Der Donnerstag war die Atempause, der Freitag wird die Probe. Ohne die Wall Street hat der DAX am Feiertag 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte zugelegt und die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Morgen kehren die US-Anleger zurück, wenn auch nur für einen halben Tag. Und Europa liefert einen Kalender, der es in sich hat: die ersten Inflationszahlen für November, den deutschen Arbeitsmarkt, die Stimmung in der Eurozone – und in Hamburg die Antwort auf die Frage, die Rüstungsaktionäre seit Wochen umtreibt.
Börsentermine morgen: Black Friday, Rheinmetall-Showdown, Inflation aus Frankreich und deutscher Arbeitsmarkt – hält die DAX-Erholung über 25.000 Punkten?
Freitag, 27. November 2026: Die Wall Street kehrt nach Thanksgiving nur für einen verkürzten Handelstag zurück, in den USA beginnt mit dem Black Friday das Weihnachtsgeschäft. In Europa ist der Kalender voll – Verbraucherpreise aus Frankreich und Spanien, deutsche Arbeitslosenzahlen, Wirtschaftsstimmung der Eurozone und um 10:00 Uhr die neuen Ziele von Rheinmetall. Alle Termine mit Uhrzeit und Prognose – und was sie für DAX, Zinsen und Aktien bedeuten.
Die Ausgangslage
Erholung im Feiertagshandel – jetzt kommt der Belastungstest
Getragen wurde der Anstieg am Donnerstag von der späten Wende der US-Technologiewerte vom Vorabend. Auch der MDAX gewann 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte, der Euro Stoxx 50 gut 2 Prozent. Gefragt waren Technologie-, Rohstoff- und Autowerte. Der Handel verlief wegen des US-Feiertags allerdings in ruhigen Bahnen. Schon zu Wochenbeginn hatte sich eine ähnliche Erholung als Strohfeuer erwiesen.
Dazu kommt eine Nachricht vom Donnerstagnachmittag, die bis in den Dezember nachwirkt: Das Protokoll der EZB-Sitzung vom Oktober zeigt, dass eine große Zahl von Ratsmitgliedern schon damals eine Zinserhöhung hätte mittragen können. Die Entscheidung wurde nur aufgeschoben. Ein Zinsschritt am 17. Dezember gilt damit als sehr wahrscheinlich – und jede Inflationszahl bis dahin wird auf die Goldwaage gelegt.
Der Fahrplan
Alle wichtigen Termine am Freitag
08:45 Uhr
Frankreich und Spanien: der erste Blick auf die November-Inflation
Die Zahlen aus Paris und Madrid sind die ersten Preisdaten großer Euroländer für November – und damit ein Vorgeschmack auf die Inflationsrate der Eurozone in der kommenden Woche. Für Frankreich erwarten Volkswirte einen Rückgang von 3,4 auf 3,2 Prozent, in der europäisch harmonisierten Rechnung auf 3,6 Prozent. Zum Vormonat sollen die Preise um 0,4 Prozent gesunken sein, vor allem wegen niedrigerer Energiepreise. Zeitgleich kommen das französische Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal in zweiter Veröffentlichung und die Konsumausgaben für Oktober.
Die Bedeutung liegt auf der Hand: Fällt die Inflation wie erwartet, nimmt das etwas Druck von der EZB. Bleibt der Rückgang aus, wächst die Sorge, dass es im Dezember nicht bei einer einzigen Zinserhöhung bleibt. Empfindlich reagieren darauf erfahrungsgemäß Immobilienwerte, Versorger und Staatsanleihen; Banken profitieren eher von höheren Zinsen.
09:55 Uhr
Deutscher Arbeitsmarkt: drei Millionen und kein Ende
Die Bundesagentur für Arbeit legt die Zahlen für November vor. Saisonbereinigt waren zuletzt 3,016 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 6,4 Prozent. Erwartet wird ein weiterer leichter Anstieg um 4.000. Der Arbeitsmarkt ist damit kein Krisenherd, aber auch keine Stütze. Für den Konsum ist er entscheidend: Das Konsumklima hat sich am Donnerstag nur minimal auf minus 30,2 Punkte verbessert, die Forscher sprachen von wenig Rückenwind für das Weihnachtsgeschäft.
10:00 Uhr
Rheinmetall: die Stunde der Wahrheit in Hamburg
Für den DAX ist das der wichtigste Einzeltermin des Tages. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Symbol: RNMBY) überträgt am zweiten Tag seines Kapitalmarkttags die Präsentation des Managements. Bislang gilt für 2030 das Ziel von 50 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Nach zwei Prognosesenkungen in diesem Jahr rechnen Analysten mit einer deutlichen Rücknahme des Umsatzziels. Die Aktie legte am Donnerstag dennoch um gut 4 Prozent zu – am Markt heißt es, eine Kürzung sei im Kurs bereits enthalten.
Daraus ergibt sich eine ungewöhnliche Konstellation: Niedrigere, aber glaubwürdige Ziele könnten Vertrauen zurückbringen. Enttäuschen würden dagegen vage Aussagen zu Marge und Mittelzufluss. Die Reaktion dürfte auf die gesamte europäische Rüstungsbranche ausstrahlen.
11:00 Uhr
Eurozone: Stimmung und Preiserwartungen
Die EU-Kommission veröffentlicht ihren Index der Wirtschaftsstimmung. Erwartet wird ein leichter Anstieg von 96,9 auf 97,2 Punkte, beim Verbrauchervertrauen eine Bestätigung von minus 16,9 Punkten. Unter Profis mindestens so beachtet sind zwei Unterpunkte der Umfrage: die Inflationserwartungen der Verbraucher und die Verkaufspreiserwartungen der Unternehmen. Steigen sie weiter, liefert das den Befürwortern höherer Zinsen im EZB-Rat zusätzliche Argumente.
Die USA
Black Friday im Schnelldurchlauf
Die Wall Street öffnet nach dem Feiertag nur bis 13:00 Uhr Ortszeit, also 19:00 Uhr deutscher Zeit. Um 14:30 Uhr kommen die vorläufige Handelsbilanz für Waren – erwartet wird ein Defizit von 133 Milliarden Dollar nach 134,9 Milliarden – sowie die Lagerbestände im Groß- und Einzelhandel. Nach den neuen Zollplänen der US-Regierung findet die Handelsbilanz mehr Beachtung als üblich.
Im Mittelpunkt steht aber der Black Friday. Die Daten der Woche zeigten einen US-Verbraucher mit sicherem Arbeitsplatz und steigendem Einkommen, der sein Geld zusammenhält: Inflationsbereinigt stagnierten die Ausgaben im Oktober, die Sparquote stieg auf 4,1 Prozent. Erste Meldungen zu Besucherzahlen und Onlineumsätzen werden deshalb genau verfolgt – auch von Anlegern europäischer Konsumgüter-, Luxus- und Sportartikelhersteller.
Häufige Fragen zu den Börsenterminen am 27. November
Welche Börsentermine sind am Freitag wichtig?
Die Verbraucherpreise aus Frankreich um 8:45 Uhr, die deutschen Arbeitslosenzahlen um 9:55 Uhr, der Rheinmetall-Webcast um 10:00 Uhr, die Wirtschaftsstimmung der Eurozone um 11:00 Uhr und die US-Handelsbilanz um 14:30 Uhr.
Wie lange hat die Wall Street am Black Friday geöffnet?
Bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Wo steht der DAX?
Er schloss am Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten.
Wann stellt Rheinmetall seine neuen Ziele vor?
Der Webcast mit dem Management ist für Freitag, 27. November, um 10:00 Uhr angesetzt.
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