Boeing Aktie: Jetzt könnte die nächste Kursrakete starten!

Die Boeing-Aktienanalyse von Jefferies vom 4. November 2026 liefert eine spannende Botschaft. Analystin Sheila Kahyaoglu bestätigt das Kursziel 230 USD und hält am Rating "buy" fest. Gleichzeitig weist sie auf rückläufige Flugzeugauslieferungen im Oktober und einen unter den Unternehmenszielen liegenden rollierenden Dreimonatsdurchschnitt bei der Boeing 737 hin. Diese Entwicklung zeigt, dass die operative Erholung weiterhin mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Für die langfristige Bewertung bleiben insbesondere die Produktionssteigerung, zuverlässige Auslieferungen und eine nachhaltige Verbesserung des freien Cashflows entscheidend. Nach dem angegebenen NYSE-Schlusskurs von 177,00 USD und einem Tagesplus von 2,1 Prozent eröffnet das Kursziel 230 USD rechnerisch ein Aufwärtspotenzial von rund 29,9 Prozent. Doch dieses Potenzial ist an klare Voraussetzungen geknüpft. Boeing muss beweisen, dass das Unternehmen seine Produktionsprobleme dauerhaft in den Griff bekommt und die finanzielle Leistungsfähigkeit deutlich verbessern kann. Für Jefferies und Sheila Kahyaoglu bleibt die Boeing-Aktie trotz aller Herausforderungen mit dem bestätigten Rating "buy" ein aussichtsreicher Kandidat für eine langfristige Erholung. Ob daraus tatsächlich ein neuer Höhenflug wird, entscheidet sich weniger an der Börse als vielmehr in den Produktionshallen des amerikanischen Flugzeugbauers.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert beim nächsten Stammtisch eine ziemlich unangenehme Durchsage: "Achtung, der Informationsflug zum Boeing-Kursziel von 230 Dollar ist bereits ohne Sie gestartet!" Also lieber sofort weiterleiten – denn bei guten Börseninformationen gilt wie beim Fliegen: Gemeinsam kommt man entspannter ans Ziel. Und das Beste: Für das Teilen dieses Artikels braucht niemand einen Pilotenschein, eine Sicherheitskontrolle oder zusätzliches Handgepäck!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.