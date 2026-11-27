Warum ist die Brookfield Renewable Partners Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,52 Prozent auf 43,62 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um, und die erwartete Zinserhöhung in den USA belastet kapitalintensive Versorger.

Wie lief das dritte Quartal?

Der operative Mittelzufluss stieg um 15 Prozent auf 346 Millionen Dollar oder 0,51 Dollar je Anteil.