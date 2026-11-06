Block Aktie: Starke Marke, globale Expansion - Argus erhöht Kursziel nach Quartalszahlen

Langfristig profitiere Block von den Veränderungen im Zahlungsverkehr, darunter der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte für Zahlungen und der technologischen Integration verschiedener Zahlungskanäle. Das Unternehmen profitiere von einer hohen Markenbekanntheit, einer wachsenden internationalen Präsenz und der Fähigkeit, Händlern umfassende Lösungen für die Zahlungsautorisierung und -abwicklung sowie einen sofortigen Zugriff auf ihre Gelder anzubieten.