitag um 1,36 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Minus von 44,58 Prozent.
Builders-FirstSource-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Baustoffhändler zieht an – warum die Aktie um 12,5 Prozent steigt
Die Builders-FirstSource-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,54 Prozent erholt sich der Baustoffhändler, liegt auf Jahressicht aber noch über 44 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
BLDRBLDR
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|BLDR
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Zyklische Erholung ohne Einzelnachricht
Konjunktursensible Werte zählten zu den Profiteuren der Rekordwoche.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu, auch der breite Russell 2000 gewann 6,5 Prozent. Builders FirstSource profitierte als zyklischer Wert. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
Zyklische Erholung
Konjunktursensible Titel gefragt.
Tiefe Jahresbilanz
Über 44 Prozent Minus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Aufholbewegung, offene Ursache
Builders FirstSource hängt am US-Wohnungsbau.
Häufige Fragen zur Builders-FirstSource-Aktie
Warum ist die Builders-FirstSource-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 12,54 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US12008R1077, WKN A0ER15, Handelssymbol BLDR.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.