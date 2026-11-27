Einer der größten Ökostromerzeuger der Welt steht heute auf der Verliererseite: Die Brookfield Renewable Partners Aktie (ISIN: BMG162581083, WKN: A1JQFZ, Handelssymbol Toronto: BEP.UN, US-Handelssymbol: BEP) gab kurz nach Handelsbeginn in Toronto 0,52 Prozent auf 43,62 kanadische Dollar nach. Die Gesellschaft gehört damit zu den S&P/TSX Verlierern des Morgens.
Brookfield Renewable Partners Aktie: S&P/TSX Verlierer im Zinsschatten – Ökostrom-Riese wächst, der Kurs wartet
Die Brookfield Renewable Partners Aktie verliert am Freitagmorgen 0,52 Prozent auf 43,62 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Verlierern. Anleger kaufen Rohstoffe, und die erwartete Zinserhöhung in den USA lastet auf kapitalintensiven Versorgern. Operativ meldete der Konzern zuletzt ein Plus von 11 Prozent je Anteil.
Die Gründe für den Kursverlust
Rohstoffe rauf, Zinswerte runter
Eine Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Der leichte Rückgang folgt dem Muster des Tages. Kapital fließt in Minenwerte, defensive und zinsabhängige Titel geben ab. Brookfield Renewable baut Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke mit viel Fremdkapital. Steigen die Zinsen, werden neue Projekte teurer und die langfristig festgelegten Stromerlöse weniger wert. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher.
Zinserwartung
Kapitalintensive Versorger gehören zu den zinsempfindlichsten Aktien am Markt.
Rotation
Am Freitag kaufen Anleger Gold-, Silber- und Kupferwerte.
Dünner Handel
Nach dem US-Feiertag sind die Umsätze niedrig.
Hintergrund
Wachstum durch Zukäufe und Verkäufe
Am 4. November meldete Brookfield Renewable für das dritte Quartal einen operativen Mittelzufluss (Funds from Operations) von 346 Millionen Dollar, 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Je Anteil waren es 0,51 Dollar. Der Konzern schloss die Übernahmen des kanadischen Erzeugers Boralex und des Speicherspezialisten Aypa ab und sicherte sich neue Stromlieferverträge über rund 4.200 Megawatt. Nach den Regeln der Rechnungslegung blieb allerdings ein Verlust von 314 Millionen Dollar, vor allem wegen hoher Abschreibungen. Beobachter merken zudem an, dass ein wachsender Teil des Mittelzuflusses aus dem Verkauf von Anlagen stammt und nicht aus deren Betrieb.
Häufige Fragen zur Brookfield Renewable Partners Aktie
Warum ist die Brookfield Renewable Partners Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,52 Prozent auf 43,62 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um, und die erwartete Zinserhöhung in den USA belastet kapitalintensive Versorger.
Wie lief das dritte Quartal?
Der operative Mittelzufluss stieg um 15 Prozent auf 346 Millionen Dollar oder 0,51 Dollar je Anteil.
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