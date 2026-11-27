Wie hat sich die BMW-Aktie zuletzt entwickelt?

Sie schloss am 26.11.2026 bei 57,72 Euro (plus 4,49 Prozent) und liegt rund 40 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn.

Wie hoch ist die Dividende der BMW-Aktie?

Für 2025 zahlte BMW 4,40 Euro je Stammaktie, rund 7,6 Prozent auf den aktuellen Kurs. Die Dividende für 2026 ist noch nicht festgelegt.

Welches Kursziel haben Analysten für die BMW-Aktie?

Der Konsens liegt bei rund 67 bis 68 Euro; J.P. Morgan nennt 68 Euro, Kepler Cheuvreux 53 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.

Warum fiel die Prognose von BMW?

BMW senkte die Marge im Automobilgeschäft für 2026 auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent und nennt Restrukturierungsbelastungen im vierten Quartal.

Wann legt BMW die nächsten Zahlen vor?

Die Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich im März 2027 erwartet; ein Termin war nicht bestätigt.