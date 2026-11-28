Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 677,63 Pence, rund 23 Prozent über dem aktuellen Kurs; die Spanne reicht von 547 bis 777 Pence. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 22 und damit über dem der Branche – ein Hinweis darauf, dass die Gewinne zuletzt hinter dem Mittelzufluss zurückblieben.