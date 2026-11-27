Wie stark wuchs das KI-Geschäft?

Um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal.

Warum fiel die Aktie?

Der Umsatzausblick für das vierte Quartal lag knapp unter den Erwartungen.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Broadcom Aktie?

ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO.