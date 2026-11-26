Gewinner oder nicht? Das hängt vom Handelsplatz ab. Die BT-Group-Aktie (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Symbol London: BT.A, Symbol Deutschland: BTQ, US-Symbol: BTGOF) schließt im Xetra-Handel 4,06 Prozent höher bei 2,539 Euro und erscheint damit unter den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London, wo der weit überwiegende Teil des Handels stattfindet, gibt die Aktie dagegen um 0,2 Prozent auf 203,5 Pence nach.
BT-Group-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Plus 4 Prozent auf Xetra – doch in London tritt der Telekomkonzern auf der Stelle
Die BT-Group-Aktie steht mit einem Xetra-Plus von 4,06 Prozent auf 2,539 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Gewinner. An der Heimatbörse London schließt sie dagegen 0,2 Prozent tiefer bei 203,5 Pence. Der Unterschied sagt mehr über den dünnen deutschen Handel als über das Unternehmen – dessen Aktie seit Anfang November rund 15 Prozent verloren hat.
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CBOE UK 100 Gewinner BT Group
Warum die BT-Group-Aktie auf Xetra steigt: Ein Blick auf den Bezugskurs
Eine Unternehmensnachricht gab es am Donnerstag nicht. Die Erklärung für das Xetra-Plus liegt im Handel selbst.
Britische Aktien werden auf Xetra oft nur in kleinen Stückzahlen gehandelt. Die Kursliste vergleicht den Schlusskurs mit dem letzten Xetra-Kurs des Vortags – und der kann vom tatsächlichen Marktpreis abweichen, wenn dort zuletzt kaum Umsatz zustande kam. Maßgeblich für den Wert der BT-Group-Aktie ist der Londoner Handel. Dort gehörte BT am Donnerstag zu den wenigen Titeln im Minus, während der FTSE 100 um 1,75 Prozent zulegte. An einem Tag, an dem Anleger zu Banken, Minen und Rüstung zurückkehrten, blieben defensive Telekomwerte liegen.
Hintergrund
Nach dem Achtjahreshoch: 15 Prozent Rückschlag in drei Wochen
Am 5. November hatte BT Halbjahreszahlen vorgelegt: Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 4,10 Milliarden Pfund, der bereinigte Umsatz auf 8,75 Milliarden Pfund. Zugleich einigte sich der Konzern mit seinem Pensionsfonds auf zusätzliche Zahlungen von 282 Millionen Pfund und eine Sicherheit von 4 Milliarden Pfund auf Anteile der Mobilfunktochter EE. Die Aktie stieg auf rund 240 Pence, den höchsten Stand seit acht Jahren. Seither ist sie auf 203,5 Pence zurückgefallen.
Mittelzufluss
Der freie Mittelzufluss ging im ersten Halbjahr deutlich zurück – der Glasfaserausbau der Netztochter Openreach kostet Geld.
Ziele
BT peilt für das laufende Geschäftsjahr rund 2 Milliarden Pfund freien Mittelzufluss an, bis zum Ende des Jahrzehnts 3 Milliarden Pfund jährlich.
Jahresspanne
Die Aktie bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 173 und 242 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- BT Group plc
- Geschäft
- Telekommunikation: Openreach, EE, Geschäftskunden
- ISIN / WKN
- GB0030913577 / 794796
- Symbol London / Deutschland / USA
- BT.A / BTQ / BTGOF
- Kurs Xetra
- 2,539 Euro (+4,06 %)
- Kurs London
- 203,5 Pence (−0,20 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur BT-Group-Aktie
Warum ist die BT-Group-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Auf Xetra schloss sie 4,06 Prozent im Plus. In London gab sie dagegen leicht nach; eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Welcher Kurs ist maßgeblich?
Der Londoner Kurs, weil dort der Großteil des Handels stattfindet.
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