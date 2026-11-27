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Booster Precision Components Holding GmbH gibt Änderung bestimmter Anleihebedingungen bekannt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:20 1 Min. anleihencheck.de

BOOSTER verlängert die Anleihelaufzeit bis zum 28. Dezember 2026 und verhandelt über eine deutlich geringere Rückzahlung.

Bild: BOOSTER Precision Components

Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft mit Unterstützung einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520, WKN: A30V3Z) ("Anleihe") mit dem Agenten der Anleihe eine Änderung der Anleihebedingungen vereinbart hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die angepassten Anleihebedingungen sehen eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 28. Dezember 2026 (ursprünglich 28. November 2026) vor. Hintergrund hierfür sind die weiterhin konstruktiven Gespräche mit der Ad-hoc-Gruppe über die Restrukturierung ihrer Kapitalstruktur, einschließlich der aus der Anleihe resultierenden Verbindlichkeiten im Rahmen des angestoßenen Verfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") ("Restrukturierungsplan"). Wie von der Gesellschaft bereits bekannt gegeben, ist vorgesehen, dass die Anleihegläubiger im Rahmen des Restrukturierungsplans teilweise auf ihre Ansprüche aus der Anleihe verzichten. Hierzu gehört eine erhebliche Reduzierung des Nennbetrags und des hiermit verbundenen Rückzahlungsbetrags. Die Einzelheiten des Restrukturierungsplans sind weiterhin Gegenstand der Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren. Kontakt BOOSTER Precision Components Holding GmbH Industriepark Brundorf 4 28790 Schwanewede T +49 4795-95610 mail@booster-precision.com Media/Investor Relations iron AG Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic T +49 221 914097 14 booster-precision@ir-on.com

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