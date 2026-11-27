BP-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Ölkonzern steigt um 1,5 Prozent – Starker Umsatz bei Xetra

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die BP-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit fast 200.000 Euro Umsatz bei Xetra ist die Bewegung gut unterlegt.

BP-Aktie bei Xetra, 6,675 Euro (09:24 Uhr) +1,54 % Kursgewinn je Aktie +0,10 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:24 Uhr 199.044 Euro Die BP-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,54 Prozent auf 6,675 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz von knapp 200.000 Euro gibt dem Plus Gewicht. BPE5 BPE5 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BPE5 — — — Die Hintergründe Energiewerte im Sog des Marktes Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten, am Freitag signalisieren Futures eine Fortsetzung. Als Schwergewicht profitiert BP von dieser Stimmung. Ob ein höherer Ölpreis die BP-Aktie am Freitag zusätzlich stützt, ist nicht belegt. Der Titel gilt als Dividendenwert mit Hebel auf Öl und Gas. Was dagegen spricht Das Ergebnis hängt am Ölpreis und an Raffineriemargen.

BP steht unter strategischem Druck durch den Umbau des Konzerns. Steckbrief Unternehmen BP p.l.c. ISIN GB0007980591 Symbol London BP. US-Symbol BP (NYSE) Kurs 6,675 Euro Veränderung +1,54 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:24 Uhr Warum steigt die BP-Aktie?

Die gute Marktstimmung stützt Energie-Schwergewichte. Wie hoch ist der Umsatz?

Rund 199.000 Euro bei Xetra bis 9:24 Uhr.

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