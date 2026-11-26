Nach dem kräftigen Anstieg des DAX um 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte (Xetra-Schluss 17:43 Uhr MEZ, dpa-AFX) richtet sich der Blick auf einen politisch und wirtschaftlich dichten Freitag. Der Bundestag schließt laut dpa-AFX-Tagesvorschau um 9:00 Uhr die Beratungen über den Haushalt 2027 ab, in Brüssel läuft der zweite Tag des EU-Sondergipfels, und die Wall Street handelt nach dem Thanksgiving-Feiertag nur verkürzt. Für DAX, Rheinmetall Aktie und die Branchen mit Staatsnähe, etwa Bau- und Rüstungsaktien, sind das die wichtigsten Termine des Tages.
Börse am Freitag: Haushalt 2027, EU-Sondergipfel, Arbeitsmarkt und Rheinmetall – welche Termine bewegen den DAX beim verkürzten US-Handel?
Am Freitag schließt der Bundestag die Haushaltsberatungen ab, der EU-Sondergipfel geht in den zweiten Tag, Rheinmetall hält Kapitalmarkttag, und in Deutschland kommen die Arbeitslosenzahlen. In den USA gibt es nur einen verkürzten Handel. Die wichtigsten Termine bis zum 9. Dezember im Überblick.
Politik
Was passiert am Freitag in Berlin und Brüssel?
Um 9:00 Uhr schließt der Bundestag nach der dpa-AFX-Tagesvorschau (26.11.2026, 17:34 Uhr) die Beratungen über den Bundeshaushalt 2027 ab. Die Wochenvorschau derselben Agentur führt diesen Termin nicht auf. Im Fokus bleibt damit, wie die Koalition ihre Ausgaben und die Schuldenaufnahme ausgestaltet.
In Brüssel findet der zweite und letzte Tag des EU-Sondergipfels zur langfristigen Finanzplanung und zur Ukraine-Unterstützung statt. Am Bayerischen Bankentag in München hält BaFin-Präsident Mark Branson um 10:30 Uhr die Keynote, ein Termin mit Signalwirkung für Bankaktien.
Welche Konjunkturdaten kommen am Freitag?
Der Konjunkturkalender enthält vor allem europäische Daten. Die wichtigsten Termine:
|Uhrzeit
|Termin
|08:45
|Frankreich: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) und BIP Q3 (2. Veröffentlichung)
|09:00
|Spanien: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
|09:00
|Deutschland: Bundestag schließt Haushaltsberatungen 2027 ab
|09:55
|Deutschland: Arbeitslosenzahlen 11/26
|10:30
|Bayerischer Bankentag, München (BaFin-Präsident Branson)
|11:00
|Eurozone: Wirtschafts-, Industrie- und Verbrauchervertrauen 11/26
|14:30
|USA: Großhandelslagerbestände 10/26 (vorab)
|ganztägig
|Rheinmetall: zweiter Tag des Capital Markets Day
|ganztägig
|USA: verkürzter Handel für Aktien und Anleihen
Auswahl; die Vorschau enthält weitere Daten aus Skandinavien und Belgien.
Quelle: dpa-AFX Tagesvorschau, 26.11.2026, 17:34 Uhr MEZ; alle Zeiten MEZ
Wie geht es an der Börse weiter – Termine bis 9. Dezember?
Die Wochenvorschau von dpa-AFX nennt für die kommenden Tage unter anderem diese Termine (Stand 26.11.2026, 06:04 Uhr MEZ):
|Datum
|Termin
|Mo, 30.11.
|MTU Aero Engines, Capital Markets Day (10:30); Verbraucherpreise Deutschland (vorläufig, 14:00); EU-Handelsministertreffen in Brüssel
|Di, 1.12.
|Einkaufsmanagerindizes Eurozone und Deutschland; Eurozone-Verbraucherpreise (11:00); US-ISM Verarbeitendes Gewerbe (16:00)
|Mi, 2.12.
|Aurubis (07:00) und Inditex (07:30) mit Zahlen; Salesforce (22:00)
|Fr, 4.12.
|US-Arbeitsmarktbericht (14:30)
|Mi, 9.12.
|Fed-Zinsentscheid (20:00)
Termine ab dem 3. Dezember stammen aus einer Zusammenfassung der Quelle und sind vor Veröffentlichung zu prüfen.
Quelle: dpa-AFX Wochenvorschau, 26.11.2026
Die Veröffentlichung der Inflationsdaten am 30. November und 1. Dezember dürfte das Bild der Zinsentwicklung weiter schärfen, nachdem die EZB am 17. Dezember ihre nächste Sitzung hat.
Häufige Fragen zum Börsenfreitag
Wann endet der Handel an der Wall Street am Freitag? Laut Terminvorschau gibt es nach dem Thanksgiving-Feiertag einen verkürzten Handel für Aktien und Anleihen in den USA. Die genaue Schlusszeit nennt die Vorschau nicht.
Wann schließt der Bundestag die Haushaltsberatungen ab? Laut dpa-AFX-Tagesvorschau am Freitag um 9:00 Uhr.
Welche Konjunkturdaten sind am Freitag wichtig? Arbeitslosenzahlen in Deutschland (9:55 Uhr), Verbraucherpreise in Frankreich und Spanien sowie die Vertrauensindikatoren der Eurozone um 11:00 Uhr.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Laut Wochenvorschau am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ.
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