Stephen Biggar, Analyst von Argus Research, stuft die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: XYZ) nach der Veröffentlichung der besser als erwarteten Ergebnisse des dritten Quartals unverändert zu kaufen und erhöht das Kursziel von 103 auf 105 USD.
Block Aktie: Starke Marke, globale Expansion - Argus erhöht Kursziel nach Quartalszahlen
Der Boom mobiler Zahlungen, die zunehmende internationale Präsenz und innovative Bezahllösungen versprechen dem Finanztechnologieunternehmen langfristige Wachstumschancen
Langfristig profitiere Block von den Veränderungen im Zahlungsverkehr, darunter der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte für Zahlungen und der technologischen Integration verschiedener Zahlungskanäle. Das Unternehmen profitiere von einer hohen Markenbekanntheit, einer wachsenden internationalen Präsenz und der Fähigkeit, Händlern umfassende Lösungen für die Zahlungsautorisierung und -abwicklung sowie einen sofortigen Zugriff auf ihre Gelder anzubieten.
Block Einschätzung im Überblick:
Kursziel: ⬆️ 105 USD (zuvor: 103 USD)
Rating: 🟢 "buy" (unverändert)
Analyst: 🏛️ Stephen Biggar, Argus Research | 05.11.2026
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