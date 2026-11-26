Die Wallets des Binance-Hackers sind wieder in Bewegung: Am Donnerstag wurden laut dem Analysedienst Onchain Lens 35,52 Millionen Dollar in Ether verschoben, während rund 1,9 Milliarden Dollar an gestohlenen Bitcoin und Ether weiter ungesperrt sind. Der BNB Kurs lag am Donnerstagmittag um 12 Uhr MEZ bei rund 550 Dollar, 1,7 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden, aber 36,3 Prozent unter dem Jahresanfang (Yahoo Finance über Trending Topics). Warum der Fall vier Wochen nach dem Hack vom 29. Oktober 2026 für Anleger in Kryptowährungen und Krypto-Aktien wieder aktuell ist, zeigt der Blick auf die Zahlen.
BNB Kurs: Binance-Hacker bewegt 35,5 Millionen Dollar in Ether, 1,9 Milliarden bleiben ungesperrt – wie sicher ist die größte Krypto-Börse?
Vier Wochen nach dem größten Krypto-Hack der Geschichte regen sich die Wallets der Täter wieder: 35,52 Millionen Dollar in Ether wurden am Donnerstag verschoben. Was das für den BNB Kurs, Circle und die Krypto-Aktien bedeutet und welche Fragen offen sind.
Die Bewegung
Wie viel Beute des Binance-Hackers ist noch ungesperrt?
Laut TronWeekly, das sich auf Onchain Lens beruft, hält der Täter noch 461.980 Ether im Wert von rund 785,2 Millionen Dollar sowie 18.350 Bitcoin im Wert von rund 1,11 Milliarden Dollar. Eingefroren sind dagegen 2,6 Milliarden Dollar in Stablecoins. Onchain Lens kommentierte die Bewegung vom Donnerstag knapp: „BINANCE HACKER IS ON THE MOVE AGAIN“. Wohin die 35,52 Millionen Dollar flossen, ist unbekannt; als Möglichkeit nennt der Dienst den Mixer Tornado Cash, belegt ist das nicht.
|Datum / Posten
|Betrag
|Quelle
|18.11.2026
|rund 78.400 ETH (142,1 Mio. USD)
|Onchain Lens
|19.11.2026
|137.602 ETH (248,23 Mio. USD)
|Lookonchain
|26.11.2026
|35,52 Mio. USD in ETH
|Onchain Lens
|Verbliebene ETH
|461.980 ETH (rund 785,2 Mio. USD)
|Onchain Lens
|Verbliebene BTC
|18.350 BTC (rund 1,11 Mrd. USD)
|Onchain Lens
|Gesperrte Stablecoins
|2,6 Mrd. USD
|TronWeekly
Zahlen laut Onchain Lens, Lookonchain und Elliptic nach Wiedergabe durch TronWeekly (26.11.2026); Bewertung zu den jeweils genannten Kursen.
Quelle: TronWeekly, 26.11.2026
Auffällig ist das Muster: Seit Mitte November tauchen die Wallets in Abständen von wenigen Tagen auf. Elliptic beobachtete laut TronWeekly bereits, dass rund 2.100 Ether bis zum 17. November in Bitcoin getauscht wurden – ein typischer Schritt, um Spuren zu verwischen.
Der Hack
Wie konnte der größte Krypto-Hack passieren?
Nach dem Bericht von Binance vom 3. November verschaffte sich der Angreifer Zugriff auf einen internen Wallet-Signing-Dienst. Es war demnach eine mehrstufige Kampagne mit gefälschten Bewerbungsgesprächen, Schadsoftware und kompromittierten internen KI-Werkzeugen. Der Gesamtschaden lag laut Binance bei rund 6,34 Milliarden Dollar, TRM Labs nennt 6,36 Milliarden und Elliptic 6,43 Milliarden Dollar. Das FBI führt die Tat laut The Block auf Nordkorea zurück; diese Zuschreibung stammt aus einer Sekundärquelle und ist von uns nicht geprüft.
Binance hat betroffene Nutzer nach eigenen Angaben aus dem SAFU-Fonds und Firmenmitteln entschädigt; Anfang November waren rund 98 Prozent des betroffenen Bestands ersetzt. Die Quellen nennen dafür den 31. Oktober oder den 4. November – der genaue Stichtag ist uneinheitlich.
Die Rückholung
Was haben Behörden und Stablecoin-Emittenten bisher gesperrt?
Das US-Justizministerium reichte am 23. November eine Zivilklage in Washington ein, mit der rund 1,17 Milliarden Dollar in USDC über 36 Adressen auf 18 Netzwerken eingezogen werden sollen (The Block; andere Berichte nennen 1,1 Milliarden). Insgesamt wurden laut Behörden mehr als 2,9 Milliarden Dollar eingefroren, beschlagnahmt oder zurückgegeben. Dabei zeigt sich ein technisches Problem: Laut The Block kann Circle, der Herausgeber von USDC, die ursprünglichen Token nicht übertragen und will nach einem Einziehungsbeschluss neue USDC in gleicher Höhe ausgeben. Für die Circle Aktie ist das ein Beleg dafür, dass Stablecoin-Emittenten im Ernstfall zur Ermittlungsinstanz werden. Bei Tether schwanken die Angaben je nach Quelle zwischen 1,18 und 1,57 Milliarden Dollar gesperrter USDT.
Der Kurs
Wie reagiert der BNB Kurs auf den Hack?
Der BNB Kurs fiel am Abend des 29. Oktober binnen Stunden von 738,90 Dollar auf ein Tief von 684,21 Dollar (minus 9,9 Prozent), erholte sich auf etwa 706 bis 716 Dollar und notierte am 14. November bei 584 Dollar. Gestohlen wurde kein BNB; die Ausschläge hingen laut Cryptoticker mit Liquidationen zusammen. Mit rund 550 Dollar liegt BNB am Donnerstag 5,1 Prozent unter dem Stand von vor sieben Tagen. Zum Vergleich: Der Bitcoin Kurs notierte um 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar (CoinGecko über CryptoTicker). Die Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie reagierten in dieser Phase vor allem auf den Bitcoin Kurs, nicht auf den Binance-Fall.
Der Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt?
Wichtig sind weitere Bewegungen der Täter-Wallets, der Fortgang der US-Zivilklage und die Frage, ob Circle die Ersatz-USDC ausgeben darf. Für den Gesamtmarkt bleibt der Bitcoin Kurs der Taktgeber: Der Angst-Index stand am Donnerstag bei 11, am Freitag laufen große Optionen aus. Eine Prognose zum BNB Kurs gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zum BNB Kurs und zum Binance-Hack
Wie hoch ist der BNB Kurs aktuell? Um 12 Uhr MEZ am 26.11.2026 lag er laut Yahoo Finance bei rund 550 Dollar. Quellen weisen leicht abweichende Werte zwischen 545 und 553 Dollar aus.
Wie groß war der Binance-Hack? Binance nennt rund 6,34 Milliarden Dollar, TRM Labs 6,36 Milliarden und Elliptic 6,43 Milliarden Dollar.
Wie viel der Beute ist noch nicht gesperrt? Laut Onchain Lens rund 1,9 Milliarden Dollar in Bitcoin und Ether.
Was bedeutet der Fall für Krypto-Aktien? Circle Aktie, Coinbase Aktie und Strategy Aktie hängen am Vertrauen in die Infrastruktur; direkte Kursfolgen lassen sich aus dem Hack nicht belegen.
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