Brenntag Aktienanalyse: Weltmarktführer im Umbau – 450 Millionen Euro mehr Gewinn als Versprechen an die Aktionäre

Plus Umbauziel von rund 450 Mio. Euro

Plus Umbauziel von rund 450 Mio. Euro

Prognose 2026 (oberes Ende) Plus Umbauziel von rund 450 Mio. Euro

Rechenbeispiel: oberes Ende der Prognose plus angestrebte Verbesserung durch den Umbau, ohne Zeitplan. Keine Prognose der Redaktion.

Quelle : Brenntag, Prognose 2026 und Kapitalmarkttag vom 12. November 2026