Für Autoaktien wie die BMW Aktie ist Personalabbau ein zweischneidiges Thema: Er kann Kosten senken, zeigt aber auch den Druck auf die Branche. Der europäische Autoindex im Stoxx Europe 600 erholte sich am Freitag laut dpa-AFX vom tiefsten Stand seit 2020; BMW wird im Börsenbericht nicht namentlich genannt. Marktbeobachter Andreas Lipkow (CMC Markets) sieht im Fokus der Anleger „Technologie- und Automobilwerte“. Wie stark der BMW-Abbau Kurse bewegt, ist nicht belegt; die Verbindung zu den DAX-Autowerten ist eine Einschätzung der Redaktion.

Betroffen sind neben den Herstellern vor allem Zulieferer: Laut VDA-Umfrage bauen viele Betriebe Stellen ab oder verlagern Investitionen. Das kann Regionen mit hoher Zuliefererdichte belasten, in der Politik wiederum die Debatte um Industriepolitik und Standortkosten verstärken.