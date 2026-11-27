Der BNB Kurs hängt an Binance. Der Token wird für Gebühren, Börsengeschäfte und im BNB Chain-Ökosystem genutzt. Dass die Börse in den Normalbetrieb zurückkehrt, nimmt ein Risiko aus dem Markt, löst aber nicht alles: Der Hacker bewegte laut Onchain Lens am 26. November 35,5 Millionen Dollar in Ether, rund 1,9 Milliarden Dollar der gestohlenen Mittel liegen weiter ungesperrt, davon etwa 18.350 Bitcoin und 462.000 Ether. Würde ein Teil davon verkauft, könnte das den Markt belasten. Ob das passiert, ist offen.

Der Gesamtmarkt bleibt schwach: Bitcoin liegt bei rund 61.500 Dollar und damit gut 50 Prozent unter dem Oktober-Rekord, der Fear-&-Greed-Index bei 12. In dieser Lage zählt das Vertrauen in Verwahrer besonders. Für börsennotierte Wettbewerber wie die Coinbase Aktie (NASDAQ: COIN, ISIN US19260Q1076) senkt ein abgeschlossener Hack-Fall das Branchenrisiko. Die Coinbase Aktie schloss am Mittwoch bei 103,72 Dollar; für Donnerstag gab es wegen Thanksgiving keinen Handel, am Freitag läuft er bis 13 Uhr New Yorker Zeit.