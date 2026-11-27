Der meistbeachtete Unternehmenstermin des Tages fand in Hamburg statt. Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Symbol RNMBY) senkte auf seinem Kapitalmarkttag die Mittelfristziele: Für 2030 peilt der Rüstungskonzern nur noch 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz an. Bisher standen organisch rund 45 Milliarden Euro im Plan, mit Übernahmen 50 Milliarden. Die operative Marge soll bei rund 20 Prozent liegen statt bei mehr als 20 Prozent.

Dass die Aktie dennoch zulegte, hat einen einfachen Grund: Die Börse hatte die Kürzung vorweggenommen. Analysten trauten dem Konzern im Schnitt ohnehin nur 36,8 Milliarden Euro zu. Am frühen Nachmittag kostete das Papier 794,50 Euro, im Tageshoch waren es 813 Euro. Zusätzlichen Rückenwind brachte ein Auftrag aus Rumänien über 66 weitere Lynx-Fahrzeuge im Wert von rund 738 Millionen Euro.