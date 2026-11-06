BMW Aktie zwischen China-Sorgen und Shortsellern: Warum der Rückzug von Marshall Wace jetzt aufhorchen lässt

Die BMW-Aktie steht unter Druck, doch ausgerechnet ein bekannter internationaler Hedgefonds reduziert seine Wette auf fallende Kurse! Während die Papiere des Münchner Premium-Automobilherstellers um 1,58 Prozent auf 59,84 Euro nachgeben, hat Marshall Wace LLP seine Netto-Leerverkaufsposition am 5. November 2026 von 0,52 auf 0,46 Prozent gesenkt. Das entspricht einer Verringerung um 0,06 Prozentpunkte beziehungsweise rund 11,54 Prozent der bisherigen Position. Besonders interessant: Mit der Reduzierung fällt Marshall Wace unter die öffentliche Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent. Gleichzeitig bleiben mehrere andere institutionelle Investoren mit Short-Positionen bei BMW engagiert. Die fünf zuletzt gemeldeten Positionen summieren sich rechnerisch auf 2,55 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Für Anleger entsteht damit eine spannende Ausgangslage zwischen schwacher Kursentwicklung, institutioneller Skepsis und einer möglichen Neubewertung der Zukunftsaussichten des deutschen Premiumherstellers.