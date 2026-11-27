Warum ist die BMW Aktie heute DAX Gewinner?

Autowerte bleiben gefragt, JPMorgan erwartet eine Stabilisierung in China und zählt BMW zu den Dividendenfavoriten.

Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?

Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter BMWYY gehandelt.

Welches Kursziel hat JPMorgan für die BMW Aktie?

68 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.