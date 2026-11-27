Am Donnerstag konnte Brent die Erholung fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Öl: Spielraum nach oben
Brent steuert nach dem Ausbruch zunächst auf 97,80 USD zu.
Die Notierungen hätten sich nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends weiter nach oben abgesetzt und neue Erholungshochs erreicht. Damit sei die Gegenbewegung der Vortage zunächst bestätigt worden.
Nach dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend könnte Brent die Erholung weiter ausdehnen. Spielraum wäre zunächst bis 97,80 USD und anschließend bis zur wichtigen Widerstandsmarke bei 99,21 USD gegeben. Dort könnte die Gegenbewegung allerdings erneut ins Stocken geraten. Ein zwischenzeitlicher Pullback bis in den Bereich von 93,20 USD wäre zunächst nicht kritisch zu werten. Unterhalb von 91,77 USD würde sich das Chartbild dagegen wieder eintrüben und ein Rückfall bis 88,28 USD möglich werden.
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