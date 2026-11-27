Der BNB Kurs notierte am Freitagmorgen bei rund 563 US-Dollar, ein Plus von 0,9 Prozent in 24 Stunden (CoinMarketCap, 27.11.2026, 03:38 Uhr MEZ). Die Nachricht, die den Markt beschäftigt: Binance, die größte Kryptobörse der Welt, hat am Donnerstag verkündet, dass die Aufarbeitung des Hacks vom 29. Oktober abgeschlossen ist und die Auszahlungen fast aller Netzwerke wieder laufen. Nach einer Phase des Ausnahmezustands steht die Frage im Raum, ob Nutzer und Investoren der Plattform wieder vertrauen.
BNB Kurs: Binance öffnet nach dem 6,34-Milliarden-Hack die Auszahlungen wieder – kehrt das Vertrauen zurück?
Vier Wochen nach dem größten Krypto-Hack der Geschichte hat Binance die Auszahlungen nahezu vollständig freigegeben. Der BNB Kurs liegt bei rund 563 US-Dollar. Was die Börse zum Abfluss, zur Deckung der Verluste und zu den Reserven sagt und was Anleger noch offen sehen.
Der Hack
Wie lief die Wiedereröffnung der Auszahlungen ab?
Binance hatte Auszahlungen nach dem Angriff gestoppt, Einzahlungen blieben durchgehend möglich. Die Öffnung erfolgte in Etappen.
Am 1. November begann Binance mit Bitcoin, später folgten ausgewählte Vermögenswerte in 15 Netzwerken, darunter Ether und die Stablecoins USDT und USDC auf Ethereum. In der Woche bis zum 14. November kamen 87 weitere Netzwerke hinzu. Insgesamt dauerte die Wiedereröffnung 25 Tage. Am ersten Tag verarbeitete die Börse zwischen 6 und 15:30 Uhr UTC Auszahlungen von 4,65 Milliarden Dollar bei Einzahlungen von 1,01 Milliarden. Der Netto-Abfluss lag damit bei 3,64 Milliarden Dollar (The Next Web, crypto.news, 26.11.2026). Danach ließ der Druck nach.
|Datum
|Ereignis
|29. Oktober 2026
|Hack der Börse, Schaden 6,34 Mrd. US-Dollar
|1. November
|Auszahlungen starten mit Bitcoin, Netto-Abfluss 3,64 Mrd. Dollar
|12. November
|Stichtag Reservenachweis, 198 Token, mindestens 1:1 gedeckt
|14. November
|87 weitere Netzwerke wieder offen
|26. November
|Binance meldet Abschluss; wenige Netzwerke pausieren noch
Zahlen nach Binance-Angaben und den genannten Medien; einzelne Berichte weichen bei Beträgen der US-Behörden voneinander ab.
Quelle: The Next Web, crypto.news, CoinAlertNews (26./27.11.2026)
Wer zahlt
Wer trägt den Schaden?
Nach Angaben aus den Berichten deckte Binance die Verluste aus eigenen Mitteln. Dazu zählen die Unternehmenskasse, der Schutzfonds SAFU und ein Überschuss im Versicherungsfonds für Futures. Die Börse kaufte betroffene Token am Markt und außerbörslich zurück. Den Nutzerschutzfonds will Binance wieder auf rund 1 Milliarde Dollar auffüllen. Ein Reservenachweis zum 12. November, erstellt am 14. November, soll mindestens eine 1:1-Deckung für 198 Token belegen. Eine Entschädigung einzelner Nutzer beschreibt keiner der gelesenen Berichte.
Zur Herkunft des Angriffs gehen die Quellen auseinander. The Next Web nennt das FBI, das nordkoreanische Hacker verantwortlich macht, und einen Zugang über ein gefälschtes Bewerbungsgespräch. crypto.news und CoinAlertNews nennen keine Zuordnung. Das US-Justizministerium beantragte laut crypto.news die Einziehung von mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC, verteilt auf 36 Adressen in 18 Blockchains. Insgesamt wurden nach Angaben der Behörden fast 3 Milliarden Dollar eingefroren, beschlagnahmt oder zurückgegeben. Bei den Beträgen unterscheiden sich die Berichte (TNW nennt eine Beschlagnahmung über 1,2 Milliarden Dollar vom 12. November).
Die Arbeit zur Wiederherstellung der Auszahlungen ist abgeschlossen.
Das große Bild
Was heißt das für den BNB Kurs?
Der BNB Kurs hängt an Binance. Der Token wird für Gebühren, Börsengeschäfte und im BNB Chain-Ökosystem genutzt. Dass die Börse in den Normalbetrieb zurückkehrt, nimmt ein Risiko aus dem Markt, löst aber nicht alles: Der Hacker bewegte laut Onchain Lens am 26. November 35,5 Millionen Dollar in Ether, rund 1,9 Milliarden Dollar der gestohlenen Mittel liegen weiter ungesperrt, davon etwa 18.350 Bitcoin und 462.000 Ether. Würde ein Teil davon verkauft, könnte das den Markt belasten. Ob das passiert, ist offen.
Der Gesamtmarkt bleibt schwach: Bitcoin liegt bei rund 61.500 Dollar und damit gut 50 Prozent unter dem Oktober-Rekord, der Fear-&-Greed-Index bei 12. In dieser Lage zählt das Vertrauen in Verwahrer besonders. Für börsennotierte Wettbewerber wie die Coinbase Aktie (NASDAQ: COIN, ISIN US19260Q1076) senkt ein abgeschlossener Hack-Fall das Branchenrisiko. Die Coinbase Aktie schloss am Mittwoch bei 103,72 Dollar; für Donnerstag gab es wegen Thanksgiving keinen Handel, am Freitag läuft er bis 13 Uhr New Yorker Zeit.
Häufige Fragen
Was Leser zum BNB Kurs wissen wollen
Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell? Rund 563 US-Dollar am Freitag, 27. November 2026, 03:38 Uhr MEZ (CoinMarketCap).
Wie hoch war der Schaden bei Binance? 6,34 Milliarden Dollar nach dem Hack am 29. Oktober 2026.
Sind alle Auszahlungen wieder offen? Nahezu alle; einige Netzwerke sind für Wartung pausiert.
Wie wirkt sich das auf Krypto-Aktien aus? Ein geschlossener Hack-Fall kann das Branchenvertrauen stützen, Auswirkungen auf Aktien wie die Coinbase Aktie sind indirekt.
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