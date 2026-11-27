Bridgestone-Aktie: Reifenhersteller gibt im Nikkei 225 nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:54 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Bridgestone-Aktie fällt im Nikkei 225 um 0,80 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Bridgestone-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 0,80 Prozent auf 24,69 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. BGT BGT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BGT — — — Nikkei 225 Verlierer Was die Bridgestone-Aktie belastet Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Der Kurs entstand bei sehr dünnem Handel und ist nur bedingt aussagekräftig. Bridgestone-Aktie bei comdirect am Morgen -0,80 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Das Minus fällt moderat aus und beruht auf sehr geringem Umsatz. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Bridgestone-Aktie heute leicht im Minus.

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