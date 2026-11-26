Bei Borr Drilling kauft der Mann, der das Unternehmen am besten kennt. Tor Olav Trøim, Mitgründer, Verwaltungsrat und größter Einzelaktionär des Bohrinsel-Betreibers, hat über seine Holding Drew Holdings am 20. November 9.000.000 Aktien erworben. Der Preis: 3,3835 Dollar je Stück, zusammen rund 30,5 Millionen Dollar. Vier Tage später folgte eine weitere Million Aktien. Für die Borr Drilling Aktie ist es der größte Insiderkauf des Jahres.
Borr Drilling Aktie: Trøim kauft 10 Millionen Stück in vier Tagen – der Großaktionär geht aufs Ganze
Der norwegische Reeder-Milliardär Tor Olav Trøim stockt bei Borr Drilling massiv auf. Laut SEC-Meldungen kaufte seine Holding am 20. November 9 Millionen Aktien für rund 30,5 Millionen Dollar und legte am 24. November eine weitere Million nach. Was der Insiderkauf für die Borr Drilling Aktie bedeutet.
BORRBORR
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Steckbrief
- Unternehmen
- Borr Drilling Limited
- ISIN
- BMG1466R1732
- Handelssymbol
- B2W
- US-Handelssymbol
- BORR (NYSE)
- Weitere Notierung
- Euronext Oslo Børs
- Insider
- Tor Olav Trøim, Verwaltungsrat
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Aktie von Borr Drilling trägt die ISIN BMG1466R1732. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol B2W gehandelt, in den USA unter BORR an der New York Stock Exchange. Seit Mai 2026 ist sie zudem an der Osloer Börse notiert.
Die Meldung
Ein Block, ein Preis: neun Millionen Aktien auf einen Schlag
Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC vom 23. November weist eine einzige Transaktion aus: 9.000.000 Stammaktien zu 3,3835 Dollar, Handelstag 20. November. Käufer ist die Drew Holdings Ltd., die vollständig einem Trust gehört, dessen Begünstigter Trøim ist. Nach dem Kauf hält die Gesellschaft 49.117.808 Aktien.
Am 24. November legte Trøim nach. Laut Auswertungen der zweiten Meldung kaufte Drew Holdings eine weitere Million Aktien für rund 3,94 Millionen Dollar, also zu etwa 3,94 Dollar je Stück. Das ist gut 16 Prozent über dem Preis des großen Pakets. Auf dem Papier steht das erste Paket damit binnen weniger Tage rund fünf Millionen Dollar im Plus.
Das Muster
Kauf um Kauf: Trøim sammelt seit Monaten
Der Novemberkauf ist der vorläufige Höhepunkt einer Serie. Im April, Juni, August und September hatte Trøim bereits Pakete zwischen 150.000 und gut einer Million Aktien gemeldet, zu Kursen zwischen 4,37 und rund 5,60 Dollar. Im September lag der Bestand von Drew Holdings noch bei rund 30,5 Millionen Aktien. Jetzt sind es rund 50 Millionen. Der Großaktionär kauft also nicht nur weiter, sondern zu deutlich niedrigeren Kursen in viel größerem Stil.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Borr Drilling
Wer ist Tor Olav Trøim?
Ein norwegischer Unternehmer und Mitgründer von Borr Drilling. Er sitzt im Verwaltungsrat und hält seine Aktien über die Drew Holdings Ltd.
Wie viel hat er gekauft?
9 Millionen Aktien am 20. November für rund 30,5 Millionen Dollar und laut Auswertungen eine weitere Million am 24. November.
Was macht Borr Drilling?
Das Unternehmen betreibt moderne Hubbohrinseln für Öl- und Gasbohrungen in flachen Gewässern.
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