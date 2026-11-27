Die Broadcom Aktie steckt in einer paradoxen Lage. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz auf 29,59 Milliarden Dollar, das Geschäft mit KI-Halbleitern wuchs um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar. Trotzdem verlor die Aktie auf Monatssicht rund 15 Prozent und notierte zuletzt bei etwa 308 Euro.
Broadcom Aktie: KI-Chips plus 221 Prozent – und trotzdem 15 Prozent Minus. Was der 9. Dezember jetzt bringt
Umsatz über den Erwartungen, KI-Geschäft mehr als verdreifacht, und doch rutscht die Broadcom Aktie ab. Der Grund liegt in einem Ausblick, der knapp unter dem Konsens blieb. Die große Analyse vor den Jahreszahlen.
Die Stammdaten: Die Broadcom Aktie trägt die ISIN US11135F1012 und die WKN A2JG9Z. In Deutschland lautet das Handelssymbol 1YD, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol AVGO gehandelt.
Die Bremse
Ausblick knapp daneben
Für das vierte Quartal stellt Broadcom einen Umsatz von 34,8 Milliarden Dollar in Aussicht, Analysten hatten 35,03 Milliarden erwartet. Diese kleine Lücke reichte, um die Aktie unter Druck zu setzen. Das KI-Segment hatte mit 16,7 Milliarden Dollar die Konsensschätzung von 15,2 Milliarden Dollar dagegen klar übertroffen.
Bei KI-Aktien reicht gut nicht mehr. Selbst ein Fehlbetrag von 0,7 Prozent beim Ausblick wird bestraft.
Der nächste Test
Jahreszahlen am 9. Dezember
Am 9. Dezember legt Broadcom nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr vor, zusammen mit einem neuen Ausblick. Zuletzt baute der Konzern zudem sein VMware-Angebot für private KI-Clouds aus. Für die Broadcom Aktie wird der Ausblick auf 2027 entscheidend sein.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Wie stark wuchs das KI-Geschäft?
Um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal.
Warum fiel die Aktie?
Der Umsatzausblick für das vierte Quartal lag knapp unter den Erwartungen.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Welche ISIN und WKN hat die Broadcom Aktie?
ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO.
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