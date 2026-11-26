Warum ist die Borussia Dortmund Aktie gefragt?

Nach dem 1:1 bei Arsenal und der Tabellenführung in der Bundesliga ist das Interesse der Anleger gestiegen.

Wie viel ist der BVB an der Börse wert?

Rund 344 Millionen Euro bei einem Kurs von etwa 3,12 Euro.

Was treibt den Umsatz?

Vor allem die Champions League mit Prämien, Fernsehgeldern und Zuschauereinnahmen, dazu Transfers und Sponsoren.

Welche ISIN und WKN hat die Borussia Dortmund Aktie?

ISIN DE0005493092, WKN 549309, Handelssymbol BVB, US-Handelssymbol BORUF.