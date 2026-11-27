Nach dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend könnte Brent die Erholung weiter ausdehnen. Spielraum wäre zunächst bis 97,80 USD und anschließend bis zur wichtigen Widerstandsmarke bei 99,21 USD gegeben. Dort könnte die Gegenbewegung allerdings erneut ins Stocken geraten. Ein zwischenzeitlicher Pullback bis in den Bereich von 93,20 USD wäre zunächst nicht kritisch zu werten. Unterhalb von 91,77 USD würde sich das Chartbild dagegen wieder eintrüben und ein Rückfall bis 88,28 USD möglich werden.