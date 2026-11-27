Die BMW Aktie gehörte am Donnerstag zu den stärksten Werten Europas. Mit einem Plus von 4,5 Prozent schloss sie bei 57,72 Euro und war der zweitstärkste Wert im Euro Stoxx 50. Die Erholung startete knapp über einer wichtigen Unterstützung um 52 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 98 Euro ist die Aktie aber noch rund 40 Prozent entfernt.
BMW Aktie: Plus 4,5 Prozent vom Tief, aber Marge nahe null – ist der Boden bei den Autowerten erreicht?
Zweitstärkster Wert im Euro Stoxx 50, Rückenwind aus Brüssel und eine positive JPMorgan-Studie: Die BMW Aktie springt kräftig an. Doch die Prognose für die Automarge reicht nur von minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent, und der Stellenabbau geht weiter. Die große Analyse: wie tragfähig ist die Erholung?
Die Stammdaten: Die BMW Stammaktie trägt die ISIN DE0005190003 und die WKN 519000. In Deutschland lautet das Handelssymbol BMW, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BMWYY gehandelt.
Der Rückenwind
Brüssel und JPMorgan
Zwei Nachrichten trieben die Autowerte. Die EU will Importe von Hybridautos begrenzen, was europäische Hersteller entlasten könnte. Zudem bestätigte JPMorgan nach einer Studie zum chinesischen Markt die Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 68 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt dagegen bei Reduce und senkte das Ziel auf 53 Euro. Insgesamt raten sieben Analysten zum Kauf, zehn zum Halten und drei zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ein guter Tag macht keinen Trend. Bei BMW muss erst die Marge zurückkommen, dann folgt der Kurs.
Die Baustellen
Marge am Boden, Abbau geht weiter
Die Zahlen zeigen, wie schwierig die Lage ist. Für 2026 erwartet BMW im Autogeschäft eine operative Marge zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent, also praktisch keinen Gewinn. Die Auslieferungen sanken im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 551.000 Fahrzeuge. Laut Handelsblatt bietet BMW zudem weitere Abfindungen an, der Stellenabbau geht gezielter weiter. Für die BMW Aktie bleibt die Dividende von 4,40 Euro für 2025 ein wichtiges Argument.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum steigt die BMW Aktie?
Die EU will Hybridimporte begrenzen, zudem bestätigte JPMorgan seine Kaufempfehlung.
Wie hoch ist die Automarge?
BMW erwartet für 2026 eine operative Marge im Autogeschäft zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent.
Was sagen Analysten?
JPMorgan nennt 68 Euro, Kepler Cheuvreux 53 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?
ISIN DE0005190003, WKN 519000, Handelssymbol BMW, US-Handelssymbol BMWYY.
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