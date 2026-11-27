Während Nvidia mit einer Führungskrise kämpft, rückt ein anderer Chipkonzern ins Rampenlicht: Broadcom. Die Broadcom Aktie gehört nach Einschätzung mehrerer Beobachter zu den Profiteuren der Unsicherheit beim Branchenprimus – denn Broadcom entwickelt die maßgeschneiderten KI-Chips der großen Cloud-Konzerne. Am 9. Dezember folgt der nächste große Test.
Broadcom Aktie: 350 Milliarden Dollar KI-Chips bis 2028 – der Countdown zum 9. Dezember läuft
Plus 93 Prozent Umsatz im laufenden Quartal, KI-Erlöse verdreifacht und ein Auftragsbuch für 2027 und 2028 in einer neuen Dimension. Warum die Broadcom Aktie zu den großen Gewinnern der Nvidia-Unsicherheit zählt.
Broadcom Inc. · ISIN: US11135F1012 · WKN: A2JG9Z · Handelssymbol: 1YD · US-Handelssymbol: AVGO
Die Zahlen
KI-Chips machen mehr als die Hälfte des Umsatzes
Im dritten Quartal verdiente Broadcom 3,32 Dollar je Aktie, erwartet waren 3,24 Dollar. Der Umsatz stieg um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar. Das KI-Halbleitergeschäft wuchs um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar und macht inzwischen mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Für das vierte Quartal peilt Broadcom rund 34,8 Milliarden Dollar an – ein Plus von 93 Prozent, aber knapp unter der Konsensschätzung von etwa 35 Milliarden Dollar.
Noch beeindruckender ist der Blick nach vorn: Insgesamt geht Broadcom davon aus, 2027 und 2028 KI-Halbleiter im Wert von rund 350 Milliarden Dollar an seine KI-Kunden auszuliefern. Im vierten Quartal liefert der Konzern zudem die neue Generation von Googles TPU-Chips in großen Stückzahlen aus.
Broadcom ist der Architekt hinter den eigenen KI-Chips der Cloud-Riesen. Je mehr diese auf eigene Chips setzen, desto größer wird die Rolle der Broadcom Aktie im KI-Boom.
Die Kehrseite
Wachstum kostet Marge
Der Preis des Wachstums zeigt sich in der Bruttomarge: Für das vierte Quartal rechnet Broadcom wegen des veränderten Produktmixes mit einem Rückgang auf etwa 73 Prozent, nach 78 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Broadcom Aktie schwankte zuletzt stark: Nach einem Monatsminus von rund 15 Prozent legte sie in der Erholung der KI-Werte an einzelnen Tagen um bis zu acht Prozent zu.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss, inklusive Jahreszahlen und Ausblick.
Wie stark wächst das KI-Geschäft?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit KI-Halbleitern um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar.
Welche Umsatzprognose gilt für das vierte Quartal?
Rund 34,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 93 Prozent.
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