Warum steigt die BMW Aktie?

Die EU will Hybridimporte begrenzen, zudem bestätigte JPMorgan seine Kaufempfehlung.

Wie hoch ist die Automarge?

BMW erwartet für 2026 eine operative Marge im Autogeschäft zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent.

Was sagen Analysten?

JPMorgan nennt 68 Euro, Kepler Cheuvreux 53 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?

ISIN DE0005190003, WKN 519000, Handelssymbol BMW, US-Handelssymbol BMWYY.