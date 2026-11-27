Warum ist die Boardwalk REIT Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,68 Prozent auf 61,54 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um, und die erwartete Zinserhöhung in den USA belastet Immobilienaktien.

Wie hoch ist die Vermietungsquote von Boardwalk?

Im dritten Quartal 2026 lag sie im Bestand bei 97,0 Prozent.