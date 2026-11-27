Die Branicks Aktie notiert am Freitag bei 0,33 Euro (gettex, 15:28 Uhr) in einer Tagesspanne von 0,279 bis 0,330 Euro. Der Abstand zwischen Geld- und Briefkurs von 0,303 zu 0,331 Euro zeigt, wie dünn der Handel ist. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 83% im Minus, auf Sicht von zwölf Monaten rund 85%. Das 52-Wochen-Tief (Schlusskurse) liegt bei 0,205 Euro vom 13. Oktober 2026, das Hoch bei 2,035 Euro vom 5. Februar 2026. Vom Oktober-Tief hat sich der Kurs damit um rund 60% erholt, vom Jahreshoch ist er rund 84% entfernt (Redaktionsrechnung). Im August hatte die Aktie noch bei rund 0,81 Euro notiert. Eine Erholung vom Tief ändert den übergeordneten Abwärtstrend nicht automatisch (Einschätzung der Redaktion).