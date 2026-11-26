Wer ist Tor Olav Trøim?

Ein norwegischer Unternehmer und Mitgründer von Borr Drilling. Er sitzt im Verwaltungsrat und hält seine Aktien über die Drew Holdings Ltd.

Wie viel hat er gekauft?

9 Millionen Aktien am 20. November für rund 30,5 Millionen Dollar und laut Auswertungen eine weitere Million am 24. November.

Was macht Borr Drilling?

Das Unternehmen betreibt moderne Hubbohrinseln für Öl- und Gasbohrungen in flachen Gewässern.