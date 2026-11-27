Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe (Gilt) liegt am Freitag, 27. November 2026, bei 5,18 Prozent und damit 2 Basispunkte über dem Vortag (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit; 1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte). Auslöser: Die Erholung der Aktienmärkte nimmt den sicheren Häfen Nachfrage, steigende Ölpreise nähren die Inflationssorgen, und BoE-Ratsmitglied Megan Greene warnt laut Marktbericht, die Zinsen könnten bei anhaltendem Nahost-Konflikt schneller steigen.
Britische Staatsanleihen: Gilt bei 5,18 Prozent, BoE-Ratsmitglied Greene warnt vor schnelleren Zinserhöhungen – wie hoch geht die Bank of England?
Die zehnjährige britische Gilt rentiert am 27. November 2026 bei 5,18 Prozent, die Inflation liegt bei 3,6 Prozent, die Bank of England bei 4,00 Prozent Leitzins. BoE-Ratsmitglied Megan Greene warnt laut Marktbericht vor schnelleren Erhöhungen, falls der Nahost-Konflikt anhält. Was das für Gilts und Sparer bedeutet.
Das große Bild
Warum rentieren britische Gilts so hoch?
Eine Gilt ist eine Anleihe der britischen Regierung. Mit 5,18 Prozent zahlt Großbritannien deutlich mehr als Deutschland, wo die zehnjährige Bundesanleihe bei 3,27 Prozent rentiert.
Der Abstand von rund 191 Basispunkten (selbst berechnet) hat mehrere Gründe. Die britische Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent, dem höchsten Wert seit einem Jahr. Die Bank of England hat den Leitzins auf 4,00 Prozent angehoben, zuvor lag er bei 3,75 Prozent. Nach Angaben von LSEG, zitiert von Trading Economics am 23. November, preist der Markt etwa zwei weitere Erhöhungen ein. Hinzu kommt der Energiepreisdeckel: Die Regulierungsbehörde Ofgem hat angekündigt, die Obergrenze ab Januar um 26 Prozent anzuheben, was die Teuerung zusätzlich treiben kann.
Auf Monatssicht ist die Rendite um 17 Basispunkte gesunken, auf Jahressicht aber um 73 Basispunkte gestiegen. Am Vortag lag sie laut Trading Economics bei 5,15 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Rendite zehnjährige Gilt
|5,18 %
|27.11.2026
|Rendite am Vortag
|5,15 %
|26.11.2026
|Leitzins Bank of England
|4,00 %
|November 2026
|Inflation Großbritannien
|3,6 %
|Oktober 2026
|Realzins (Rendite minus Inflation)
|+1,58 Pkt.
|berechnet
|Abstand zur Bundesanleihe (3,27 %)
|+191 Bp.
|berechnet
Realzins = Rendite minus Inflation, selbst berechnet. Spread zum Bund in Basispunkten (Bp.).
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Was bedeutet die Warnung von Megan Greene für Anleger?
Megan Greene gehört dem geldpolitischen Ausschuss der Bank of England an. Laut dem Marktbericht warnt sie, die Zinsen könnten bei einem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten schneller steigen. Der Mechanismus: Teure Energie treibt die Inflation, die Notenbank muss mit höheren Zinsen reagieren, und Anleihekurse fallen, wenn Renditen steigen. Je länger die Laufzeit einer Gilt, desto stärker schwankt ihr Kurs (Duration). Die Bank of England hatte zudem in dieser Woche vor Risiken durch KI-Schulden für die Finanzstabilität gewarnt, wie wir berichteten.
Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, denn Gilts lauten auf Pfund. Für britische Sparer zählt der Realzins: Bei 5,18 Prozent Rendite und 3,6 Prozent Inflation liegt er rechnerisch bei 1,58 Prozentpunkten. Prognosen zu Renditen oder Zinsschritten gibt aktiencheck.de nicht ab.
Welche Termine sind für britische Staatsanleihen jetzt wichtig?
Dezember: Zinsentscheid der Bank of England (genauer Termin vor Veröffentlichung prüfen).
Januar: Anhebung der Ofgem-Preisobergrenze um 26 Prozent.
9. Dezember: Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, relevant für globale Renditen.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
FAQ: Gilts und Bank of England
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Gilt?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 5,18 Prozent (ohne Uhrzeit).
Was ist eine Gilt?
Gilts sind Anleihen der britischen Regierung in Pfund. Der Name geht auf die goldumrandeten Urkunden zurück.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of England?
Laut Trading Economics 4,00 Prozent im November 2026, nach 3,75 Prozent zuvor.
Welche Risiken haben britische Staatsanleihen für Euro-Anleger?
Zinsänderungs- und Kursrisiko, Währungsrisiko durch den Pfund-Kurs und Liquiditätsrisiko. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.