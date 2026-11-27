Die Branicks Aktie (ISIN: DE000A1X3XX4, FSE: BRNK) legt am Freitag auf gettex um 18,28% auf 0,33 Euro zu (15:28 Uhr). Am selben Tag hat der Immobilienkonzern per Ad-hoc-Mitteilung seine Zahlen für 2025 und das erste Halbjahr 2026 angepasst: Wertberichtigungen von rund 155 Mio. Euro gehören nun ins Geschäftsjahr 2025 statt ins erste Halbjahr 2026. Das vergrößert den Verlust 2025 auf rund 344 Mio. Euro, soll aber den Weg zum mehrfach verschobenen Testat freimachen. Die große Analyse mit Branicks Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Zahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Sanierung und Fundamentaldaten.
Branicks Aktie Prognose: Verlust 2025 steigt auf 344 Mio. Euro - Testat in Sicht, Aktie legt zu
Branicks verbucht Wertberichtigungen von rund 155 Mio. Euro rückwirkend im Jahr 2025 und macht damit den Weg für das Testat frei. Die Branicks Aktie Prognose: was FFO-Ausblick 2026, Sanierung bis Jahresende und Chartbild für Anleger bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Branicks Group AG
- Börse / Ticker
- Xetra, BRNK
- ISIN
- DE000A1X3XX4
- Kerngeschäft
- Gewerbeimmobilien (Commercial Portfolio, Immobilienmanagement)
- Eigenkapital 31.12.2025
- 713 Mio. € (angepasst)
- NAV 31.12.2025
- rund 460 Mio. € (angepasst)
- Offene Verfahren
- Testat Jahresabschluss 2025, Umsetzung des Sanierungskonzepts
- Nächste Termine
- Testat "zeitnah", Sanierung bis 31.12.2026
Stand: 27.11.2026, Kurs: gettex, 15:28 Uhr; Zahlen: Ad-hoc-Mitteilung vom 27.11.2026
Die aktuellen News
Verlust 2025 wächst - Gesamtbetrag der Abschreibungen bleibt gleich
Branicks hat unter Berücksichtigung wertaufhellender Gesichtspunkte entschieden, Wertberichtigungen auf Ausleihungen, Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen und Beteiligungen von insgesamt rund 155 Mio. Euro bereits zum 31. Dezember 2025 zu erfassen. Davon werden 48,5 Mio. Euro erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis gebucht. Bisher hatte der Konzern die Effekte von 158,9 Mio. Euro vollständig im ersten Halbjahr 2026 ergebniswirksam ausgewiesen. Die Gesamthöhe bleibt nach Unternehmensangaben nahezu unverändert, geändert wird nur die periodengerechte Zuordnung.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Konzernergebnis 2025
|rund -237 Mio. €
|rund -344 Mio. €
|Eigenkapital 31.12.2025
|868 Mio. €
|713 Mio. €
|NAV 31.12.2025
|rund 615 Mio. €
|rund 460 Mio. €
|Konzernergebnis 1. Halbjahr 2026
|rund -142 Mio. €
|rund -3 Mio. €
Quelle: Branicks Group AG, Ad-hoc-Mitteilung vom 27.11.2026
Entscheidend für die Branicks Aktie Prognose ist der zweite Teil der Meldung: Auf Basis der fortgeschrittenen Abschlussprüfung erwartet der Vorstand eine zeitnahe Erteilung des Testats für den Jahres- und Konzernabschluss 2025, der danach kurzfristig veröffentlicht werden soll. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, dass das Sanierungskonzept wie geplant bis zum 31. Dezember 2026 umgesetzt wird. Ein Testat ist der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss. Erteilt ist es noch nicht: Es handelt sich um die Erwartung des Vorstands.
Der Ausblick
Prognose 2026: FFO von 50 bis 65 Mio. Euro
Für das Geschäftsjahr 2026 nennt Branicks folgende Eckwerte. Die Spannen sind breit, was Raum für Abweichungen lässt (Einschätzung der Redaktion).
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Bruttomieteinnahmen Commercial Portfolio
|107 bis 117 Mio. €
|Erträge aus dem Immobilienmanagement
|48 bis 63 Mio. €
|FFO
|50 bis 65 Mio. €
FFO (Funds from Operations): operative Ergebniskennzahl der Immobilienbranche, hier nach Minderheiten und vor Steuern.
Quelle: Branicks Group AG, Ad-hoc-Mitteilung vom 27.11.2026
Die Sanierung
Vom Lock-up zur Umsetzung: Fahrplan bis 2030
Hintergrund der Anpassung ist die laufende Restrukturierung. Ende Juli 2026 hatte Branicks Lock-up-Vereinbarungen mit den wichtigsten Gläubigergruppen unterzeichnet, seit dem 1. August sind sie wirksam. Die unbesicherte Anleihe über 400 Mio. Euro wird laut Medienberichten in ein vorrangig besichertes Instrument über 258,8 Mio. Euro und eine nachrangige Anleihe über 151,5 Mio. Euro aufgeteilt. Für insgesamt 375 Mio. Euro der Verbindlichkeiten ist laut Börsen-Zeitung eine Fälligkeit am 30. September 2030 vorgesehen, für weitere 220 Mio. Euro der 30. September 2038. Die besicherten Instrumente sollen laut Finanztrends mit 7,5% verzinst werden, die nachrangigen mit 15%.
Frisches Geld kommt über eine Brückenfinanzierung von 95 Mio. Euro, davon 35 Mio. Euro für Branicks und 60 Mio. Euro für VIB. Personell hat sich der Konzern neu aufgestellt: Josef Schultheis sitzt als Chief Restructuring Officer im Vorstand und übernimmt ab November zusätzlich die bisherigen Zuständigkeiten von Wärntges, die den Konzern während der Sanierung verlässt. Nach früheren Angaben soll das Konzept spätestens bis zum 31. März 2027 in Kraft gesetzt werden, die aktuelle Meldung nennt den 31. Dezember 2026.
Dass der Jahresabschluss 2025 mehrfach verschoben wurde, zuletzt auf den 31. Dezember, hing nach Medienberichten mit dem Fortgang der Restrukturierung zusammen: Eine Einigung mit den Gläubigern galt als Voraussetzung für das Testat. Mit dem wirksamen Lock-up und der jetzigen Anpassung rückt dieser Schritt näher. Die Branicks Aktie reagiert darauf am Freitag mit einem deutlichen Kurssprung.
Das Chartbild
Pennystock-Zone: 0,33 Euro nach dem Oktober-Tief
Die Branicks Aktie notiert am Freitag bei 0,33 Euro (gettex, 15:28 Uhr) in einer Tagesspanne von 0,279 bis 0,330 Euro. Der Abstand zwischen Geld- und Briefkurs von 0,303 zu 0,331 Euro zeigt, wie dünn der Handel ist. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 83% im Minus, auf Sicht von zwölf Monaten rund 85%. Das 52-Wochen-Tief (Schlusskurse) liegt bei 0,205 Euro vom 13. Oktober 2026, das Hoch bei 2,035 Euro vom 5. Februar 2026. Vom Oktober-Tief hat sich der Kurs damit um rund 60% erholt, vom Jahreshoch ist er rund 84% entfernt (Redaktionsrechnung). Im August hatte die Aktie noch bei rund 0,81 Euro notiert. Eine Erholung vom Tief ändert den übergeordneten Abwärtstrend nicht automatisch (Einschätzung der Redaktion).
Die Analysten
Skeptischer Konsens bei dünner Abdeckung
Die Analystenlage ist dünn und vorsichtig: Nach Daten von Börse Express kommen zwei Analysten auf ein Konsensurteil "Untergewichten" bei einem durchschnittlichen Kursziel von 1,35 Euro. Im August wies derselbe Anbieter noch vier Häuser aus (1 Kaufen, 3 Verkaufen) mit einem Durchschnittsziel von 1,70 Euro. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. aktiencheck.de gibt keine eigenen Kursziele ab.
Die Prognose
Branicks Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei einer Aktie in der Sanierung nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Das Testat entscheidet
Erteilung des Testats und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 wären das nächste Signal und könnten die Branicks Aktie stützen. Verzögert sich der Abschluss erneut, droht nach dem Kurssprung ein Rücksetzer. Zweiter Prüfstein ist die Umsetzung des Sanierungskonzepts bis 31. Dezember.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): FFO und Umsetzung
Gelingt es, den FFO in der Spanne von 50 bis 65 Mio. Euro zu liefern und die Restrukturierung formal abzuschließen, könnte der Markt den Abschlag zum NAV neu bewerten. Fällt die Umsetzung hinter den Plan zurück, rückt die Frist 31. März 2027 in den Blick.
Langfristig (ab 2027): Tragfähigkeit der neuen Struktur
Langfristig zählt, ob Mieteinnahmen und Management-Erträge die neue Finanzierungsstruktur mit Fälligkeiten 2030 und 2038 tragen. Offen ist, welche Rolle die Altaktionäre in der neuen Struktur haben. Bis dahin bleibt die Branicks Aktie ein spekulativer Sanierungswert.
Die Termine
Was Anleger der Branicks Aktie jetzt beobachten
Zeitnah: Erteilung des Testats und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 (laut Vorstand).
31.12.2026: geplante Umsetzung des Sanierungskonzepts; laut Datenanbieter auch der Termin für den Jahresabschluss.
Spätestens 31.03.2027: früher genannter äußerster Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Restrukturierung.
Laufend: Meldungen zu Gläubigern, Brückenfinanzierung und Vorstandsbesetzung.
FAQ
Häufige Fragen zur Branicks Aktie
Warum steigt die Branicks Aktie heute? Die Aktie liegt am Freitag auf gettex rund 18% im Plus. Am selben Tag meldete Branicks per Ad-hoc, dass das Testat für 2025 zeitnah erwartet wird. Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt.
Wie hoch ist der Verlust 2025? Nach der Anpassung rund 344 Mio. Euro, zuvor rund 237 Mio. Euro. Grund ist die Verschiebung von Wertberichtigungen von rund 155 Mio. Euro aus dem ersten Halbjahr 2026 in das Jahr 2025.
Was ist ein Testat? Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss. Branicks erwartet es für 2025 zeitnah.
Wie lautet die Branicks Aktie Prognose von Branicks selbst? Für 2026 erwartet das Unternehmen einen FFO von 50 bis 65 Mio. Euro, Bruttomieteinnahmen im Commercial Portfolio von 107 bis 117 Mio. Euro und Erträge aus dem Immobilienmanagement von 48 bis 63 Mio. Euro.
Wie lautet die Branicks Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet das Testat, mittelfristig die Umsetzung der Sanierung, langfristig die Tragfähigkeit der neuen Finanzierungsstruktur. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Branicks Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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