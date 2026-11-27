Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Münchner Autobauers auf 58,40 Euro, ein Plus von 1,18 Prozent. Damit gehört BMW zu den DAX Gewinnern am Morgen. Bereits am Mittwoch hatte die BMW-Aktie fast 4 Prozent gewonnen.
BMW Aktie: DAX Gewinner am Morgen – JPMorgan setzt auf China-Wende, Kepler warnt, wer behält bei den Münchnern recht?
Die BMW Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Gewinnern: Plus 1,18 Prozent auf 58,40 Euro. Die Autowerte erholen sich weiter vom tiefsten Stand seit 2020, JPMorgan sieht eine Stabilisierung in China. Was hinter dem Anstieg der BMW Aktie steckt.
Der Auslöser
China-Hoffnung und Sektorerholung: warum die BMW Aktie steigt
Nach dem Absturz der Autowerte auf ein Sechs-Jahres-Tief kehren die Käufer zurück – angeführt von einer optimistischen Branchenstudie.
Die europäischen Autowerte erholen sich laut dpa-AFX weiter von ihrem tiefsten Stand seit 2020. Den Anstoß lieferte eine Branchenstudie von JPMorgan: Analyst Jose Asumendi rechnet mit einer Stabilisierung der Absätze deutscher Premiumhersteller in China. Er bestätigte für die BMW Aktie die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro und zählt BMW zu seinen bevorzugten Dividendenwerten für 2027. Ganz anders Kepler Cheuvreux: Das Haus senkte das Kursziel auf 53 Euro und verweist auf schwache Nachfrage, Modellwechsel und Umbaukosten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Dritter Plustag
Die Aktie erholt sich mit dem ganzen Autosektor.
JPMorgan optimistisch
Die Bank erwartet stabile Absätze in China.
Kepler skeptisch
Das Kursziel von 53 Euro liegt unter dem Kurs.
Umbau läuft
Weitere Abfindungsangebote sollen Kosten senken.
Die Fundamentaldaten
China-Krise und Zölle: der Druck auf die Marge
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro, die Auslieferungen in China brachen um fast ein Viertel ein. Unter dem Strich verdiente BMW 1,45 Milliarden Euro, knapp 15 Prozent weniger. Importzölle kosten den Konzern 2026 rund 1,25 Prozentpunkte Marge. Dafür ist die BMW Aktie niedrig bewertet: Auf Basis der Konsensschätzungen kostet sie rund das Zehnfache des Gewinns 2026 und das Siebenfache des Gewinns 2027.
Die Marken
BMW Aktie: 61,20 Euro als Wendemarke
Charttechnisch hat sich die BMW Aktie vom Tief gelöst, der Abwärtstrend ist aber nicht gebrochen. Erst ein Sprung über die Zone um 61,20 Euro würde die Lage deutlich aufhellen. Nach unten bildet der Bereich um 55 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum ist die BMW Aktie heute DAX Gewinner?
Die Autowerte erholen sich weiter vom tiefsten Stand seit 2020, JPMorgan erwartet eine Stabilisierung in China.
Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?
Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BMWYY gehandelt.
Welches Kursziel hat JPMorgan für die BMW Aktie?
68 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.