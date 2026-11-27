Den Auftakt machte Japan. Die Kernrate der Verbraucherpreise im Großraum Tokio stieg im November von 2,6 auf 2,9 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit 16 Monaten. Erwartet worden waren 3,0 Prozent. Treiber war die Energie, nachdem staatliche Subventionen ausgelaufen sind: Die Energiepreise lagen 9,5 Prozent über dem Vorjahr. Ohne frische Lebensmittel und Energie gerechnet ging die Teuerung dagegen leicht von 2,6 auf 2,5 Prozent zurück.

Das Muster ist dasselbe wie in Australien am Mittwoch und in Deutschland beim Konsumklima am Donnerstag: Energie und auslaufende Entlastungen treiben die Preise, die Notenbanken geraten unter Zugzwang. Die Bank of Japan entscheidet am 18. Dezember, eine weitere Zinserhöhung bleibt im Spiel.