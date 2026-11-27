Die Broadcom Aktie (AVGO, ISIN US11135F1012) hat im Ausverkauf der KI-Chipwerte binnen fünf Handelstagen rund 15 Prozent verloren und schloss am Mittwoch bei 300,86 Dollar. Das ist rund 37 Prozent unter dem Rekordschluss vom Juni. Die Broadcom Aktienprognose der Analysten ist davon bislang kaum berührt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 518 Dollar, ein Aufschlag von gut 70 Prozent. Gleichzeitig steht am 9. Dezember der Bericht zum Geschäftsjahr an. Diese Broadcom Aktie Prognose zeigt, was Unternehmen, Analysten und Markt erwarten.
Broadcom Aktie Prognose: Kurs bei 301 Dollar, Analysten-Ziel bei 518 Dollar – was erwartet der Markt vor dem 9. Dezember?
Die Broadcom Aktie liegt rund 37 Prozent unter dem Rekord, die Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 518 Dollar. Die Broadcom Aktienprognose: Unternehmensausblick, Konsensschätzungen, Kursziele und die Szenarien vor den Zahlen am 9. Dezember.
Konsens: 29 von 31 Analysten für Kaufen
Laut Marktdaten vom 16.11. stehen 29 Kaufempfehlungen 2 Halteempfehlungen gegenüber; das Ziel liegt im Schnitt bei 517,71 USD.
Ziele wurden zuletzt gesenkt
Goldman Sachs nahm das Ziel von 540 auf 460 USD zurück, TD Cowen von 475 auf 425 USD, Redburn stufte auf Neutral ab (Ziel 398 USD).
Unternehmensprognose: 34,8 Mrd. USD Umsatz im Q4
Broadcom erwartet im vierten Quartal rund 34,8 Mrd. USD Umsatz, davon 21,7 Mrd. USD aus KI-Chips.
Auslöser des Rückgangs
Ein unbestätigter Analystenbericht über mögliche Kürzungen bei Google-TPU-Bestellungen 2027 sowie ein allgemeiner KI-Ausverkauf.
Auslöser
Was ist bei der Broadcom Aktie passiert – und warum die Unruhe?
Der Rückgang der Broadcom Aktie hat zwei Stufen. Am 20. November fiel das Papier an einem Tag um 12,2 Prozent, nachdem der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet hatte, Google könnte seine TPU-Lieferungen 2027 um rund eine Million Einheiten (etwa 20 Prozent) kürzen und mehr beim MediaTek-Design bestellen. Weder Google noch Broadcom haben dies bestätigt. Am 25. November folgte der Ausverkauf der KI-Werte insgesamt: Broadcom fiel am Morgen bis auf 280,43 Dollar (minus 6,9 Prozent), erholte sich dann aber und schloss praktisch unverändert bei 300,86 Dollar. Am Freitag, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving, erholt sich der Sektor vorbörslich; einen genauen Vorbörsenkurs für Broadcom konnten wir nicht belegen.
Wie lautet die Broadcom Aktienprognose des Unternehmens selbst?
Im dritten Geschäftsquartal (bis 2. August, berichtet am 2. September) steigerte Broadcom den Umsatz auf 29,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 86 Prozent. Der Umsatz mit KI-Halbleitern erreichte 16,7 Milliarden Dollar (plus 221 Prozent), der Gewinn je Aktie lag nach Non-GAAP bei 3,32 Dollar (Konsens 3,24 Dollar), der freie Cashflow bei 13,7 Milliarden Dollar oder 46 Prozent vom Umsatz. Für das vierte Quartal stellt das Management rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (plus 93 Prozent), davon 21,7 Milliarden aus KI (plus 236 Prozent), bei einer operativen Non-GAAP-Marge von etwa 66 Prozent. Medienberichten zufolge peilt Broadcom rund 58 Milliarden Dollar KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2026 und rund 115 Milliarden im Geschäftsjahr 2027 an. Konzernchef Hock Tan sagte, die Nachfrage übersteige diesen Ausblick; die Lieferfähigkeit sei der Engpass. Die Verschuldung lag Anfang August bei rund 59,4 Milliarden Dollar, die Quartalsdividende beträgt 0,65 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q3 FY2026
|29,6 Mrd. USD
|+86 %
|KI-Umsatz Q3 FY2026
|16,7 Mrd. USD
|+221 %
|Umsatz-Guidance Q4
|rund 34,8 Mrd. USD
|+93 %
|Gewinn je Aktie FY2027e
|19,47 USD
|KGV rechnerisch rund 15
|Gewinn je Aktie FY2028e
|30,37 USD
|KGV rechnerisch rund 10
|Freier Cashflow Q3
|13,7 Mrd. USD
|46 % vom Umsatz
Schätzungen stammen aus Marktdaten (Stand 18.11.2026); KGV rechnerisch auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026 von 300,86 USD.
Quelle: Broadcom-Quartalsmitteilung zum 3. Quartal Geschäftsjahr 2026; Schätzdaten, eigene Berechnung
Was sagen die Analysten – welches Kursziel trauen sie der Broadcom Aktie zu?
Nach Marktdaten vom 16. November raten 29 von 31 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 517,71 Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 630 Dollar. Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kurssturz. Seitdem gab es Anpassungen: Rothschild & Co Redburn stufte Broadcom am 13. November von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 595 auf 398 Dollar. TD Cowen senkte das Ziel am 16. November von 475 auf 425 Dollar („Buy“). Goldman Sachs reduzierte am 18. oder 19. November von 540 auf 460 Dollar und nahm das Bewertungsmultiple von 30 auf 25 zurück, hält aber an „Buy“ fest. Barclays (500 Dollar, 28. Oktober), KeyBanc (575 Dollar, 27. Oktober) und Bernstein (575 Dollar, 25. Oktober) haben ihre Ziele nicht angepasst. Reaktionen auf den Absturz vom 20. und 25. November konnten wir nicht belegen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Rothschild & Co Redburn
|Neutral (zuvor Buy)
|398 USD (zuvor 595)
|13.11.2026
|Redburn-Analystenstudie
|TD Cowen
|Buy
|425 USD (zuvor 475)
|16.11.2026
|TD-Cowen-Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|460 USD (zuvor 540)
|18./19.11.2026
|Goldman-Sachs-Analystenstudie
|Barclays
|Buy
|500 USD
|28.10.2026
|Barclays-Analystenstudie
|KeyBanc
|Buy
|575 USD
|27.10.2026
|KeyBanc-Analystenstudie
|Bernstein
|Buy
|575 USD
|25.10.2026
|Bernstein-Analystenstudie
Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in US-Dollar.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Ist die Broadcom Aktie nach dem Rückgang günstig bewertet?
Auf Basis der Gewinnschätzungen von 19,47 Dollar für das Geschäftsjahr 2027 und 30,37 Dollar für 2028 ergibt der Schlusskurs von 300,86 Dollar ein KGV von rund 15 beziehungsweise rund 10. Vor dem Ausverkauf, bei 341,60 Dollar am 17. November, lag das KGV auf 2027 bei etwa 18,7 und das Fünfjahresmittel auf Zwölf-Monats-Basis bei rund 24. Ein Vergleich mit Nvidia und AMD zeigt, dass Halbleiter insgesamt günstiger bewertet sind als zuvor – belastbare Peer-Kennzahlen zum aktuellen Kurs haben wir nicht. Die Schätzungen sind außerdem stark von wenigen Großkunden abhängig; nach Unternehmensangaben gehören Google, Meta, OpenAI und Anthropic zu sechs XPU-Kunden.
Was sagt der Chart der Broadcom Aktie?
Technisch liegt die Aktie klar unter der 50-Tage-Linie von rund 341 Dollar und der 200-Tage-Linie von rund 378 Dollar. Das Schlusstief vom 5. November bei 291,53 Dollar wurde zwischenzeitlich unterschritten, das Intraday-Tief liegt bei rund 278 Dollar. Als Widerstandszone gelten 319 bis 335 Dollar, dann 341 Dollar. Der RSI wurde zuletzt bei rund 37 genannt, also im schwachen, aber noch nicht extrem überverkauften Bereich. Das sind beschreibende Marken, keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die Broadcom Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursmarke
|Bull-Case
|KI-Umsatz wächst wie geplant, Google-Bericht erweist sich als überzogen
|500–630 USD (Barclays, KeyBanc, Bernstein, Marktspanne)
|Base-Case
|Wachstum bleibt hoch, Bewertungsmultiple bleibt niedriger als 2025
|rund 460–518 USD (Goldman, Konsens)
|Bear-Case
|TPU-Kürzung bestätigt, Kundenkonzentration schlägt durch
|398–425 USD (Redburn, TD Cowen), Chart: 278 USD Intraday-Tief
Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter bzw. aus dem Chart.
Quelle: Analystenstudien, Marktkommentare
Was beobachten Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt?
Der wichtigste Termin ist der 9. Dezember 2026: Nach US-Börsenschluss legt Broadcom die Zahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vor. Im Fokus stehen die KI-Umsätze, der Ausblick auf 2027 und mögliche Äußerungen zu Google. Vorher beeinflussen die Stimmung im Chipsektor und die Frage, ob Nvidia die Erholung hält, den Kurs.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Broadcom Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 518 Dollar, die Spanne reicht laut Marktdaten von 398 bis 630 Dollar.
Warum ist die Broadcom Aktie gefallen? Ein unbestätigter Bericht über geringere Google-TPU-Bestellungen und der allgemeine Ausverkauf der KI-Chipwerte.
Wann berichtet Broadcom? Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Wie hoch ist das Kursziel der Broadcom Aktie 2026/2027? Goldman Sachs nennt 460 Dollar, TD Cowen 425 Dollar, KeyBanc und Bernstein jeweils 575 Dollar.
Gibt aktiencheck.de eine eigene Broadcom Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele von Analystenhäusern wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Goldman Sachs, TD Cowen, Barclays, KeyBanc, Bernstein.
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- Empfehlung
Broadcom Inc. (AVGO): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von Rothschild & Co Redburn, TD Cowen, Goldman Sachs, Barclays, KeyBanc und Bernstein (siehe Tabelle) vom 18.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von Rothschild & Co Redburn, TD Cowen, Goldman Sachs, Barclays, KeyBanc und Bernstein (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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