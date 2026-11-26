Die BNP-Paribas-Aktie gehört zum Handelsschluss in Paris zu den Gewinnern. Um 17:35 Uhr notierte Frankreichs größte Bank 2,74 Prozent höher bei 90,64 Euro, ein Plus von 2,42 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 88,22 Euro. Das Tagesvolumen lag bei knapp 180 Millionen Euro, ein Spitzenwert unter den Gewinnern.
BNP-Paribas-Aktie als CAC40 Gewinner: Großbank im Sog der Bankenrally
Die BNP-Paribas-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,74 % bei 90,64 Euro. Bankwerte waren in Europa gefragt, bei hohen Umsätzen von knapp 180 Millionen Euro.
CAC40 Gewinner
Warum die BNP-Paribas-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht. Die BNP-Paribas-Aktie folgte dem Sektor: Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP waren Banken, Minenwerte und Autowerte am Donnerstag in Europa besonders gefragt. Auch Société Générale (+2,82 Prozent) und Crédit Agricole (+1,48 Prozent) legten zu. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten.
Der Hintergrund: Wichtige Rolle im Index
Die BNP-Paribas-Aktie war 2026 eine der stärksten Bankaktien Frankreichs. Mitte Juli lag sie laut BFM Bourse rund 26 Prozent im Plus und damit vor Société Générale und Crédit Agricole.
Steckbrief
- Unternehmen
- BNP Paribas SA
- ISIN
- FR0000131104
- WKN
- 887771
- Handelssymbol
- BNP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- BNPQY (OTC)
- Kurs
- 90,64 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur BNP-Paribas-Aktie
Warum ist die BNP-Paribas-Aktie CAC40 Gewinner? Bankwerte waren in Europa gefragt, die Aktie stieg um 2,74 Prozent.
Welche anderen Banken liegen im Plus? Société Générale legte um 2,82 Prozent zu, Crédit Agricole um 1,48 Prozent.
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