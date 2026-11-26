Die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Handelssymbol: BMW, US-Handelssymbol: BMWYY) legt den zweiten kräftigen Tag in Folge hin. Am Donnerstagabend steht das Papier des Münchner Autobauers bei 57,56 Euro, ein Plus von 4,20 Prozent. Damit gehört BMW zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Bereits am Mittwoch hatte die BMW-Aktie an der DAX-Spitze gestanden und bei 55,24 Euro geschlossen.
BMW Aktie: DAX Gewinner am Abend – Doppelboden bei 52,50 Euro, starten die Bullen jetzt den großen Konter?
Die BMW Aktie gehört am Donnerstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 4,20 Prozent auf 57,56 Euro. Nach dem Sprung vom Mittwoch setzen die Käufer nach, JPMorgan rechnet mit stabileren Absätzen in China. Zugleich weitet BMW laut Handelsblatt den Stellenabbau aus. Was hinter dem Anstieg der BMW Aktie steckt.
Der Auslöser
China-Hoffnung und Autorally: warum die BMW Aktie steigt
Nach dem Ausverkauf greifen Anleger bei den deutschen Autobauern wieder zu, BMW gehört zu den Gewinnern.
Den Anstoß lieferte der Branchenausblick von JPMorgan für 2027. Die US-Bank rechnet mit einer Stabilisierung der Absätze deutscher Premiumhersteller in China und bestätigte für BMW die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro. Hinzu kommt die Debatte um das Verbrenner-Aus: Ein Ausschuss des EU-Parlaments hat sich dafür ausgesprochen, den CO2-Ausstoß neuer Autos bis 2035 um 87,5 statt um 100 Prozent zu senken. Am Donnerstag zog die breite Erholung im DAX die Autowerte zusätzlich an. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
China-Stabilisierung
JPMorgan erwartet stabilere Absätze der Premiumhersteller.
Verbrenner-Debatte
Ein EU-Ausschuss will das Ziel für 2035 lockern.
Doppelboden
Zweimal hielt die Unterstützung bei 52,50 Euro.
Autorally im DAX
VW, BMW und Mercedes gehören zu den Gewinnern.
Die Fundamentaldaten
Margendruck und Stellenabbau: die Lage bleibt angespannt
Operativ bleibt das Bild schwierig. Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 30,5 Milliarden Euro, die Marge im Autogeschäft lag bei 3,4 Prozent. Laut Handelsblatt bietet BMW in Deutschland weitere Abfindungen an, der Stellenabbau geht damit gezielter weiter. Im deutschen Markt für Elektroautos sank der BMW-Anteil nach neun Monaten von 9,9 auf 7,1 Prozent. Hoffnung ruht auf den Modellen der Neuen Klasse, deren Serienproduktion im Werk München angelaufen ist.
Die Marken
BMW Aktie: die 50-Tage-Linie im Fokus
Charttechnisch hat die BMW Aktie einen doppelten Boden bei 52,50 Euro ausgebildet und die 50-Tage-Linie bei rund 57,15 Euro überwunden. Charttechniker sehen eine nachhaltige Trendwende aber erst bei einem Ausbruch über 61,20 Euro. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 55,24 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur BMW Aktie
Warum ist die BMW Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan erwartet stabilere Absätze in China und bestätigt „Overweight“ mit Kursziel 68 Euro. Zudem erholen sich die Autowerte insgesamt.
Welche ISIN und WKN hat die BMW Aktie?
Die ISIN lautet DE0005190003, die WKN 519000, das Handelssymbol BMW. In den USA wird ein ADR unter BMWYY gehandelt.
Ab wann gilt eine Trendwende bei der BMW Aktie?
Charttechniker sehen sie erst bei einem Ausbruch über 61,20 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.