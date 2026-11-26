Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell? Um 12 Uhr MEZ am 26.11.2026 lag er laut Yahoo Finance bei rund 550 Dollar. Quellen weisen leicht abweichende Werte zwischen 545 und 553 Dollar aus.

Wie groß war der Binance-Hack? Binance nennt rund 6,34 Milliarden Dollar, TRM Labs 6,36 Milliarden und Elliptic 6,43 Milliarden Dollar.

Wie viel der Beute ist noch nicht gesperrt? Laut Onchain Lens rund 1,9 Milliarden Dollar in Bitcoin und Ether.

Was bedeutet der Fall für Krypto-Aktien? Circle Aktie, Coinbase Aktie und Strategy Aktie hängen am Vertrauen in die Infrastruktur; direkte Kursfolgen lassen sich aus dem Hack nicht belegen.