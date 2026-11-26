Sportlich hat Borussia Dortmund eine starke Woche hinter sich. Am Dienstag holte der BVB beim FC Arsenal in London ein 1:1. Nach dem frühen Rückstand durch Viktor Gyökeres glich Maximilian Beier in der 55. Minute aus. Mit 10 Punkten nach fünf von acht Spielen der Ligaphase hat Dortmund beste Chancen auf das Achtelfinale. In der Bundesliga steht die Mannschaft von Trainer Niko Kovac an der Spitze. Die Borussia Dortmund Aktie gehört deshalb zu den meistgesuchten Werten.
Borussia Dortmund Aktie: Punkt bei Arsenal, Tabellenführer der Bundesliga – warum der Kurs trotzdem nicht abhebt
Sportlich läuft es beim BVB so gut wie lange nicht: Remis beim englischen Spitzenklub Arsenal, zehn Punkte in der Champions League, Platz eins in der Bundesliga. Die Borussia Dortmund Aktie gehört zu den meistgesuchten Werten, bleibt aber unter ihrem Jahreshoch. Die große Analyse: was der Erfolg wirtschaftlich bringt und was die Aktie bremst.
Die Stammdaten: Die Borussia Dortmund Aktie trägt die ISIN DE0005493092 und die WKN 549309. In Deutschland lautet das Handelssymbol BVB, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BORUF gehandelt.
Der Kurs
Sportlich top, an der Börse zäh
An der Börse spiegelt sich der Erfolg kaum wider. Die Aktie notiert bei rund 3,12 Euro, am Mittwoch fiel sie zeitweise auf 3,095 Euro. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 5,5 Prozent im Minus, vom 52-Wochen-Hoch bei 3,40 Euro ist sie ein Stück entfernt. Der Börsenwert liegt bei rund 344 Millionen Euro, wenig für einen Klub, der regelmäßig in der Champions League spielt.
Tore bringen Schlagzeilen. Für die Aktie zählt, ob daraus planbare Einnahmen werden.
Das Geschäft
Was der Erfolg wirklich bringt
Für die Borussia Dortmund Aktie ist die Champions League der wichtigste Umsatztreiber. Jeder Sieg in der Ligaphase bringt Prämien, jede weitere Runde zusätzliche Einnahmen aus Fernsehgeldern und Ticketverkäufen. Ein tiefer Lauf bis ins Viertelfinale kann den Jahresumsatz deutlich steigern. Zugleich hängt das Ergebnis stark an Transfers, und die sind kaum planbar.
Hinzu kommen offene Fragen bei den Sponsoren. Ein wichtiger Vertrag läuft aus, die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Gelingt ein besser dotierter Abschluss, würde das die Einnahmen langfristig stärken. Bis dahin bleibt ein Teil der Unsicherheit im Kurs.
Häufige Fragen zur Borussia Dortmund Aktie
Warum ist die Borussia Dortmund Aktie gefragt?
Nach dem 1:1 bei Arsenal und der Tabellenführung in der Bundesliga ist das Interesse der Anleger gestiegen.
Wie viel ist der BVB an der Börse wert?
Rund 344 Millionen Euro bei einem Kurs von etwa 3,12 Euro.
Was treibt den Umsatz?
Vor allem die Champions League mit Prämien, Fernsehgeldern und Zuschauereinnahmen, dazu Transfers und Sponsoren.
Welche ISIN und WKN hat die Borussia Dortmund Aktie?
ISIN DE0005493092, WKN 549309, Handelssymbol BVB, US-Handelssymbol BORUF.
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