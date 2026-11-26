wer hat nach dem Google-Schock recht?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:18 9 Min.

Die Broadcom Aktie hat in einer Woche rund 15 Prozent verloren, die Broadcom Aktienprognose der Analysten bleibt weit darüber: Ø-Kursziel 526 Dollar, Spanne 398 bis 660 Dollar. Zahlen, Guidance, Konsens, Szenarien und Termin der Q4-Zahlen am 9. Dezember.

Broadcom Aktie: Nasdaq-Schluss, 25.11.2026 (Wall Street heute geschlossen), –0,07 % 300,86 USD Wochenverlust bis 25.11.2026 rund –15 % Durchschnittliches Analysten-Kursziel (51 Analysten) 526,47 USD Spanne der Kursziele 398–660 USD KGV auf Basis des Konsens-EPS Geschäftsjahr 2027 (19,47 USD) rund 15,5 Quelle : Nasdaq-Schlusskurs 25.11.2026; Analystenübersicht Nov. 2026; Broadcom Quartalszahlen vom 02.09.2026; Rechenwerte sind eigene Rechnung

Die Broadcom Aktie (Ticker AVGO, ISIN US11135F1012) schloss am Mittwoch, dem letzten Handelstag vor Thanksgiving, bei 300,86 US-Dollar und lag damit rund 37 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 481,57 US-Dollar vom 2. Juni. Die Broadcom Aktienprognose der Analysten ist dagegen unverändert zuversichtlich: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 526,47 US-Dollar, das niedrigste Ziel bei 398 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Heute ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen; ein aktueller Kurs in Euro liegt uns nicht vor. Die nächste Gelegenheit, die Lage zu klären, sind die Zahlen am 9. Dezember.

Was ist bei der Broadcom Aktie zuletzt passiert?

Auslöser des Kurssturzes war ein Bericht, kein Unternehmenssignal: Am Freitag, dem 20. November, schrieb der Analyst Ming-Chi Kuo (TF International Securities) auf X, nach seiner Lieferketten-Umfrage habe Google die geplanten Stückzahlen für den gemeinsam mit Broadcom entwickelten KI-Chip TPU 8i für 2027 um rund eine Million Einheiten gekürzt, etwa 20 Prozent, vor allem bei der teureren Variante. Mehr Volumen solle auf den von MediaTek entworfenen TPU 8t gehen; Details seien nicht final. „Bestellungen gestrichen“ ist damit eine Zuspitzung: Es geht um gekürzte Planstückzahlen. Weder Google noch Broadcom haben sich nach unseren Recherchen öffentlich geäußert, eine Bestätigung gibt es ebenfalls nicht. Die Aktie fiel am 20. November von 346,65 auf 304,41 US-Dollar (minus 12,19 Prozent), rund 191 Milliarden US-Dollar Börsenwert gingen verloren. Am 25. November lag die Tagesspanne bei 278,00 bis 301,27 US-Dollar; die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,44 Billionen US-Dollar.

Das Geschäftsmodell der Broadcom Aktie in Kürze

Broadcom entwickelt Halbleiter und Infrastruktursoftware. Im jüngsten Quartal stammten 70 Prozent des Umsatzes aus Chips (Netzwerk, Ethernet-Switching, individuell entwickelte KI-Beschleuniger für Hyperscaler wie Google) und 30 Prozent aus Software, vor allem VMware. Der Konzern beschäftigte zuletzt rund 33.000 Menschen, etwa 57 Prozent davon in der Entwicklung. Die Broadcom Aktie lebt damit von der KI-Nachfrage der großen Cloud-Anbieter und einer geringen Zahl von Großkunden: Die fünf größten Endkunden stehen laut Geschäftsbericht für rund 40 Prozent des Umsatzes.

Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?

Im dritten Geschäftsquartal (bis 2. August 2026, veröffentlicht am 2. September) erzielte Broadcom einen Umsatz von 29,59 Milliarden US-Dollar (plus 86 Prozent), einen Nettogewinn nach GAAP von 13,09 Milliarden und bereinigt von 16,37 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit KI-Halbleitern erreichte 16,7 Milliarden US-Dollar (plus 221 Prozent), der Free Cashflow 13,67 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensprognose für das vierte Quartal: rund 34,8 Milliarden US-Dollar Umsatz (plus 93 Prozent), davon rund 21,7 Milliarden US-Dollar aus KI, bei einer bereinigten operativen Marge von etwa 66 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 ist nach Berichten rund 115 Milliarden US-Dollar KI-Umsatz im Gespräch. Die Dividende beträgt 0,65 US-Dollar je Quartal (Rendite rund 0,9 Prozent).

Konsensschätzungen zur Broadcom Aktie Kennzahl GJ 2026e GJ 2027e GJ 2028e Umsatz (Mrd. USD) 105,98 – – Gewinn je Aktie (USD) 11,66 19,47 30,37 KGV bei 300,86 USD rund 25,8 rund 15,5 rund 9,9 Geschäftsjahr endet Anfang November. KGV eigene Rechnung auf Basis von 300,86 USD. Gewinnschätzungen Stand Mitte November, Umsatzschätzungen für 2027/2028 liegen uns nicht frei verfügbar vor. Quelle : Analystenkonsens (Mitte November 2026), Broadcom, eigene Rechnung

Wie lautet die Broadcom Aktienprognose der Analysten?

Laut der Analystenübersicht vom November raten 48 von 51 Analysten zum Kauf (40 „Strong Buy“, 8 „Buy“), 3 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 526,47 US-Dollar (Median 525), das höchste bei 660, das niedrigste bei 398,47 US-Dollar; gegenüber dem Kurs von 300,86 US-Dollar ergibt das ein rechnerisches Potenzial von rund 75 Prozent. Eine zweite Auswertung über die letzten drei Monate kommt mit 513,25 US-Dollar im Schnitt zu einem ähnlichen Bild. Vor dem Kurssturz lag das erwartete KGV bei rund 20, der Fünfjahresschnitt bei etwa 24.

Welches Kursziel trauen Analysten der Broadcom Aktie zu?

Nach dem Google-Bericht haben nur wenige Häuser reagiert. UBS senkte am 24. November das Ziel von 470 auf 425 US-Dollar, Bernstein bestätigte am 23. November 575 US-Dollar. Zuvor hatten bereits Goldman Sachs (18. November, Ziel von 540 auf 460 US-Dollar, niedrigeres Bewertungsmultiple von 25 statt 30 bei unveränderten Schätzungen) und TD Cowen (16. November, von 475 auf 425 US-Dollar) gesenkt. Rothschild & Co Redburn stufte die Aktie am 13. November von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 595 auf 398 US-Dollar; Sorge ist die Abhängigkeit von Anthropic und OpenAI sowie die Chip-Arbeit von Google.

Analysten-Kursziele zur Broadcom Aktie Haus Rating Kursziel Datum Quelle UBS Buy 425 USD (zuvor 470) 24.11.2026 Analystenstudie Bernstein Outperform 575 USD (bestätigt) 23.11.2026 Analystenstudie Goldman Sachs Buy 460 USD (zuvor 540) 18.11.2026 Analystenstudie TD Cowen Buy 425 USD (zuvor 475) 16.11.2026 Analystenstudie Rothschild & Co Redburn Neutral (zuvor Buy) 398 USD (zuvor 595) 13.11.2026 Analystenstudie Barclays Buy 500 USD 28.10.2026 Analystenstudie KeyBanc Buy 575 USD 27.10.2026 Analystenstudie Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Nach dem Kuo-Bericht (ab 20.11.) wurden uns nur UBS und Bernstein bekannt. Quelle : Analystenstudien der genannten Häuser

Wie teuer ist die Broadcom Aktie im Vergleich?

Bei rund 15,5 auf Basis des Gewinns 2027 und knapp 10 auf Basis von 2028 hat sich die Bewertung der Broadcom Aktie deutlich komprimiert. Zum Vergleich: AMD wurde am 12. November mit einem erwarteten KGV von rund 68 gehandelt, Marvell mit rund 40; die Zahlen stammen aus einer einzelnen Auswertung und sind nicht einheitlich datiert. Marvell berichtet am 1. Dezember, noch vor Broadcom.

Was sagt die Charttechnik zur Broadcom Aktie?

Beschreibend: Die Aktie notiert unter ihren 7-, 20-, 50- und 200-Tage-Linien. Der RSI lag am 25. November bei etwa 38, also nahe der überverkauften Zone, aber nicht darunter. Als Unterstützungen nennen Chartanalysten 284,75, 277,28 und 289,97 US-Dollar sowie das untere Bollinger-Band bei rund 281 US-Dollar; der Tagestiefstand vom 25. November lag bei 278,00 US-Dollar. Widerstände liegen bei 306,51, 320,80 und 328,35 US-Dollar.

Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Broadcom Aktie?

Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele zusammen.

Szenarien laut Analystenspanne Szenario Kursziel laut Analysten Abstand zu 300,86 USD Argumentation des Marktes Bull bis 660 USD (höchstes Ziel) rund +119 % KI-Umsatz wächst auf rund 115 Mrd. USD, Google bleibt Hauptpartner, Gewinn 2028 erreicht rund 30 USD je Aktie. Base Ø 526,47 USD / Median 525 USD rund +75 % Q4 liegt über Konsens, Multiple erholt sich von rund 15 auf Richtung 20. Bear ab 398 USD (niedrigstes Ziel) rund +32 % Kundenkonzentration, Verlust von Marktanteil an MediaTek und Eigenchips, Abhängigkeit von Anthropic und OpenAI. Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum Schlusskurs von 300,86 USD vom 25.11.2026, keine Prognose von aktiencheck.de. Quelle : Analystenübersicht (Nov. 2026), eigene Rechnung

Was für die Broadcom Aktie spricht KI-Umsatz plus 221 Prozent, Guidance für das vierte Quartal plus 93 Prozent Umsatz.

Bereinigte operative Marge von rund 66 Prozent, Free Cashflow von 13,7 Milliarden US-Dollar im Quartal.

Bewertung deutlich komprimiert, KGV 2027 bei rund 15,5.

Kein Analyst rät laut Übersicht zum Verkauf; Morgan Stanley sah im Juli langfristig rund 80 Prozent des Google-TPU-Geschäfts bei Broadcom. Was gegen die Broadcom Aktie spricht Google-Bericht: gekürzte TPU-Stückzahlen 2027, MediaTek als zweiter Partner; keine Bestätigung, aber auch kein Dementi.

Kundenkonzentration: fünf Kunden stehen für rund 40 Prozent des Umsatzes.

Abhängigkeit von Anthropic und OpenAI, Wettbewerb durch Eigenchips.

Die Aktie liegt unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Kursziele sind keine Garantie, Kurse können stark schwanken bis hin zum Totalverlust; bei US-Werten kommt ein Währungsrisiko hinzu.

Was beobachten Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt?

27.11.2026Jetzt Verkürzte US-Sitzung Wall Street öffnet nach Thanksgiving 1.12.2026 Marvell Q3-Zahlen Branchensignal für KI-Chips 9.12.2026 Broadcom Q4 und Geschäftsjahr 2026 Zahlen nach US-Börsenschluss Quelle : Broadcom, Marvell

FAQ: Häufige Fragen zur Broadcom Aktienprognose

Wie lautet die Broadcom Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 526,47 US-Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 660 US-Dollar; 48 von 51 Analysten raten zum Kauf. Welches Kursziel hat die Broadcom Aktie 2026 und 2027? Bernstein nennt 575 US-Dollar, Goldman Sachs 460, UBS und TD Cowen je 425, Redburn 398 US-Dollar. Der Konsens-Gewinn je Aktie liegt bei 19,47 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027. Wie lautet die Unternehmensprognose von Broadcom? Für das vierte Quartal erwartet Broadcom rund 34,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, davon rund 21,7 Milliarden US-Dollar aus KI. Warum fiel die Broadcom Aktie zuletzt? Auslöser war ein Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo vom 20. November über gekürzte Google-TPU-Stückzahlen für 2027; Google und Broadcom äußerten sich nicht. Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor? Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.