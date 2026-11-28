Bloom Energy Aktie: Plus 18, minus 9, plus 7 Prozent – eine Woche im Leben des wildesten KI-Stromwerts

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:27 3 Min.

Brennstoffzellen für Rechenzentren haben Bloom Energy zum Börsenstar gemacht. Dann kam ein Leerverkäufer. Die Aktie schwankt wie kaum eine andere. Was dahintersteckt und wie Analysten urteilen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Wer Nervenkitzel sucht, braucht keinen Kryptomarkt. Die Bloom Energy Aktie legte am Montag gut 18 Prozent zu, gab das Plus bis Mittwoch fast vollständig wieder ab und sprang am Freitag, 27. November 2026, erneut um 6,63 Prozent auf 163,02 US-Dollar. Auf Wochensicht bleibt ein Gewinn von rund 14,5 Prozent – in einem Monat, in dem das Papier ein Viertel seines Werts verloren hat. Bloom Energy Corporation · ISIN: US0937121079 · WKN: A2JQTG · Handelssymbol: 1ZB · US-Handelssymbol: BE Schlusskurs am 27. November, plus 6,63 Prozent 163,02 $ 52-Wochen-Hoch vom 25. Juni 351,28 $ Umsatzwachstum im dritten Quartal +138 % Kursgewinn seit Jahresbeginn +87,6 % Quelle : NYSE-Kursdaten vom 27. November 2026; Bloom Energy, Ergebnis drittes Quartal 2026 Die Geschichte Strom für die KI, direkt vor Ort Bloom Energy baut Brennstoffzellen, die Strom dort erzeugen, wo er gebraucht wird. Für Betreiber von Rechenzentren, die jahrelang auf einen Netzanschluss warten müssten, ist das attraktiv. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um rund 138 Prozent, die Prognose für 2026 wurde angehoben. Der freie Cashflow blieb allerdings negativ. Die Aktie hat diese Geschichte weit vorweggenommen. Vom Tief bei 75,70 US-Dollar im Dezember 2025 ging es bis Juni auf 351,28 US-Dollar. Seitdem hat sich der Kurs mehr als halbiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt immer noch bei rund 89. Der Angriff Ein Leerverkäufer und ein Container Am Dienstag veröffentlichte ein auf Recherchen spezialisierter Leerverkäufer einen Beitrag, er habe einen Container mit Brennstoffzellenteilen mit China-Bezug bis zu einem von Bloom genutzten Lager verfolgt. Das mit ihm verbundene Investmenthaus legte eine Leerverkaufsposition offen, profitiert also von fallenden Kursen. Die Aktie verlor daraufhin zwei Tage in Folge und fiel stärker als andere Stromwerte mit KI-Bezug. Die Analysten sind gespalten. BMO Capital stufte die Aktie am 19. November 2026 mit Verweis auf die Bewertung auf „Outperform“ hoch, senkte das Kursziel aber von 260 auf 230 US-Dollar. Citigroup blieb am 29. Oktober bei „Neutral“ mit 284 US-Dollar. Insgesamt stehen 13 Kauf- zwölf Halteempfehlungen gegenüber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Bloom Energy Aktie spricht Dreistelliges Umsatzwachstum, angehobene Prognose, struktureller Strombedarf von Rechenzentren und eine Hochstufung nach dem Kursrückgang. Was dagegen spricht Negativer freier Cashflow, sehr hohe Bewertung, ungeklärte Vorwürfe eines Leerverkäufers und extreme Kursschwankungen. Häufige Fragen zur Bloom Energy Aktie Wo steht die Bloom Energy Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 163,02 US-Dollar (plus 6,63 Prozent). Warum schwankt die Aktie so stark?

Sie hängt an der Stimmung für KI-Infrastruktur, ist hoch bewertet und war zuletzt Ziel eines Leerverkäufers. Verdient Bloom Energy Geld?

Das Unternehmen weist Gewinn aus, der freie Cashflow war im dritten Quartal aber negativ. Fazit: Viel Wachstum, viel Risiko Die Bloom Energy Aktie ist kein Papier für schwache Nerven. Das Geschäft wächst rasant, die Bewertung verlangt Perfektion. Solange die Vorwürfe im Raum stehen und der Cashflow negativ ist, bleibt jeder Kurssprung in beide Richtungen möglich.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.