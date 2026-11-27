Die BT-Group-Aktie fällt am Freitag bei Xetra um 3,27 Prozent auf 2,456 Euro und steht damit an der Spitze der CBOE UK 100 Verlierer. Am Morgen lag das Minus bei 4,02 Prozent, damals allerdings ohne jeden Umsatz. Der Abendkurs ist mit gut 10.600 Euro Umsatz belastbarer.
BT-Group-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Telekomkonzern fällt um 3,3 Prozent – Rücksetzer nach dem Vortagssprung
Die BT-Group-Aktie führt die CBOE UK 100 Verlierer am Freitagabend an. Der Abschlag folgt auf ein Plus von 4,1 Prozent am Vortag; diesmal gab es echten Xetra-Umsatz.
BT.ABT.A
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Die Hintergründe
Der Vortag wird abgegeben
Am Donnerstag hatte die BT-Aktie bei Xetra 4,06 Prozent auf 2,539 Euro zugelegt. Der Freitagsabschlag gibt diesen Anstieg zu großen Teilen wieder ab. Das wirkt wie eine Korrektur, nicht wie eine neue Nachricht. Der Gesamtmarkt war am Freitag freundlich, getragen von Bergbau und Banken.
Ein Anlass wie eine Analystenabstufung oder Unternehmensmeldung ist für den Freitag nicht belegt. Die BT-Group-Aktie ist damit eher Opfer einer Gewinnmitnahme als einer schlechten Nachricht.
Steckbrief
- Unternehmen
- BT Group plc
- ISIN
- GB0030913577
- Symbol London
- BT.A
- US-Symbol
- BTGOF (OTC)
- Kurs
- 2,456 Euro
- Veränderung
- −3,27 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:29 Uhr
Warum fällt die BT-Group-Aktie?
Vermutlich Gewinnmitnahmen nach dem Vortagssprung; eine Einzelnachricht ist nicht belegt.
Wie lief der Vortag?
Bei Xetra +4,06 Prozent auf 2,539 Euro.
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