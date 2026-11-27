Wohnungen statt Goldminen – das ist an diesem Morgen die falsche Seite. Die Boardwalk REIT Aktie (ISIN: CA0966311064, WKN: A0B5H4, Handelssymbol Toronto: BEI.UN, US-Handelssymbol: BOWFF, Frankfurt: YG8) gab kurz nach Handelsbeginn in Toronto 0,68 Prozent auf 61,54 kanadische Dollar nach. Der Wohnungsvermieter gehört damit zu den S&P/TSX Verlierern des Morgens.
Boardwalk REIT Aktie: S&P/TSX Verlierer mit Alberta-Problem – Mieten stagnieren, Zinsen drohen
Die Boardwalk REIT Aktie verliert am Freitagmorgen 0,68 Prozent auf 61,54 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Verlierern. Der Markt kauft Rohstoffe und meidet Zinswerte. Beim Wohnungsvermieter aus Calgary kommt hinzu, dass das Mietwachstum fast zum Stillstand gekommen ist.
Die Gründe für den Kursverlust
Zinswerte sind out – und das Wachstum fehlt als Gegengewicht
Am Freitag gab es keine Meldung des Unternehmens. Der Rückgang passt zum Tagesmuster: Anleger kaufen Gold-, Silber- und Kupferaktien, Immobilienwerte geben ab. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher. Höhere Zinsen verteuern Hypotheken und drücken die Bewertung von Wohnungsbeständen.
Zinserwartung
Immobilienaktien reagieren besonders empfindlich auf steigende Zinsen.
Rotation in Rohstoffe
Das Kapital des Tages fließt in Minenwerte.
Kaum noch Mietwachstum
Im dritten Quartal legten die Mieten im Bestand nur um 0,9 Prozent zu. Ein Jahr zuvor waren es 5 Prozent.
Schwäche in Calgary
Am Heimatmarkt sank das Betriebsergebnis der Bestandsimmobilien um 4,9 Prozent.
Hintergrund
Der Alberta-Boom kühlt ab
Boardwalk besitzt Zehntausende Mietwohnungen, überwiegend in der Provinz Alberta. In den vergangenen Jahren profitierte der Trust von starker Zuwanderung und knappem Wohnraum. Dieses Bild hat sich eingetrübt. Der Gewinn fiel im dritten Quartal um 42,8 Prozent auf 21,5 Millionen kanadische Dollar, weil Boardwalk den Wert seiner Gebäude um 31,3 Millionen Dollar nach unten anpasste. Als Gründe nennt das Unternehmen höhere Kapitalisierungssätze in einzelnen Märkten und gestiegene Grundsteuern in Alberta. Das Management verkauft Randbestände: Zehn Anlagen in London (Ontario) und Grande Prairie gingen für 70,2 Millionen Dollar weg, drei weitere in Edmonton sollen im November für 106,5 Millionen Dollar folgen.
Häufige Fragen zur Boardwalk REIT Aktie
Warum ist die Boardwalk REIT Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,68 Prozent auf 61,54 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um, und die erwartete Zinserhöhung in den USA belastet Immobilienaktien.
Wie hoch ist die Vermietungsquote von Boardwalk?
Im dritten Quartal 2026 lag sie im Bestand bei 97,0 Prozent.
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