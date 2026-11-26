Wann endet der Handel an der Wall Street am Freitag? Laut Terminvorschau gibt es nach dem Thanksgiving-Feiertag einen verkürzten Handel für Aktien und Anleihen in den USA. Die genaue Schlusszeit nennt die Vorschau nicht.

Wann schließt der Bundestag die Haushaltsberatungen ab? Laut dpa-AFX-Tagesvorschau am Freitag um 9:00 Uhr.

Welche Konjunkturdaten sind am Freitag wichtig? Arbeitslosenzahlen in Deutschland (9:55 Uhr), Verbraucherpreise in Frankreich und Spanien sowie die Vertrauensindikatoren der Eurozone um 11:00 Uhr.

Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Laut Wochenvorschau am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ.