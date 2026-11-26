Warum ist die BT-Group-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?

Auf Xetra schloss sie 4,06 Prozent im Plus. In London gab sie dagegen leicht nach; eine Unternehmensnachricht gab es nicht.

Welcher Kurs ist maßgeblich?

Der Londoner Kurs, weil dort der Großteil des Handels stattfindet.