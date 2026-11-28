Ein Ölpreis nahe 100 US-Dollar, eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent, ein Aufwärtstrend seit dem Sommer – und trotzdem hat die Aktie im November kräftig verloren. Die BP Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in London bei 551,60 Pence, praktisch unverändert. In New York legte sie um 0,58 Prozent auf 43,25 US-Dollar zu.
BP Aktie: 4,6 Prozent Dividende, Öl bei fast 100 Dollar – warum der Kurs trotzdem 14 Prozent unter dem Oktober-Hoch steht
Die BP Aktie hat seit Jahresbeginn rund ein Viertel gewonnen, im November aber deutlich nachgegeben. Der Ölkonzern betont seinen Mittelzufluss und den Schuldenabbau. Am Freitag gelang der Sprung über eine wichtige Chartmarke.
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BP p.l.c. · ISIN: GB0007980591 · WKN: 850517 · Handelssymbol: BPE5 · US-Handelssymbol: BP
Der Kurs
Starkes Jahr, schwacher November
Bis Ende Oktober lief es glänzend. Am 30. Oktober schloss die Aktie in London bei 627,40 Pence, nahe ihrem Mehrjahreshoch. Dann drehte der Kurs: minus 4,37 Prozent am 2. November, minus 1,78 Prozent am Tag darauf, minus 2,96 Prozent am 18. November. Vom Hoch bei 638,54 Pence ist die Aktie knapp 14 Prozent entfernt. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von rund einem Viertel.
Am Freitag kam ein technisches Signal. In Euro gerechnet stieg die Aktie an deutschen Handelsplätzen auf 6,66 Euro und kreuzte ihre 100-Tage-Linie von unten. Der langfristige Aufwärtstrend, der seit Anfang Juli läuft, ist intakt.
BP hat sich nach Jahren des Suchens wieder auf Öl und Gas besonnen. Bei diesen Preisen zahlt sich das aus. Die Aktie hängt damit aber noch enger am Ölpreis als die der Konkurrenz – nach oben wie nach unten.
Das Geschäft
Kasse machen, Schulden senken
Für das dritte Quartal hob der Konzern den starken Mittelzufluss und die Stärkung der Bilanz hervor. Das ist der Kern der Strategie: Die Verschuldung, höher als bei den großen Wettbewerbern, soll sinken. Die Aktie wurde am 12. November ex Dividende gehandelt; die nächsten Zahlen folgen am 9. Februar 2027.
Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 677,63 Pence, rund 23 Prozent über dem aktuellen Kurs; die Spanne reicht von 547 bis 777 Pence. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der vergangenen zwölf Monate bei rund 22 und damit über dem der Branche – ein Hinweis darauf, dass die Gewinne zuletzt hinter dem Mittelzufluss zurückblieben.
Häufige Fragen zur BP Aktie
Wo steht die BP Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in London bei 551,60 Pence und in New York bei 43,25 US-Dollar.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Rund 4,6 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 9. Februar 2027.
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