Die Bloom-Energy-Aktie (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Handelssymbol: BE) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,61 Prozent auf 161,46 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Bloom-Energy-Aktie S&P 500 Gewinner: Brennstoffzellen für KI-Rechenzentren – warum die Aktie um 5,6 Prozent steigt
Die Bloom-Energy-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,61 Prozent auf 161,46 US-Dollar profitiert der Brennstoffzellen-Hersteller von der Erholung bei KI-Infrastrukturwerten.
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Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Strom gefragt
Bloom Energy liefert Brennstoffzellen, die Rechenzentren direkt vor Ort mit Strom versorgen, und ist damit eng an den KI-Ausbau gekoppelt. Anfang November kam die Vereinbarung mit NTT Data über 900 Megawatt hinzu, am 11. November stieg die Aktie nach den Zahlen von CoreWeave um 13 Prozent. Am Black Friday zogen KI-Infrastrukturwerte insgesamt an – davon profitiert auch Bloom. Ein eigener Auslöser für den Tag wurde nicht gefunden.
KI-Infrastruktur
Rechenzentren brauchen schnell verfügbaren Strom.
Aufträge
Die NTT-Data-Vereinbarung stützt die Story.
Marktrally
Breite Kaufbereitschaft am Black Friday.
Einordnung
Hohe Bewertung, hohe Schwankung
Die Aktie schwankt stark, wie die Bewegungen von plus 13 und minus 16 Prozent im November zeigen. Ein Tagesplus von 5,6 Prozent ist daher keine Trendaussage.
Häufige Fragen zur Bloom-Energy-Aktie
Warum ist die Bloom-Energy-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie profitiert von der Erholung der KI-Infrastrukturwerte und steigt um 5,61 Prozent auf 161,46 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US0937121079, WKN A2JQTG, Handelssymbol BE.
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