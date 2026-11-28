Selten lagen bei BMW gute und schlechte Nachrichten so nah beieinander. Die neue Elektrogeneration „Neue Klasse“ verkauft sich besser als erwartet – und genau das drückt kurzfristig auf den Gewinn. Am Freitag stieg die BMW Aktie um 1,63 Prozent auf 58,66 Euro und gehörte zu den zehn stärksten Werten im DAX.
BMW Aktie: Über 100.000 Bestellungen für den iX3, zwei Gewinnwarnungen – wird die Neue Klasse zum Befreiungsschlag?
Die Nachfrage nach den neuen Elektromodellen überrascht selbst BMW, doch der schnellere Umbau kostet Marge. Am Freitag gehörte die BMW Aktie zu den DAX-Gewinnern. Was jetzt zählt.
Bayerische Motoren Werke AG · ISIN: DE0005190003 · WKN: 519000 · Handelssymbol: BMW · US-Handelssymbol: BMWKY
Die Zahlen
Schwächer, aber besser als befürchtet
Im dritten Quartal 2026 sank das Konzernergebnis vor Steuern um 10,6 Prozent auf 2,083 Milliarden Euro, unter dem Strich verdiente BMW mit 1,45 Milliarden Euro knapp 15 Prozent weniger. Die Marge im Autogeschäft lag jedoch 1,1 Prozentpunkte über dem Analystenkonsens. Zugleich senkte der Konzern seine Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr.
BMW zahlt heute den Preis für einen schnelleren Modellwechsel. Für die BMW Aktie ist entscheidend, ob die Neue Klasse 2027 die Marge zurückbringt.
Die Hoffnung
Die Neue Klasse überrascht
Für den iX3, das erste Modell der Neuen Klasse, meldete BMW mehr als 100.000 Bestellungen. Weil die Nachfrage hoch ist, läuft die Produktion schneller hoch als geplant; ältere Modelle laufen früher aus, was zusätzliche Kosten verursacht. Auch der Stellenabbau kommt schneller voran und belastet kurzfristig. Seit Jahresbeginn hatte die BMW Aktie Anfang November rund 38 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Wie schloss die BMW Aktie am Freitag?
Bei 58,66 Euro, ein Plus von 1,63 Prozent.
Wie läuft die Neue Klasse?
Für den iX3 liegen mehr als 100.000 Bestellungen vor.
Warum senkte BMW die Prognose?
Wegen der Kosten des schnelleren Modellwechsels und des Stellenabbaus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.