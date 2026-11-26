Die BMW-Aktie (ISIN DE0005190003, Handelssymbol BMW) schließt am Donnerstag auf Xetra mit 57,72 Euro und einem Plus von 4,49 Prozent. Am Vormittag stand sie noch auf Platz 11 im Euro Stoxx 50, am Ende ist sie der zweitstärkste Wert des Index. Eine Meldung aus München gab es nicht. Es war die Wende an der Wall Street vom Vorabend, die die gebeutelten Autowerte aus ihren Mehrjahrestiefs hob – dazu Berichte, die EU könne Verbrenner und Hybride auch nach 2035 zulassen.
BMW-Aktie: Plus 4,5 % auf 57,72 Euro – ist der Tiefpunkt der Autowerte erreicht?
BMW-Aktie springt um 4,49 % auf 57,72 Euro und ist zweitstärkster Euro-Stoxx-Wert. Doch die Prognose steht auf Minus-0,5-bis-plus-0,5-Prozent Marge – wie tragfähig ist die Erholung?
Steckbrief
- Unternehmen
- Bayerische Motoren Werke AG
- Handelssymbol
- BMW (Xetra)
- ISIN
- DE0005190003
- Rang am 26.11.
- zweitstärkster Wert im Euro Stoxx 50
- Auslieferungen Q3 2026
- rund 551.000 (-6,3 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 26.11.2026
Der Tag
Warum steigt die BMW-Aktie ausgerechnet jetzt?
Laut aktiencheck-Marktbericht trieb vor allem die allgemeine Erholung: Die Autowerte holten nach dem Ausverkauf auf, ohne dass BMW selbst Neues verkündete. Hinzu kommt ein dpa-Bericht, nach dem die EU Verbrennungsmotoren und Hybride auch nach 2035 erlauben könnte; entschieden ist nichts, die Entscheidung wird im Dezember erwartet. Ein Zusammenhang mit einem Treffen der Branche in Stuttgart ist nicht belegt.
Wie steht es um die Zahlen der BMW-Aktie im dritten Quartal?
Die Quartalsmitteilung vom 4. November zeigte ein gemischtes Bild. Der Konzernumsatz lag laut ftd.de bei 30,5 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern bei 2,1 Milliarden Euro, die Marge im Segment Automobile bei 3,4 Prozent – besser als die erwarteten 2,3 Prozent, auch dank eines Vergleichs mit einem Bremssystem-Zulieferer. Das Ergebnis je Aktie von 2,46 Euro blieb unter den Erwartungen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Konzernumsatz
|rund 30,5 Mrd. €
|Ergebnis vor Steuern
|2,1 Mrd. € (Marge 6,8 %)
|EBIT Automobile
|901 Mio. € (Marge 3,4 %)
|Umsatz Automobile
|26,7 Mrd. € (-6,5 %)
|Auslieferungen
|rund 551.000 (-6,3 %)
|davon Elektro (BEV)
|über 110.000 (+7,2 %)
|Free Cashflow Automobile
|-566 Mio. €
Angaben laut BMW-Quartalsmitteilung vom 4.11.2026 und ftd.de; Umsatz laut ftd.de.
Quelle: BMW Group Newsroom, 4.11.2026; ftd.de, 5.11.2026
Bei den Märkten wuchs BMW in Europa um 2,6 und in den USA um 2,5 Prozent, in China ging der Absatz um 24,8 Prozent zurück.
Wie sieht die BMW-Prognose für 2026 aus?
Der Ausblick ist die Schwachstelle: Zum zweiten Mal in diesem Jahr senkte BMW die Prognose. Die EBIT-Marge im Segment Automobile soll 2026 zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen, zuvor waren 1 bis 3 Prozent genannt. Ohne Portfolio- und Strukturmaßnahmen bleibt es bei über 2 Prozent; die Maßnahmen belasten mit rund 2,5 Prozentpunkten. Die Auslieferungen sollen 5 bis 9,9 Prozent unter den 2,46 Millionen des Vorjahres liegen. Beim freien Cashflow der Automobilsparte bleibt BMW beim Ziel von über 2,5 Milliarden Euro und erwartet im vierten Quartal Zuflüsse aus dem Abbau von Working Capital und Zollrückerstattungen.
Was sagen Analysten zum BMW-Aktie-Kursziel und zur Dividende?
Nach den Zahlen kappten mehrere Häuser ihre Ziele. Laut finanztrends.de senkte die LBBW ihr Kursziel von 83 auf 78 Euro und bleibt bei „Kaufen“, Oddo BHF reduzierte von 55 auf 52 Euro bei „Neutral“. Die Bandbreite zeigt, wie unsicher die Lage ist. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Für die Dividendenfans bleibt BMW ein Thema: Für 2025 zahlte der Konzern 4,40 Euro je Stammaktie, 4,42 Euro je Vorzugsaktie. Bei einem Kurs von 57,72 Euro entspricht das rechnerisch rund 7,6 Prozent – eine Eigenrechnung, die die Kürzungsgefahr bei sinkenden Gewinnen ausblendet.
Welche Termine sind wichtig?
Im Dezember wird die EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus erwartet. Die Auslieferungszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht BMW üblicherweise Anfang Januar, die Bilanz-Pressekonferenz fand 2026 am 12. März statt; für 2027 sind beide Termine nicht bestätigt.
Häufige Fragen zur BMW-Aktie
Wie hoch ist die BMW-Dividende? Für 2025 wurden 4,40 Euro je Stammaktie und 4,42 Euro je Vorzugsaktie gezahlt.
Wie lautet die BMW-Prognose 2026? Die EBIT-Marge im Segment Automobile soll zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen, die Auslieferungen sollen 5 bis 9,9 Prozent unter dem Vorjahr liegen.
Warum ist die BMW-Aktie am 26. November gestiegen? Wegen der Erholung der Autowerte nach der Wall-Street-Wende und wegen Berichten über mögliche Lockerungen beim Verbrenner-Aus. Eine BMW-Meldung gab es nicht.
Welche Kursziele gibt es für die BMW-Aktie? LBBW sieht 78 Euro (Kaufen), Oddo BHF 52 Euro (Neutral), laut finanztrends.de.
Wann kommen die nächsten BMW-Zahlen? Die Auslieferungen für das vierte Quartal erscheinen üblicherweise Anfang Januar; bestätigt ist der Termin nicht.
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