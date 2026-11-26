Getragen wurde der Anstieg am Donnerstag von der späten Wende der US-Technologiewerte vom Vorabend. Auch der MDAX gewann 2,34 Prozent auf 29.263,97 Punkte, der Euro Stoxx 50 gut 2 Prozent. Gefragt waren Technologie-, Rohstoff- und Autowerte. Der Handel verlief wegen des US-Feiertags allerdings in ruhigen Bahnen. Schon zu Wochenbeginn hatte sich eine ähnliche Erholung als Strohfeuer erwiesen.

Dazu kommt eine Nachricht vom Donnerstagnachmittag, die bis in den Dezember nachwirkt: Das Protokoll der EZB-Sitzung vom Oktober zeigt, dass eine große Zahl von Ratsmitgliedern schon damals eine Zinserhöhung hätte mittragen können. Die Entscheidung wurde nur aufgeschoben. Ein Zinsschritt am 17. Dezember gilt damit als sehr wahrscheinlich – und jede Inflationszahl bis dahin wird auf die Goldwaage gelegt.