Warum ist die BlackBerry Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,49 Prozent auf 12,19 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach der starken Rally nahmen Anleger Gewinne mit und kauften Rohstoffwerte.

Womit verdient BlackBerry heute Geld?

Mit dem Betriebssystem QNX für Autos, Roboter und Industrieanlagen sowie mit sicherer Kommunikation für Behörden.