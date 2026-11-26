aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:18 5 Min.

BMW-Aktie springt um 4,49 % auf 57,72 Euro und ist zweitstärkster Euro-Stoxx-Wert. Doch die Prognose steht auf Minus-0,5-bis-plus-0,5-Prozent Marge – wie tragfähig ist die Erholung?

BMW-Aktie, Xetra-Schluss am 26.11.2026 (+4,49 %) 57,72 € neue Prognose der EBIT-Marge im Segment Automobile 2026 -0,5 % bis +0,5 % Dividende je Stammaktie für 2025 4,40 € Quelle : Xetra-Schlusskurs laut aktiencheck.de-Marktbericht (Kursdaten comdirect), 26.11.2026; BMW-Quartalsmitteilung vom 4.11.2026 Steckbrief Unternehmen Bayerische Motoren Werke AG Handelssymbol BMW (Xetra) ISIN DE0005190003 Rang am 26.11. zweitstärkster Wert im Euro Stoxx 50 Auslieferungen Q3 2026 rund 551.000 (-6,3 %) Stand: 26.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 26.11.2026

Die BMW-Aktie (ISIN DE0005190003, Handelssymbol BMW) schließt am Donnerstag auf Xetra mit 57,72 Euro und einem Plus von 4,49 Prozent. Am Vormittag stand sie noch auf Platz 11 im Euro Stoxx 50, am Ende ist sie der zweitstärkste Wert des Index. Eine Meldung aus München gab es nicht. Es war die Wende an der Wall Street vom Vorabend, die die gebeutelten Autowerte aus ihren Mehrjahrestiefs hob – dazu Berichte, die EU könne Verbrenner und Hybride auch nach 2035 zulassen.

Der Tag Warum steigt die BMW-Aktie ausgerechnet jetzt?

Laut aktiencheck-Marktbericht trieb vor allem die allgemeine Erholung: Die Autowerte holten nach dem Ausverkauf auf, ohne dass BMW selbst Neues verkündete. Hinzu kommt ein dpa-Bericht, nach dem die EU Verbrennungsmotoren und Hybride auch nach 2035 erlauben könnte; entschieden ist nichts, die Entscheidung wird im Dezember erwartet. Ein Zusammenhang mit einem Treffen der Branche in Stuttgart ist nicht belegt.

Wie steht es um die Zahlen der BMW-Aktie im dritten Quartal?

Die Quartalsmitteilung vom 4. November zeigte ein gemischtes Bild. Der Konzernumsatz lag laut ftd.de bei 30,5 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern bei 2,1 Milliarden Euro, die Marge im Segment Automobile bei 3,4 Prozent – besser als die erwarteten 2,3 Prozent, auch dank eines Vergleichs mit einem Bremssystem-Zulieferer. Das Ergebnis je Aktie von 2,46 Euro blieb unter den Erwartungen.

BMW im dritten Quartal 2026 Kennzahl Q3 2026 Konzernumsatz rund 30,5 Mrd. € Ergebnis vor Steuern 2,1 Mrd. € (Marge 6,8 %) EBIT Automobile 901 Mio. € (Marge 3,4 %) Umsatz Automobile 26,7 Mrd. € (-6,5 %) Auslieferungen rund 551.000 (-6,3 %) davon Elektro (BEV) über 110.000 (+7,2 %) Free Cashflow Automobile -566 Mio. € Angaben laut BMW-Quartalsmitteilung vom 4.11.2026 und ftd.de; Umsatz laut ftd.de. Quelle : BMW Group Newsroom, 4.11.2026; ftd.de, 5.11.2026

Bei den Märkten wuchs BMW in Europa um 2,6 und in den USA um 2,5 Prozent, in China ging der Absatz um 24,8 Prozent zurück.

Wie sieht die BMW-Prognose für 2026 aus?

Der Ausblick ist die Schwachstelle: Zum zweiten Mal in diesem Jahr senkte BMW die Prognose. Die EBIT-Marge im Segment Automobile soll 2026 zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen, zuvor waren 1 bis 3 Prozent genannt. Ohne Portfolio- und Strukturmaßnahmen bleibt es bei über 2 Prozent; die Maßnahmen belasten mit rund 2,5 Prozentpunkten. Die Auslieferungen sollen 5 bis 9,9 Prozent unter den 2,46 Millionen des Vorjahres liegen. Beim freien Cashflow der Automobilsparte bleibt BMW beim Ziel von über 2,5 Milliarden Euro und erwartet im vierten Quartal Zuflüsse aus dem Abbau von Working Capital und Zollrückerstattungen.

Neue Klasse und Aktienrückkauf Den Hochlauf der Neuen Klasse will BMW laut bimmertoday.de mit zusätzlichen Schichten beschleunigen und Altmodelle früher auslaufen lassen; BMW spricht von hoher Nachfrage, nennt aber keine Bestellzahlen. Die dritte und letzte Tranche des 2-Milliarden-Euro-Rückkaufprogramms wird laut BMW im November abgeschlossen, fünf Monate früher als geplant. Ein viertes Programm soll später angekündigt werden.

Was sagen Analysten zum BMW-Aktie-Kursziel und zur Dividende?

Nach den Zahlen kappten mehrere Häuser ihre Ziele. Laut finanztrends.de senkte die LBBW ihr Kursziel von 83 auf 78 Euro und bleibt bei „Kaufen“, Oddo BHF reduzierte von 55 auf 52 Euro bei „Neutral“. Die Bandbreite zeigt, wie unsicher die Lage ist. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Für die Dividendenfans bleibt BMW ein Thema: Für 2025 zahlte der Konzern 4,40 Euro je Stammaktie, 4,42 Euro je Vorzugsaktie. Bei einem Kurs von 57,72 Euro entspricht das rechnerisch rund 7,6 Prozent – eine Eigenrechnung, die die Kürzungsgefahr bei sinkenden Gewinnen ausblendet.

Was gegen die BMW-Aktie spricht Die Prognose wurde zum zweiten Mal gesenkt, die Marge liegt nahe null.

In China brach der Absatz im dritten Quartal um knapp ein Viertel ein.

Mögliche US-Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren, nach Berichten frühestens Anfang 2027 und mit offenen Details.

Die Erholung am Donnerstag kam ohne Unternehmensnachricht – sie kann schnell verpuffen.

Welche Termine sind wichtig?

Im Dezember wird die EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus erwartet. Die Auslieferungszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht BMW üblicherweise Anfang Januar, die Bilanz-Pressekonferenz fand 2026 am 12. März statt; für 2027 sind beide Termine nicht bestätigt.

Fazit Die BMW-Aktie hat am Donnerstag viel gutgemacht, ohne dass sich an den Fundamenten etwas geändert hätte. Die Frage für die kommenden Wochen: Reicht die Neue Klasse, um die Marge aus der Nulllinie zu holen – oder bleibt der Kurs ein Spielball von Zöllen, China und EU-Politik?

Häufige Fragen zur BMW-Aktie