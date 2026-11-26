Warum ist die BMW Aktie heute DAX Gewinner?

JPMorgan erwartet stabilere Absätze in China und bestätigt „Overweight“ mit Kursziel 68 Euro. Zudem erholen sich die Autowerte insgesamt.

Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?

Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR unter BMWYY gehandelt.

Ab wann gilt eine Trendwende bei der BMW Aktie?

Charttechniker sehen sie erst bei einem Ausbruch über 61,20 Euro.