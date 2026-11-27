Bloom-Energy-Aktie S&P 500 Gewinner: Brennstoffzellen für KI-Rechenzentren – warum die Aktie um 5,6 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Bloom-Energy-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,61 Prozent auf 161,46 US-Dollar profitiert der Brennstoffzellen-Hersteller von der Erholung bei KI-Infrastrukturwerten.

Die Bloom-Energy-Aktie (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Handelssymbol: BE) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,61 Prozent auf 161,46 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden. BE BE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BE — — — Bloom Energy im laufenden Handel +5,61 % Kurs im laufenden Handel 161,46 $ NTT-Data-Vereinbarung vom 5. November 900 MW Kurssprung am 11. November laut Trefis +13,0 % Quelle : Kurse am 27. November 2026; 24/7 Wall St. (Webull); Trefis Die Gründe für den Kursgewinn KI-Strom gefragt Bloom Energy liefert Brennstoffzellen, die Rechenzentren direkt vor Ort mit Strom versorgen, und ist damit eng an den KI-Ausbau gekoppelt. Anfang November kam die Vereinbarung mit NTT Data über 900 Megawatt hinzu, am 11. November stieg die Aktie nach den Zahlen von CoreWeave um 13 Prozent. Am Black Friday zogen KI-Infrastrukturwerte insgesamt an – davon profitiert auch Bloom. Ein eigener Auslöser für den Tag wurde nicht gefunden. 01 KI-Infrastruktur Rechenzentren brauchen schnell verfügbaren Strom. 02 Aufträge Die NTT-Data-Vereinbarung stützt die Story. 03 Marktrally Breite Kaufbereitschaft am Black Friday. Einordnung Hohe Bewertung, hohe Schwankung Die Aktie schwankt stark, wie die Bewegungen von plus 13 und minus 16 Prozent im November zeigen. Ein Tagesplus von 5,6 Prozent ist daher keine Trendaussage. Was für die Bloom-Energy-Aktie spricht Rechenzentrumsbezug: Hohe Nachfrage nach Strom für KI.

Aufträge: Vereinbarung über 900 Megawatt. Was die Bloom-Energy-Aktie belasten kann Hohe Bewertung: Das Umsatzmultiplikator-Niveau ist hoch.

KI-Zyklus: Sinkende Investitionen träfen das Geschäft. Steckbrief der Bloom-Energy-Aktie Unternehmen: Bloom Energy Corporation

ISIN: US0937121079 · WKN: A2JQTG

Handelssymbol: BE (NYSE)

Branche: Brennstoffzellen, Energietechnik Häufige Fragen zur Bloom-Energy-Aktie Warum ist die Bloom-Energy-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie profitiert von der Erholung der KI-Infrastrukturwerte und steigt um 5,61 Prozent auf 161,46 US-Dollar. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US0937121079, WKN A2JQTG, Handelssymbol BE. Fazit: Der S&P 500 Gewinner Bloom Energy im KI-Sog Die Bloom-Energy-Aktie gewinnt mit den KI-Werten. Ein eigener Tagesauslöser fehlt.

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