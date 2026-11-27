Der letzte Handelstag der Woche hat zwei Gesichter. Am Vormittag ist der Kalender in Europa so voll wie an kaum einem anderen Tag im November: Inflation, Arbeitsmarkt, Konjunkturstimmung und ein Kapitalmarkttag, auf den die Börse seit Wochen wartet. Am Nachmittag wird es still – die Wall Street kehrt nach Thanksgiving nur für einen halben Tag zurück. Was bis zum Mittag passiert, bestimmt deshalb die Wochenbilanz des DAX, der am Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten schloss.
Börsentermine heute: Rheinmetall legt die Karten auf den Tisch, Frankreich meldet Inflation, Wall Street im Kurzprogramm – der Fahrplan für den Black Friday
Freitag, 27. November 2026: Um 8:45 Uhr kommen die ersten November-Inflationsdaten aus Frankreich, um 9:55 Uhr der deutsche Arbeitsmarkt, um 10:00 Uhr die neuen Ziele von Rheinmetall. Am Nachmittag öffnet die Wall Street nur bis 19:00 Uhr. In der Nacht hat Tokio bereits eine Inflationsrate auf 16-Monats-Hoch gemeldet. Alle Termine des Tages mit Uhrzeit, Prognose und Einordnung für DAX-Anleger.
Die Nacht
Tokio meldet die erste Inflationszahl des Tages
Den Auftakt machte Japan. Die Kernrate der Verbraucherpreise im Großraum Tokio stieg im November von 2,6 auf 2,9 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit 16 Monaten. Erwartet worden waren 3,0 Prozent. Treiber war die Energie, nachdem staatliche Subventionen ausgelaufen sind: Die Energiepreise lagen 9,5 Prozent über dem Vorjahr. Ohne frische Lebensmittel und Energie gerechnet ging die Teuerung dagegen leicht von 2,6 auf 2,5 Prozent zurück.
Das Muster ist dasselbe wie in Australien am Mittwoch und in Deutschland beim Konsumklima am Donnerstag: Energie und auslaufende Entlastungen treiben die Preise, die Notenbanken geraten unter Zugzwang. Die Bank of Japan entscheidet am 18. Dezember, eine weitere Zinserhöhung bleibt im Spiel.
Der Fahrplan
Alle wichtigen Termine von heute
08:45 Uhr
Frankreich: sinkt die Inflation wirklich?
Paris liefert die erste Inflationszahl eines großen Eurolandes für November. Volkswirte erwarten einen Rückgang von 3,4 auf 3,2 Prozent, in der europäisch harmonisierten Rechnung auf 3,6 Prozent. Zum Vormonat sollen die Preise um 0,4 Prozent gefallen sein. Zeitgleich erscheinen die zweite Veröffentlichung zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und die Konsumausgaben für Oktober, bei denen nach einem Minus von 0,5 Prozent ein Plus von 0,3 Prozent erwartet wird. Um 9:00 Uhr folgt Spanien.
Nach dem EZB-Protokoll vom Donnerstag ist die Fallhöhe gestiegen. Es zeigte, dass eine große Zahl von Ratsmitgliedern schon im Oktober eine Zinserhöhung mitgetragen hätte. Die Entscheidung am 17. Dezember dürfte damit gefallen sein. Offen ist, ob es bei einem Schritt bleibt. Jede Zahl, die über den Erwartungen liegt, stärkt die Befürworter weiterer Erhöhungen – und belastet erfahrungsgemäß Immobilienwerte und Anleihen, während Banken eher profitieren.
09:55 Uhr
Deutschland: der Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle
Die Bundesagentur für Arbeit meldet die Zahlen für November. Saisonbereinigt waren zuletzt 3,016 Millionen Menschen arbeitslos, die Quote lag bei 6,4 Prozent. Erwartet wird ein Anstieg um 4.000, wie im Vormonat. Für die Börse ist weniger die einzelne Zahl wichtig als der Trend: Solange der Arbeitsmarkt schwächelt, bleibt der Konsum die Schwachstelle der Konjunktur. Das Konsumklima hat sich für Dezember nur minimal auf minus 30,2 Punkte verbessert.
10:00 Uhr
Rheinmetall: 35 oder 50 Milliarden?
Es ist der Unternehmenstermin der Woche. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM, US-Symbol: RNMBY) präsentiert am zweiten Tag seines Kapitalmarkttags in Hamburg die neuen Mittelfristziele. Bisher lautet das Versprechen für 2030: rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent. Nach zwei Prognosesenkungen in diesem Jahr rechnet der Markt mit einer kräftigen Korrektur; Analysten nennen Größenordnungen von 35 bis 40 Milliarden Euro. Die Aktie hat am Donnerstag dennoch rund 4,6 Prozent auf etwa 770 Euro zugelegt.
Das Umsatzziel
Eine Senkung in den Bereich von 35 Milliarden Euro gilt als eingepreist. Fällt die neue Zahl deutlich niedriger aus, wäre das eine Enttäuschung. Hält der Konzern an 50 Milliarden fest, stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit.
Die Marge
Für viele Investoren ist sie wichtiger als der Umsatz. Bleibt das Ziel von mehr als 20 Prozent bestehen, spräche das dafür, dass die Probleme bei Terminen liegen und nicht bei der Profitabilität.
Der Mittelzufluss
Der negative Cashflow der vergangenen Quartale war ein Hauptkritikpunkt. Klare Aussagen dazu könnten mehr bewegen als jede Umsatzzahl.
Die Reaktion dürfte auf die gesamte europäische Rüstungsbranche ausstrahlen.
11:00 Uhr
Eurozone: Stimmung besser, Preiserwartungen im Blick
Die EU-Kommission veröffentlicht den Index der Wirtschaftsstimmung für November. Erwartet wird ein leichter Anstieg von 96,9 auf 97,2 Punkte; das Verbrauchervertrauen soll mit minus 16,9 Punkten bestätigt werden. Für die Zinsdebatte sind zwei Unterpunkte entscheidend: die Inflationserwartungen der Verbraucher, zuletzt bei 33,9 Punkten, und die Verkaufspreiserwartungen der Unternehmen, zuletzt bei 24,8 Punkten.
Der Nachmittag
Black Friday: halber Handelstag, voller Einsatz im Handel
Die Wall Street handelt nur bis 13:00 Uhr Ortszeit. Um 14:30 Uhr kommen die vorläufige Warenhandelsbilanz für Oktober – erwartet wird ein Defizit von 133 Milliarden Dollar nach 134,9 Milliarden – und die Lagerbestände im Groß- und Einzelhandel. Nach den neuen Zollplänen der US-Regierung findet die Handelsbilanz mehr Beachtung als sonst.
Das eigentliche Thema ist der Black Friday. Die US-Daten vom Mittwoch zeigten Verbraucher mit sicherem Arbeitsplatz und steigendem Einkommen, die ihr Geld zusammenhalten: Die realen Konsumausgaben stagnierten im Oktober, die Sparquote stieg auf 4,1 Prozent. Erste Meldungen zu Besucherzahlen und Onlineumsätzen gelten als Frühindikator für das Weihnachtsquartal.
Häufige Fragen zu den Börsenterminen heute
Welche Börsentermine sind heute wichtig?
Die Inflation aus Frankreich um 8:45 Uhr, die deutschen Arbeitslosenzahlen um 9:55 Uhr, der Rheinmetall-Webcast um 10:00 Uhr, die Wirtschaftsstimmung der Eurozone um 11:00 Uhr und die US-Handelsbilanz um 14:30 Uhr.
Hat die Wall Street am Black Friday geöffnet?
Ja, aber verkürzt. Der Handel endet um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 19:00 Uhr deutscher Zeit.
Wann stellt Rheinmetall die neuen Ziele vor?
Der Webcast mit dem Management beginnt am Freitag, 27. November, um 10:00 Uhr.
Wo steht der DAX?
Er schloss am Donnerstag 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten.
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