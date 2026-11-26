Die Bouygues-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Mischkonzern 1,85 Prozent höher bei 42,85 Euro, ein Plus von 0,78 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 42,07 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Bouygues auf Platz 16.
Bouygues-Aktie als CAC40 Gewinner: Mischkonzern profitiert vom Rückenwind
Die Bouygues-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,85 % bei 42,85 Euro. Neben dem Markt rückt der mögliche EDF-Großauftrag für Reaktorbauten in den Blick.
CAC40 Gewinner
Warum die Bouygues-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bouygues-Aktie folgte dem Markt und den Bauwerten: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Auch Vinci (+1,87 Prozent) und Eiffage (+1,55 Prozent) legten zu.
Der Hintergrund: Der EDF-Auftrag
Im Blick der Anleger bleibt ein Pressebericht vom 18. November: Danach stehen Bouygues, Vinci und Eiffage kurz vor einem Auftrag von etwa 14 Milliarden Euro, den EDF für Reaktoren des Typs EPR2 vergeben will.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bouygues SA
- ISIN
- FR0000120503
- WKN
- 852483
- Handelssymbol
- EN (Euronext Paris)
- US-Symbol
- BOUYY (OTC)
- Kurs
- 42,85 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Bouygues-Aktie
Warum ist die Bouygues-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt und die Bauwerte erholten sich, die Aktie stieg um 1,85 Prozent.
Was ist der EDF-Auftrag? Ein Pressebericht nennt Aufträge von etwa 14 Milliarden Euro für EPR2-Reaktoren. Bestätigt ist das nicht.
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