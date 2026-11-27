Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag sehr fest: Nikkei, Shanghai Composite, Kospi und Hang Seng legen auf breiter Front zu. Nach den Rückschlägen der Vorwoche, die vor allem Technologie- und Chipwerte trafen, setzt sich die Erholung fort. Was das für die Börsen und Indizes bedeutet und wie die Aktien von Infineon und Samsung betroffen sind.
Börsen in Fernost sehr fest: Nikkei, Kospi und Hang Seng erholen sich - Was heißt das für Infineon und Samsung?
Asiens Börsen legen am Freitag kräftig zu: Der Nikkei steigt um rund 2% auf über 58.600 Punkte, der Shanghai Composite um mehr als 3%, der Kospi um mehr als 4%. Die Erholung der Chipwerte stützt auch Infineon und Samsung.
Die Marktlage
Wie stark erholen sich Asiens Börsen?
Die Indexstände sind Momentaufnahmen aus dem laufenden Handel und unterscheiden sich je nach Zeitpunkt der Quelle. Klar ist die Richtung: In Tokio, Seoul, Hongkong und auf dem chinesischen Festland geht es deutlich nach oben. Die Erholung schließt an die Achterbahnfahrt der Vortage an: Am Dienstag war der Kospi um 6,3% gestiegen, am Mittwoch um 6,2% eingebrochen, der Nikkei verlor an diesem Tag 2,78% auf 57.011,62 Punkte. Am Donnerstag erholten sich Nikkei, Kospi und Hang Seng, die Börse in Tokio schloss bei 57.499 Punkten.
Auslöser der Schwankungen sind Sorgen im Sektor der Künstlichen Intelligenz. Jochen Stanzl von der Consorsbank warnte, dass Kursstärke in Asien zuletzt konsequent verkauft wurde.
In Tokio kommt Rückenwind von der Geldpolitik: Die Kerninflation in der Hauptstadt erreichte im November ein 16-Monats-Hoch, was Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der japanischen Notenbank anfacht. Zugleich bleibt Nvidia ein Unsicherheitsfaktor, weil die Ratingagentur S&P eine Herabstufung prüft.
|Index
|Stand
|Veränderung
|Nikkei 225 (Tokio)
|58.686
|+2,06%
|Shanghai Composite
|3.593
|+3,33%
|Hang Seng (Hongkong)
|22.677
|+2,03%
|Kospi (Seoul)
|4.916
|+4,34%
Zeitweise Stände im Handel, Veränderung zum Vortag; Quellen unterscheiden sich im Zeitpunkt.
Quelle: finanzen.net, finanzen.at, Handelsblatt, 27.11.2026
Der Aktienbezug
Welche Aktien profitieren von der Chip-Erholung?
Infineon profitiert vom Stimmungsumschwung bei Halbleiterwerten. Der Münchner Chipkonzern ist ein Gradmesser für die Nachfrage nach Leistungshalbleitern, auch für KI-Rechenzentren. Fest notierende Chipwerte in Asien geben Infineon, SAP und anderen Technologiewerten im Dax Rückenwind, auch weil der Dax vorbörslich weiter im Plus erwartet wird.
Samsung Electronics ist als Chip- und Speicherhersteller das Schwergewicht im Kospi und damit ein Hauptprofiteur der Erholung in Seoul. Da der Kospi binnen einer Woche zweimal um mehr als 6% schwankte, bleibt die Aktie anfällig für jede neue Nachricht aus dem KI-Sektor.
Der Ausblick
Was entscheidet über die nächsten Tage?
Die Kursentwicklung der KI-Werte in den USA nach dem verkürzten Handel
Mögliche Zinsschritte der japanischen Notenbank
Neue Entscheidungen zu Zöllen und Exportbeschränkungen für Chips
Für Anleger heißt das: Die Auswirkungen auf Börsen, Indizes und Anleihen bleiben davon abhängig, ob die Erholung bei Chipwerten hält.
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