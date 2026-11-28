Broadcom Aktie: Optionsmarkt rechnet mit 13,6 Prozent Kurssprung – der 9. Dezember wird zum Tag der Wahrheit

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Vier Analysehäuser haben ihre Kursziele gesenkt, aber keines hat abgestuft. Die Broadcom Aktie erholt sich, liegt aber weit unter dem Hoch. In zwölf Tagen kommen die Zahlen.

Bild: Broadcom Inc.

Normalerweise bewegt sich die Broadcom Aktie am Tag der Quartalszahlen um gut sieben Prozent. Diesmal preist der Optionsmarkt fast das Doppelte ein. Das Papier schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 312,34 US-Dollar, ein Plus von 3,82 Prozent. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von rund 9,5 Prozent – und der Abstand zum 52-Wochen-Hoch bei 495 US-Dollar ist gewaltig. Broadcom Inc. · ISIN: US11135F1012 · WKN: A2JG9Z · Handelssymbol: 1YD · US-Handelssymbol: AVGO vom Optionsmarkt erwartete Kursbewegung zu den Zahlen ±13,6 % Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, nach US-Börsenschluss 9. Dezember Schlusskurs am 27. November, plus 3,82 Prozent 312,34 $ erwarteter Gewinn je Aktie im Quartal 3,83 $ Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026; Optionsdaten laut EarningsWatcher Die Stimmung Kursziele runter, Empfehlungen bleiben In den vergangenen drei Wochen haben mindestens vier Analysehäuser ihre Kursziele für Broadcom gesenkt, darunter UBS, Goldman Sachs und TD Cowen. Abgestuft hat die Aktie aber kaum jemand. Ein Teil der Vorsicht geht auf einen Hinweis des Lieferketten-Analysten Ming-Chi Kuo vom 20. November zurück, der Fragen zum Bestellverhalten eines großen Cloud-Kunden aufwarf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Dieses Muster – niedrigere Ziele bei unveränderter Kaufempfehlung – legt ungewöhnlich viel Gewicht auf einen einzigen Termin. Am 9. Dezember nach US-Börsenschluss legt Broadcom die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 3,83 US-Dollar. Das Risiko Wenige Kunden, sehr große Aufträge Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für eine Handvoll sehr großer Technologiekonzerne und liefert die Netzwerkchips, die Rechenzentren zusammenhalten. Das Geschäft ist hochprofitabel: Im zweiten Geschäftsquartal lag die Gewinnmarge bei rund 42 Prozent. Die Kehrseite ist die Abhängigkeit. Ändert ein einzelner Großkunde seine Bestellungen, schlägt das direkt auf die Zahlen durch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei knapp 40, der Börsenwert bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Das Tief der vergangenen zwölf Monate markierte die Aktie erst am Mittwoch bei 278 US-Dollar. Seitdem hat sie sich um gut zwölf Prozent erholt. Was für die Broadcom Aktie spricht Starke Stellung bei KI-Spezialchips und Netzwerktechnik, hohe Margen, unveränderte Kaufempfehlungen und eine Erholung vom Jahrestief. Was dagegen spricht Abhängigkeit von wenigen Großkunden, gesenkte Kursziele, hohe Bewertung und ein Zahlentermin mit großem Überraschungspotenzial in beide Richtungen. Häufige Fragen zur Broadcom Aktie Wo steht die Broadcom Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 312,34 US-Dollar (plus 3,82 Prozent). Wann kommen die Quartalszahlen?

Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Welche Kursbewegung wird erwartet?

Der Optionsmarkt preist rund 13,6 Prozent in beide Richtungen ein, der Zehnjahresschnitt liegt bei 7,4 Prozent. Fazit: Alles hängt an einem Abend Die Broadcom Aktie hat sich vom Tief gelöst, die Unsicherheit bleibt. Selten war die Spannung vor einem Quartalsbericht so messbar. Der 9. Dezember zeigt, ob die Vorsicht der Analysten berechtigt war.

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