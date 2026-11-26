Die BMW Aktie (Ticker BMW, ISIN DE0005190003) gehörte am Donnerstag zu den Gewinnern im DAX: Um 17:29 Uhr stand sie bei 57,54 Euro, ein Plus von 3,3 Prozent zum Vortag. Die BMW Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 62,80 Euro, rechnerisch rund 9 Prozent über dem Kurs, die Spanne der Kursziele reicht von 58 bis 82 Euro. Interessant ist der Blick auf die Bewertung: Mit einem erwarteten KGV von rund 11 ist BMW deutlich teurer als Mercedes-Benz oder Renault. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kursprognose ab.
BMW Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei rund 63 Euro, Kurs bei 57,5 – warum ist BMW teurer als Mercedes und Renault?
Die BMW Aktie schloss am Donnerstag bei rund 57,5 Euro (+3,3 %), die BMW Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 62,80 Euro, Spanne 58 bis 82 Euro. Zahlen, Konsens, Bewertung im Branchenvergleich, Szenarien und Termine.
Was ist bei der BMW Aktie zuletzt passiert?
Die BMW Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich: Vom 52-Wochen-Hoch bei 97,88 Euro Anfang Dezember 2025 ging es bis auf ein Jahrestief von 51,98 Euro am 8. Oktober 2026. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Minus von rund 34 bis 36 Prozent, je nach Auswertung. Am Donnerstag half eine breite Erholung im DAX, in der Autowerte wie Volkswagen und BMW vorn lagen; die Tagesspanne der BMW Aktie reichte von 55,80 bis 57,60 Euro.
Die Nachrichtenlage bleibt gemischt. Der Konzern hatte vor den Quartalszahlen die Prognose für die Marge im Automobilgeschäft gesenkt. Mitte November meldeten Medien Schichtausfälle in den Werken Regensburg, Leipzig und Oxford wegen fehlender Zulieferteile (12. November) und einen Rückruf in den USA wegen Brandgefahr (13. November). Positiv fiel am 14. November die Meldung zu neuen Batterie-Lieferverträgen mit Samsung SDI und LG Energy Solution für die sechste Zellgeneration auf; die Lieferung beginnt allerdings erst gegen Ende des Jahrzehnts.
Das Geschäftsmodell der BMW Aktie in Kürze
BMW baut Premiumfahrzeuge unter den Marken BMW, MINI und Rolls-Royce sowie Motorräder und verdient zusätzlich mit Finanzdienstleistungen. Das Geschäft hängt stark an den Märkten China, USA und Europa und an der Umstellung auf Elektroantriebe. Die kommende Fahrzeuggeneration „Neue Klasse“ und die neuen Batteriezellen gelten als zentraler Hebel, um Marge und Absatz wieder zu stärken. Die BMW Aktie ist damit eine Wette darauf, dass der Konzern die Kosten im Griff behält und die Elektro-Offensive ohne weitere Verzögerungen liefert.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose der BMW Aktie aus?
Für diesen Artikel konnten die Quartalszahlen und die genauen Prognosewerte des Konzerns nicht belegt werden. Belegt ist, dass BMW die Prognose für die Marge im Automobilgeschäft vor den Zahlen am 4. November gesenkt hat. Der Börsenwert beträgt rund 31,5 Milliarden Euro. Als Dividende hat BMW zuletzt 4,40 Euro je Aktie gezahlt.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|KGV
|7,8
|10,4 bis 11,2
|7,0
KGV laut Analystenschätzungen; die Auswertungen weichen je nach Anbieter und Stichtag voneinander ab (2026e: 10,4 bis 11,2). Konsens für Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie konnte nicht belegt werden.
Quelle: Analystenschätzungen (Nov. 2026)
Wie lautet die BMW Aktienprognose der Analysten?
Nach der Auswertung vom 14. November raten 3 von 9 Analysten zum Kauf, 5 zum Halten und 1 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 62,80 Euro, das niedrigste Ziel liegt bei 58 Euro, das höchste bei 82 Euro. Gegenüber dem Kurs von 57,54 Euro ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 9 Prozent zum Durchschnitt. Eine zweite Auswertung nennt ein durchschnittliches Kursziel von 71,65 Euro; die Unterschiede erklären sich durch verschiedene Stichtage und eine unterschiedliche Zahl berücksichtigter Analysten. Der Konsens ist damit weniger eindeutig als bei anderen DAX-Werten.
Welches Kursziel trauen Analysten der BMW Aktie zu?
Die Analystenlage ist verhalten: Mehr als die Hälfte der Häuser empfiehlt nur „Halten“, und der Konsens liegt nur rund 9 Prozent über dem Kurs. Nach der Senkung der Margenprognose hat nach den vorliegenden Informationen mindestens ein großes Analystenhaus sein Kursziel gesenkt. Einzelne Kursziele und Ratings der Häuser mit Datum konnten für diesen Artikel nicht belegt werden und werden deshalb nicht genannt.
|Kennzahl
|Wert
|Abstand zu 57,54 EUR
|Durchschnittliches Kursziel
|62,80 EUR
|rund +9 %
|Niedrigstes Kursziel
|58,00 EUR
|rund +1 %
|Höchstes Kursziel
|82,00 EUR
|rund +43 %
|Einstufungen (Kaufen / Halten / Verkaufen)
|3 / 5 / 1
|–
Zusammenfassung der Analystenübersicht (Stand 14.11.2026, 9 Analysten); Abstand rechnerisch zu 57,54 EUR. Keine Einzelempfehlungen, kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersicht (Stand 14.11.2026), eigene Rechnung
Wie teuer ist die BMW Aktie im Vergleich?
Auf Basis der erwarteten Gewinne für 2026 liegt das KGV der BMW Aktie bei rund 11. Im Vergleich dazu wird Mercedes-Benz mit 7,8 bewertet, Hyundai mit 7,5, Renault mit 4,6 und Ford mit 13,6; für Volkswagen (Vorzugsaktie) wird ein Verlust erwartet. Der Mittelwert der Vergleichsgruppe liegt bei 7,6, BMW damit rund 47 Prozent darüber. Der Aufschlag zeigt, dass der Markt BMW trotz Prognosesenkung mehr zutraut als einigen Wettbewerbern, etwa wegen der Neuen Klasse und der Bilanzstärke. Für 2027 erwarten Analysten ein KGV von rund 7, also eine deutliche Gewinnerholung. Die Peer-Zahlen sind nicht einheitlich datiert und die Gewinnbegriffe der Unternehmen unterschiedlich.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Renault
|4,6
|Hyundai
|7,5
|Mercedes-Benz
|7,8
|BMW
|11,2
|Ford
|13,6
Erwartete KGV 2026 laut Analystenschätzungen; Stichtage und Gewinnbegriffe nicht einheitlich.
Quelle: Analystenschätzungen (Nov. 2026)
Was sagt die Charttechnik zur BMW Aktie?
Beschreibend: Die BMW Aktie notiert mit 57,54 Euro rund 11 Prozent über dem Jahrestief von 51,98 Euro (8. Oktober) und rund 41 Prozent unter dem Hoch von 97,88 Euro. Das Tageshoch lag am Donnerstag bei 57,60 Euro. Als Orientierung gelten das Tief von Anfang Oktober sowie die Marke von 55,70 Euro (Vortagesschluss). Gleitende Durchschnitte und RSI konnten für diesen Artikel nicht belegt werden.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die BMW Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der Analystenziele und die am Markt diskutierten Argumente zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 57,54 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 82 EUR (höchstes Ziel)
|rund +43 %
|Neue Klasse und neue Batteriezellen stärken Marge und Absatz, Gewinnerholung 2027.
|Base
|Ø 62,80 EUR
|rund +9 %
|Prognose wird erreicht, Lieferketten stabilisieren sich, Aktie erholt sich schrittweise.
|Bear
|ab 58 EUR (niedrigstes Ziel)
|rund +1 %
|Weitere Produktionsausfälle, Rückrufe, schwache Margen im Automobilgeschäft.
Bandbreite der Kursziele Dritter (Stand 14.11.2026); Abstand rechnerisch zu 57,54 EUR, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersicht, eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der BMW Aktie jetzt?
Anleger achten auf Produktionsmeldungen aus den betroffenen Werken, auf weitere Analystenupdates mit Jahresausblick und auf die Zoll- und Regulierungsdebatte für Autobauer. Die nächsten Termine des Konzerns, etwa die Bilanzvorlage für 2026, konnten für diesen Artikel nicht belegt werden und sollten dem Finanzkalender von BMW entnommen werden.
FAQ: Häufige Fragen zur BMW Aktienprognose
Wie lautet die BMW Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 62,80 Euro, die Spanne reicht von 58 bis 82 Euro; 3 von 9 Analysten raten zum Kauf, 5 zum Halten und 1 zum Verkauf (Stand 14. November).
Welches Kursziel hat die BMW Aktie 2026 und 2027? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 62,80 Euro; eine zweite Auswertung nennt 71,65 Euro. Das erwartete KGV beträgt rund 10,4 bis 11,2 für 2026 und rund 7,0 für 2027.
Wie lautet die Unternehmensprognose von BMW? BMW hat die Prognose für die Marge im Automobilgeschäft vor den Quartalszahlen am 4. November gesenkt; die genauen Zielwerte konnten nicht belegt werden.
Warum stieg die BMW Aktie zuletzt? Am Donnerstag profitierten die Autowerte von einer breiten Erholung im DAX; die BMW Aktie legte um 3,3 Prozent zu.
Wie teuer ist die BMW Aktie im Vergleich zu Mercedes-Benz? Das KGV 2026 liegt bei 11,2, Mercedes-Benz kommt auf 7,8; der Mittelwert der Vergleichsgruppe beträgt 7,6.
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