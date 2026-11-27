aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:20 8 Min.

Die Broadcom Aktie liegt rund 37 Prozent unter dem Rekord, die Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 518 Dollar. Die Broadcom Aktienprognose: Unternehmensausblick, Konsensschätzungen, Kursziele und die Szenarien vor den Zahlen am 9. Dezember.

Schlusskurs Mi 25.11.2026 (Nasdaq, 22:00 MEZ); Do 26.11. US-Feiertag 300,86 USD Kursverlust über fünf Handelstage bis 25.11. -15 % Abstand zum Schlusshoch von 481,57 USD (02.06.2026) -37,5 % Durchschnittliches Kursziel von 31 Analysten (Stand 16.11.) ca. 518 USD Spanne der Kursziele laut Marktdaten 398–630 USD KGV auf Geschäftsjahr 2027 (rechnerisch) ca. 15 Quelle : Broadcom-Quartalsmitteilung, Analystenstudien; Stand 27.11.2026, 13:30 MEZ

Die Broadcom Aktie (AVGO, ISIN US11135F1012) hat im Ausverkauf der KI-Chipwerte binnen fünf Handelstagen rund 15 Prozent verloren und schloss am Mittwoch bei 300,86 Dollar. Das ist rund 37 Prozent unter dem Rekordschluss vom Juni. Die Broadcom Aktienprognose der Analysten ist davon bislang kaum berührt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 518 Dollar, ein Aufschlag von gut 70 Prozent. Gleichzeitig steht am 9. Dezember der Bericht zum Geschäftsjahr an. Diese Broadcom Aktie Prognose zeigt, was Unternehmen, Analysten und Markt erwarten.

01 Konsens: 29 von 31 Analysten für Kaufen Laut Marktdaten vom 16.11. stehen 29 Kaufempfehlungen 2 Halteempfehlungen gegenüber; das Ziel liegt im Schnitt bei 517,71 USD. 02 Ziele wurden zuletzt gesenkt Goldman Sachs nahm das Ziel von 540 auf 460 USD zurück, TD Cowen von 475 auf 425 USD, Redburn stufte auf Neutral ab (Ziel 398 USD). 03 Unternehmensprognose: 34,8 Mrd. USD Umsatz im Q4 Broadcom erwartet im vierten Quartal rund 34,8 Mrd. USD Umsatz, davon 21,7 Mrd. USD aus KI-Chips. 04 Auslöser des Rückgangs Ein unbestätigter Analystenbericht über mögliche Kürzungen bei Google-TPU-Bestellungen 2027 sowie ein allgemeiner KI-Ausverkauf.

Auslöser Was ist bei der Broadcom Aktie passiert – und warum die Unruhe?

Der Rückgang der Broadcom Aktie hat zwei Stufen. Am 20. November fiel das Papier an einem Tag um 12,2 Prozent, nachdem der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet hatte, Google könnte seine TPU-Lieferungen 2027 um rund eine Million Einheiten (etwa 20 Prozent) kürzen und mehr beim MediaTek-Design bestellen. Weder Google noch Broadcom haben dies bestätigt. Am 25. November folgte der Ausverkauf der KI-Werte insgesamt: Broadcom fiel am Morgen bis auf 280,43 Dollar (minus 6,9 Prozent), erholte sich dann aber und schloss praktisch unverändert bei 300,86 Dollar. Am Freitag, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving, erholt sich der Sektor vorbörslich; einen genauen Vorbörsenkurs für Broadcom konnten wir nicht belegen.

Wie lautet die Broadcom Aktienprognose des Unternehmens selbst?

Im dritten Geschäftsquartal (bis 2. August, berichtet am 2. September) steigerte Broadcom den Umsatz auf 29,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 86 Prozent. Der Umsatz mit KI-Halbleitern erreichte 16,7 Milliarden Dollar (plus 221 Prozent), der Gewinn je Aktie lag nach Non-GAAP bei 3,32 Dollar (Konsens 3,24 Dollar), der freie Cashflow bei 13,7 Milliarden Dollar oder 46 Prozent vom Umsatz. Für das vierte Quartal stellt das Management rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (plus 93 Prozent), davon 21,7 Milliarden aus KI (plus 236 Prozent), bei einer operativen Non-GAAP-Marge von etwa 66 Prozent. Medienberichten zufolge peilt Broadcom rund 58 Milliarden Dollar KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2026 und rund 115 Milliarden im Geschäftsjahr 2027 an. Konzernchef Hock Tan sagte, die Nachfrage übersteige diesen Ausblick; die Lieferfähigkeit sei der Engpass. Die Verschuldung lag Anfang August bei rund 59,4 Milliarden Dollar, die Quartalsdividende beträgt 0,65 Dollar.

Broadcom: Zahlen und Schätzungen im Überblick Kennzahl Wert Einordnung Umsatz Q3 FY2026 29,6 Mrd. USD +86 % KI-Umsatz Q3 FY2026 16,7 Mrd. USD +221 % Umsatz-Guidance Q4 rund 34,8 Mrd. USD +93 % Gewinn je Aktie FY2027e 19,47 USD KGV rechnerisch rund 15 Gewinn je Aktie FY2028e 30,37 USD KGV rechnerisch rund 10 Freier Cashflow Q3 13,7 Mrd. USD 46 % vom Umsatz Schätzungen stammen aus Marktdaten (Stand 18.11.2026); KGV rechnerisch auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026 von 300,86 USD. Quelle : Broadcom-Quartalsmitteilung zum 3. Quartal Geschäftsjahr 2026; Schätzdaten, eigene Berechnung

Was sagen die Analysten – welches Kursziel trauen sie der Broadcom Aktie zu?

Nach Marktdaten vom 16. November raten 29 von 31 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 517,71 Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 630 Dollar. Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kurssturz. Seitdem gab es Anpassungen: Rothschild & Co Redburn stufte Broadcom am 13. November von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 595 auf 398 Dollar. TD Cowen senkte das Ziel am 16. November von 475 auf 425 Dollar („Buy“). Goldman Sachs reduzierte am 18. oder 19. November von 540 auf 460 Dollar und nahm das Bewertungsmultiple von 30 auf 25 zurück, hält aber an „Buy“ fest. Barclays (500 Dollar, 28. Oktober), KeyBanc (575 Dollar, 27. Oktober) und Bernstein (575 Dollar, 25. Oktober) haben ihre Ziele nicht angepasst. Reaktionen auf den Absturz vom 20. und 25. November konnten wir nicht belegen.

Broadcom Aktie: Kursziele der Analysten Haus Rating Kursziel Datum Quelle Rothschild & Co Redburn Neutral (zuvor Buy) 398 USD (zuvor 595) 13.11.2026 Redburn-Analystenstudie TD Cowen Buy 425 USD (zuvor 475) 16.11.2026 TD-Cowen-Analystenstudie Goldman Sachs Buy 460 USD (zuvor 540) 18./19.11.2026 Goldman-Sachs-Analystenstudie Barclays Buy 500 USD 28.10.2026 Barclays-Analystenstudie KeyBanc Buy 575 USD 27.10.2026 KeyBanc-Analystenstudie Bernstein Buy 575 USD 25.10.2026 Bernstein-Analystenstudie Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in US-Dollar. Quelle : Analystenstudien der genannten Häuser

Ist die Broadcom Aktie nach dem Rückgang günstig bewertet?

Auf Basis der Gewinnschätzungen von 19,47 Dollar für das Geschäftsjahr 2027 und 30,37 Dollar für 2028 ergibt der Schlusskurs von 300,86 Dollar ein KGV von rund 15 beziehungsweise rund 10. Vor dem Ausverkauf, bei 341,60 Dollar am 17. November, lag das KGV auf 2027 bei etwa 18,7 und das Fünfjahresmittel auf Zwölf-Monats-Basis bei rund 24. Ein Vergleich mit Nvidia und AMD zeigt, dass Halbleiter insgesamt günstiger bewertet sind als zuvor – belastbare Peer-Kennzahlen zum aktuellen Kurs haben wir nicht. Die Schätzungen sind außerdem stark von wenigen Großkunden abhängig; nach Unternehmensangaben gehören Google, Meta, OpenAI und Anthropic zu sechs XPU-Kunden.

Was sagt der Chart der Broadcom Aktie?

Technisch liegt die Aktie klar unter der 50-Tage-Linie von rund 341 Dollar und der 200-Tage-Linie von rund 378 Dollar. Das Schlusstief vom 5. November bei 291,53 Dollar wurde zwischenzeitlich unterschritten, das Intraday-Tief liegt bei rund 278 Dollar. Als Widerstandszone gelten 319 bis 335 Dollar, dann 341 Dollar. Der RSI wurde zuletzt bei rund 37 genannt, also im schwachen, aber noch nicht extrem überverkauften Bereich. Das sind beschreibende Marken, keine Handlungsempfehlung.

Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die Broadcom Aktie 2026/2027?

Szenarien, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren Szenario Annahme laut Dritten Kursmarke Bull-Case KI-Umsatz wächst wie geplant, Google-Bericht erweist sich als überzogen 500–630 USD (Barclays, KeyBanc, Bernstein, Marktspanne) Base-Case Wachstum bleibt hoch, Bewertungsmultiple bleibt niedriger als 2025 rund 460–518 USD (Goldman, Konsens) Bear-Case TPU-Kürzung bestätigt, Kundenkonzentration schlägt durch 398–425 USD (Redburn, TD Cowen), Chart: 278 USD Intraday-Tief Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter bzw. aus dem Chart. Quelle : Analystenstudien, Marktkommentare

Bull-Case: Was für die Broadcom Aktie spricht KI-Umsatz plus 221 Prozent bei 46 Prozent Free-Cashflow-Marge.

Guidance von 34,8 Mrd. USD Umsatz für das vierte Quartal.

Verträge mit Google laufen laut Marktkommentar bis 2031.

Rechnerisch nur noch rund 15-faches KGV auf 2027. Bear-Case: Was gegen die Broadcom Aktie spricht Unbestätigter Bericht über TPU-Kürzung von rund 20 Prozent 2027.

Abhängigkeit von wenigen Großkunden.

Verschuldung von rund 59 Mrd. USD.

Kursziele sind keine Garantie; Kursschwankungen bis zum Totalverlust sind möglich, bei US-Werten kommt ein Währungsrisiko hinzu.

Was beobachten Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt?

Der wichtigste Termin ist der 9. Dezember 2026: Nach US-Börsenschluss legt Broadcom die Zahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vor. Im Fokus stehen die KI-Umsätze, der Ausblick auf 2027 und mögliche Äußerungen zu Google. Vorher beeinflussen die Stimmung im Chipsektor und die Frage, ob Nvidia die Erholung hält, den Kurs.

Häufige Fragen zur Broadcom Aktienprognose

Wie lautet die aktuelle Broadcom Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 518 Dollar, die Spanne reicht laut Marktdaten von 398 bis 630 Dollar. Warum ist die Broadcom Aktie gefallen? Ein unbestätigter Bericht über geringere Google-TPU-Bestellungen und der allgemeine Ausverkauf der KI-Chipwerte. Wann berichtet Broadcom? Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Wie hoch ist das Kursziel der Broadcom Aktie 2026/2027? Goldman Sachs nennt 460 Dollar, TD Cowen 425 Dollar, KeyBanc und Bernstein jeweils 575 Dollar. Gibt aktiencheck.de eine eigene Broadcom Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.

Fazit: Broadcom Aktienprognose vor dem Zahlentermin Die Broadcom Aktie liegt rund 37 Prozent unter dem Hoch, die Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 518 Dollar. Die Broadcom Aktienprognose hängt am 9. Dezember vor allem an der Frage, ob der Ausblick die Sorge um die Google-Aufträge entkräftet. Eine Anlageempfehlung ist das nicht – die Entscheidung bleibt bei jedem Anleger selbst.