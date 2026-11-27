Die Indexstände sind Momentaufnahmen aus dem laufenden Handel und unterscheiden sich je nach Zeitpunkt der Quelle. Klar ist die Richtung: In Tokio, Seoul, Hongkong und auf dem chinesischen Festland geht es deutlich nach oben. Die Erholung schließt an die Achterbahnfahrt der Vortage an: Am Dienstag war der Kospi um 6,3% gestiegen, am Mittwoch um 6,2% eingebrochen, der Nikkei verlor an diesem Tag 2,78% auf 57.011,62 Punkte. Am Donnerstag erholten sich Nikkei, Kospi und Hang Seng, die Börse in Tokio schloss bei 57.499 Punkten.

Auslöser der Schwankungen sind Sorgen im Sektor der Künstlichen Intelligenz. Jochen Stanzl von der Consorsbank warnte, dass Kursstärke in Asien zuletzt konsequent verkauft wurde.