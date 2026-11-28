Wie schloss die BMW Aktie am Freitag?

Bei 58,66 Euro, ein Plus von 1,63 Prozent.

Wie läuft die Neue Klasse?

Für den iX3 liegen mehr als 100.000 Bestellungen vor.

Warum senkte BMW die Prognose?

Wegen der Kosten des schnelleren Modellwechsels und des Stellenabbaus.