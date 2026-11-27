Der Münchner Autobauer hat 2026 zweimal seine Ziele gesenkt – und trotzdem greifen Anleger plötzlich zu: Die BMW-Aktie (Handelssymbol BMW, ISIN DE0005190003) schloss am Donnerstag im Xetra-Handel bei 57,72 Euro, ein Plus von 4,49 Prozent. Sie gehörte damit zu den stärksten Werten eines DAX, in dem 39 von 40 Titeln im Plus aus dem Handel gingen. Wer genauer hinschaut, sieht: Die BMW-Aktie liegt noch immer rund 40 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn.
BMW-Aktie: Sprung um 4,5 Prozent auf 57,72 Euro – trägt die Erholung auch ohne eigene Nachricht?
Die BMW-Aktie schloss am Donnerstag bei 57,72 Euro (+4,49 %), liegt aber rund 40 Prozent unter dem Jahresstart. Was hinter der Erholung steckt, wie schwach die Zahlen sind und was Analysten erwarten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayerische Motoren Werke AG
- ISIN
- DE0005190003
- Handelssymbol
- BMW
- Index
- DAX
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026, voraussichtlich März 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Xetra-Schlusskurs
Vor dem Handelsstart am Freitag, an dem die Wall Street nach Thanksgiving nur verkürzt öffnet, stellt sich die Frage, ob die Erholung bei der BMW-Aktie mehr ist als ein Strohfeuer. Der Konzern hat eine hohe Dividende, ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis – und eine Marge, die so dünn ist wie lange nicht.
Der Auslöser
Warum ist die BMW-Aktie am Donnerstag so stark gestiegen?
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Die BMW-Aktie profitierte von einer breiten Erholung des europäischen Autosektors, der zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Mehrere Faktoren trafen zusammen: Die EU will ab dem 1. Dezember für zunächst bis zu 200 Tage die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge begrenzen, vor allem aus China. Dazu kam ein überwiegend positiver Branchenausblick von JPMorgan für 2027. Auch der Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie – 4,3 Prozent mehr Geld in zwei Stufen bei 25 Monaten Laufzeit – nahm Unsicherheit aus dem Sektor. Welcher Punkt den Ausschlag gab, lässt sich nicht belegen; die Stimmungswende im Sektor dürfte nach Einschätzung der Redaktion den Kurs getragen haben.
Die Zahlen
Wie schwach sind die Quartalszahlen hinter der BMW-Aktie?
Die Quartalsmitteilung vom 4. November zeigt einen deutlichen Margenrückgang. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Segment Automobile fiel im dritten Quartal um 39,7 Prozent auf 901 Millionen Euro, die Marge sank auf 3,4 Prozent. Der Konzernumsatz lag mit 30,45 Milliarden Euro um 5,8 Prozent unter dem Vorjahr. Besonders schwer wiegt China: Dort brachen die Auslieferungen im dritten Quartal um knapp 25 Prozent ein, während Europa und die USA um jeweils rund 2,5 Prozent zulegten. Insgesamt lieferte BMW rund 551.000 Fahrzeuge aus, 6,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor; die vollelektrischen Modelle stiegen auf mehr als 110.000 Einheiten.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Konzernumsatz
|30,45 Mrd. € (–5,8 %)
|92,72 Mrd. € (–7,3 %)
|EBIT Automobile
|901 Mio. € (–39,7 %)
|2.875 Mio. € (–43,8 %)
|EBIT-Marge Automobile
|3,4 %
|3,5 %
|Ergebnis vor Steuern
|2,08 Mrd. € (–10,6 %)
|6,13 Mrd. € (–23,9 %)
Segment Automobile, sofern nicht anders angegeben. Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Quelle: BMW-Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 (04.11.2026)
Die zweite Prognosesenkung des Jahres sticht heraus: Die EBIT-Marge Automobile soll 2026 nur noch zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen, zuvor waren 1 bis 3 Prozent geplant. BMW verweist auf nicht operative Belastungen aus Portfolio- und Restrukturierungsmaßnahmen im vierten Quartal; ohne diese Effekte liege die Marge weiter über 2 Prozent. Der freie Cashflow im Automobilgeschäft soll unverändert über 2,5 Milliarden Euro liegen.
Bewertung und Dividende
Wie günstig ist die BMW-Aktie – und was bringt die Dividende?
Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von 5,41 Euro je Aktie für 2026 und 8,03 Euro für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 10,7 beziehungsweise rund 7,2. Die Dividende für 2025 betrug 4,40 Euro je Stammaktie, das sind auf dem aktuellen Kurs rund 7,6 Prozent. Ob diese Höhe für 2026 zu halten ist, bezweifelt JPMorgan: Das Haus rechnet mit nur 2,48 Euro. Dazu passt, dass die BMW-Aktie unter der 200-Tage-Linie bei rund 67 Euro notiert.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Hinweis
|BMW
|rund 10,7
|Dividende 2025: 4,40 €
|Mercedes-Benz
|rund 7,8
|Rendite rund 7 bis 9 %
|Volkswagen Vz.
|rund 5,4
|–
|Stellantis
|rund 10,2
|2026 keine Dividende angezeigt
Stichtage uneinheitlich (10. bis 26.11.2026); Konsensdaten, KGV auf erwartete Gewinne 2026. Nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Konsensdaten, eigene Berechnung
Die Experten
Was sagen Analysten zum Kursziel der BMW-Aktie?
Die Expertenmeinung zur BMW-Aktie ist gespalten. Nach Konsensdaten vom 25. und 26. November raten 7 Analysten zum Kauf, 10 zum Halten und 3 zum Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 67 bis 68 Euro, die Spanne reicht von 52 bis 82,50 Euro. J.P. Morgan bestätigte am 24. November das Votum „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro. Kepler Cheuvreux senkte am selben Tag das Ziel von 56 auf 53 Euro bei „Reduce“. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was kommt als Nächstes für die BMW-Aktie?
Kurzfristig kommt es darauf an, ob die Sektorerholung ohne die Wall Street trägt, die am Freitag nur bis 19 Uhr deutscher Zeit handelt. Entscheidend für die Marge 2027 sind China, die Zollfrage und der Hochlauf der „Neuen Klasse“; Klarheit gibt es frühestens mit den Jahreszahlen im März.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie
Wie hat sich die BMW-Aktie zuletzt entwickelt?
Sie schloss am 26.11.2026 bei 57,72 Euro (plus 4,49 Prozent) und liegt rund 40 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn.
Wie hoch ist die Dividende der BMW-Aktie?
Für 2025 zahlte BMW 4,40 Euro je Stammaktie, rund 7,6 Prozent auf den aktuellen Kurs. Die Dividende für 2026 ist noch nicht festgelegt.
Welches Kursziel haben Analysten für die BMW-Aktie?
Der Konsens liegt bei rund 67 bis 68 Euro; J.P. Morgan nennt 68 Euro, Kepler Cheuvreux 53 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Warum fiel die Prognose von BMW?
BMW senkte die Marge im Automobilgeschäft für 2026 auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent und nennt Restrukturierungsbelastungen im vierten Quartal.
Wann legt BMW die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich im März 2027 erwartet; ein Termin war nicht bestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.