Der zehnte Platz unter den Verlierern, mit einem Minus, das man kaum sieht: Die BlackBerry Aktie (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Handelssymbol Toronto: BB, US-Handelssymbol: BB, Frankfurt: RI1) verlor kurz nach Handelsbeginn in Toronto 0,49 Prozent auf 12,19 kanadische Dollar. Der frühere Smartphone-Pionier gehört damit zu den S&P/TSX Verlierern des Morgens.
BlackBerry Aktie: S&P/TSX Verlierer nach 136 Prozent Jahresplus – kleine Pause im großen Comeback
Die BlackBerry Aktie gibt am Freitagmorgen 0,49 Prozent auf 12,19 kanadische Dollar nach und zählt zu den S&P/TSX Verlierern. Nach einer der stärksten Kursrallys des Jahres ist das kaum mehr als ein Durchatmen. Anleger kaufen heute Rohstoffe; das Softwaregeschäft QNX wächst weiter zweistellig.
Die Gründe für den Kursverlust
Nach der Rally ist jede Pause ein Verlust
Eine Meldung des Unternehmens gab es am Freitag nicht. Das Minus von 6 Cent erklärt sich aus dem Marktbild. Anleger kaufen an diesem Morgen Gold-, Silber- und Kupferwerte. Wer dafür Mittel braucht, nimmt Gewinne dort mit, wo sie in diesem Jahr am größten waren. Die BlackBerry Aktie hatte bis Anfang November rund 136 Prozent zugelegt und steuerte damit auf ihr bestes Jahr seit 2007 zu.
Gewinnmitnahmen
Nach einer Verdopplung im Jahresverlauf sichern Anleger Kursgewinne.
Rotation in Rohstoffe
Das frische Geld des Tages fließt in Minenwerte.
Zinsen
Wachstumswerte mit hoher Bewertung reagieren empfindlich auf die erwartete Zinserhöhung in den USA.
Hintergrund
Vom Handy zur Software in 275 Millionen Autos
BlackBerry baut seit Jahren keine Telefone mehr. Das Unternehmen aus Waterloo in Ontario verdient sein Geld mit zwei Sparten: dem Betriebssystem QNX für sicherheitskritische Anwendungen und abhörsicherer Kommunikation für Regierungen. QNX steuert Assistenzsysteme und digitale Cockpits in mehr als 275 Millionen Fahrzeugen und zunehmend auch Roboter, Drohnen und Industrieanlagen. Im jüngsten Quartal erzielte die Sparte einen Rekordumsatz von 80,3 Millionen Dollar bei einer bereinigten Bruttomarge von 87 Prozent. Der Auftragsbestand an künftigen Lizenzgebühren stieg um 26 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Das Management hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 616 bis 636 Millionen Dollar an. Der Chiphersteller Nvidia setzt QNX in der Robotik ein.
Häufige Fragen zur BlackBerry Aktie
Warum ist die BlackBerry Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,49 Prozent auf 12,19 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach der starken Rally nahmen Anleger Gewinne mit und kauften Rohstoffwerte.
Womit verdient BlackBerry heute Geld?
Mit dem Betriebssystem QNX für Autos, Roboter und Industrieanlagen sowie mit sicherer Kommunikation für Behörden.
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