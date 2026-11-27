Der Abstand von rund 191 Basispunkten (selbst berechnet) hat mehrere Gründe. Die britische Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent, dem höchsten Wert seit einem Jahr. Die Bank of England hat den Leitzins auf 4,00 Prozent angehoben, zuvor lag er bei 3,75 Prozent. Nach Angaben von LSEG, zitiert von Trading Economics am 23. November, preist der Markt etwa zwei weitere Erhöhungen ein. Hinzu kommt der Energiepreisdeckel: Die Regulierungsbehörde Ofgem hat angekündigt, die Obergrenze ab Januar um 26 Prozent anzuheben, was die Teuerung zusätzlich treiben kann.

Auf Monatssicht ist die Rendite um 17 Basispunkte gesunken, auf Jahressicht aber um 73 Basispunkte gestiegen. Am Vortag lag sie laut Trading Economics bei 5,15 Prozent.