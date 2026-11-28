Boeing-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 10: Plus von 7,28 Prozent für den Flugzeugbauer

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die Boeing-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,28 % zu und ist zehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Flugzeugbauer noch bei minus 10,53 %.

Bild: 4300streetcar / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die Boeing-Aktie (ISIN US0970231058, WKN 850471, US-Symbol BA) ist mit einem Wochenplus von 7,28 % der zehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 0,56 %, auf Jahressicht bei minus 10,53 % und auf Fünfjahressicht bei minus 16,05 %. Boeing-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 10 +7,28 % Bilanz auf Monatssicht -0,56 % Bilanz auf Jahressicht -10,53 % Kurs am Freitag, 27.11. 167,24 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 10 Warum die Boeing-Aktie in der Woche zulegt Einen eigenen Wochenauslöser für Boeing haben wir nicht gefunden. Die Boeing-Aktie erholt sich von einem schwachen Wochenstart. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Boeing gewann am Freitag 1,65 % auf 167,24 US-Dollar. 02 Reiseverkehr zum Feiertag Die Thanksgiving-Woche gehört zu den verkehrsreichsten des Jahres im US-Luftverkehr. 03 Monatsbilanz flach Auf Monatssicht steht Boeing bei minus 0,56 %: Das Wochenplus gleicht einen vorherigen Rückgang aus. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung mit Nachholbedarf Boeing liegt auf Jahressicht noch im Minus. Das Wochenplus ist eine Gegenbewegung, noch keine Trendwende. Was für die Boeing-Aktie spricht Kräftige Wochenerholung.

Breite Marktstimmung.

Nachholpotenzial gegenüber dem Vorjahr. Was gegen die Boeing-Aktie spricht Kein eigener Auslöser erkennbar.

Minus von 10,53 % auf Jahressicht.

Hohe Abhängigkeit von Produktion und Zulassungen. FAQ Häufige Fragen zur Boeing-Aktie Warum ist die Boeing-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie erholt sich in einer breiten Marktbewegung. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Boeing-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 7,28 %.

Welche ISIN und WKN hat die Boeing-Aktie? ISIN US0970231058, WKN 850471. US-Symbol BA (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Boeing Company ISIN US0970231058 WKN 850471 US-Handelssymbol BA (NYSE) Kurs 167,24 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 10 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Boeing-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Boeing-Aktie erholt sich kräftig. Ob daraus ein Trend wird, entscheiden Auslieferungen und Zahlen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.