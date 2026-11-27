Im dritten Quartal verdiente Broadcom 3,32 Dollar je Aktie, erwartet waren 3,24 Dollar. Der Umsatz stieg um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar. Das KI-Halbleitergeschäft wuchs um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar und macht inzwischen mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Für das vierte Quartal peilt Broadcom rund 34,8 Milliarden Dollar an – ein Plus von 93 Prozent, aber knapp unter der Konsensschätzung von etwa 35 Milliarden Dollar.

Noch beeindruckender ist der Blick nach vorn: Insgesamt geht Broadcom davon aus, 2027 und 2028 KI-Halbleiter im Wert von rund 350 Milliarden Dollar an seine KI-Kunden auszuliefern. Im vierten Quartal liefert der Konzern zudem die neue Generation von Googles TPU-Chips in großen Stückzahlen aus.