Die Bridgestone-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 0,80 Prozent auf 24,69 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Bridgestone-Aktie: Reifenhersteller gibt im Nikkei 225 nach
Die Bridgestone-Aktie fällt im Nikkei 225 um 0,80 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
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Nikkei 225 Verlierer
Was die Bridgestone-Aktie belastet
Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Der Kurs entstand bei sehr dünnem Handel und ist nur bedingt aussagekräftig.
Als Nikkei 225 Verlierer steht die Bridgestone-Aktie heute leicht im Minus.
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