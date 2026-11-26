Die BMW Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Vom 52-Wochen-Hoch bei 97,88 Euro Anfang Dezember 2025 ging es bis auf ein Jahrestief von 51,98 Euro am 8. Oktober 2026. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von rund 34 bis 36 Prozent, je nach Auswertung. Am Donnerstag half eine breite Erholung im DAX, in der Autowerte wie Volkswagen und BMW vorn lagen; die Tagesspanne der BMW Aktie reichte von 55,80 bis 57,60 Euro.

Die Nachrichtenlage bleibt gemischt. Der Konzern hatte vor den Quartalszahlen die Prognose für die Marge im Automobilgeschäft gesenkt. Mitte November meldeten Medien Schichtausfälle in den Werken Regensburg, Leipzig und Oxford wegen fehlender Zulieferteile (12. November) und einen Rückruf in den USA wegen Brandgefahr (13. November). Positiv fiel am 14. November die Meldung zu neuen Batterie-Lieferverträgen mit Samsung SDI und LG Energy Solution für die sechste Zellgeneration auf; die Lieferung beginnt allerdings erst gegen Ende des Jahrzehnts.