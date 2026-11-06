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Block Aktie: Cash App wächst um 27,4 Prozent! Kreditgeschäft sorgt für Wachstumsfantasie

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 23:41 1 Min. Susquehanna Financial

Block Aktie mit kräftigem Rückenwind! Cash App glänzt mit einem Gewinnwachstum von 27,4%, während der Konzern seine Jahresprognose anhebt

Bild: Block Inc.

James Friedman, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: XYZ) nach wie vor mit dem Votum "positive" ein und erhöht sein Kursziel für den Titel von 100 auf 110 USD. Cash App habe ein weiteres starkes Quartal verzeichnet, was sich in einem Anstieg des Bruttogewinns um 27,4% gegenüber dem Vorjahr und einem Wachstum des Bruttogewinns im Bereich Financial Solutions um 36% im Jahresvergleich zeige, erkläre Susquehanna. Angetrieben worden sei diese Entwicklung durch die anhaltende Stärke von Cash App Borrow. Nach einem weiteren starken Quartal sehe die überarbeitete Prognose nun für das Jahr 2026 ein Wachstum des Bruttogewinns um 22% gegenüber dem Vorjahr vor. Block Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 110 USD (zuvor: 100 USD)

Rating: 🟢 "positive" (unverändert)

Analyst: 🏛️ James Friedman, Susquehanna Financial | 04.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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